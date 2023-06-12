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«Денвер Наггетс» — «Майами Хит», 13 июня 2023: онлайн-трансляция пятого матча финала плей-офф НБА

Скоро — новый чемпион НБА? «Денвер» намерен закрыть финальную серию с «Майами». LIVE
Артемий Берстенев
Кентавиус Колдуэлл-Поуп и Брюс Браун
Аудио-версия:
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Или «Хит» всё-таки заберут встречу и сократят отставание?

Возможно, по итогам именно этой встречи мы вновь станем свидетелями становления нового чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации! «Денвер Наггетс» — в шаге от того, чтобы выиграть первый титул в истории клуба. У них есть все условия для этого: комфортное лидерство со счётом 3-1, поддержка своих болельщиков и множество других факторов.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пятой встречи.

НБА. Сетка плей-офф
НБА - плей-офф. Финал. 5-й матч
13 июня 2023, вторник. 03:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Майами Хит
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лучшие скореры «Денвера» в финальной серии:

  1. Никола Йокич: 30,8 очка (55% с игры, 43,8% — трёхочковые), 13,5 подбора и восемь передач;
  2. Джамал Маррей: 23,3 очка (46,1% с игры, 41,7% — трёхочковые), 10,5 передачи и 5,8 подбора;
  3. Аарон Гордон: 16,5 очка (66,7% с игры, 71,4% — трёхочковые), 7,5 подбора и 3,5 передачи.

Лучшие скореры «Майами» в финальной серии:

  1. Бэм Адебайо: 22,3 очка (45,6% с игры, 89,5% — штрафные), 12,5 подбора и 3,8 передачи;
  2. Джимми Батлер: 21,8 очка (44,6% с игры, 35,7% — трёхочковые), 6,8 передачи и пять подборов;
  3. Гэйб Винсент: 12,8 очка (42,9% с игры, 38,5% — трёхочковые), 2,3 передачи и один перехват.
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16:14 Артемий Берстенев

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16:11 Артемий Берстенев

📊 Макс Страс был хорош в определённый отрезок плей-офф — особенно в серии с «Бостоном». Однако в последних двух встречах у него всего три набранных очка — 1 из 11 с игры.

16:05 Артемий Берстенев

📹 Как прошёл прошлый матч? Самое время освежить память.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

16:02 Артемий Берстенев

✋ Привет?

Если ты это читаешь, значит, тебя ждёт объективная информация по поводу происходящего в пятом матче финальной серии «Денвер Наггетс» — «Майами Хит».

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