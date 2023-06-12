Скоро — новый чемпион НБА? «Денвер» намерен закрыть финальную серию с «Майами». LIVE

Возможно, по итогам именно этой встречи мы вновь станем свидетелями становления нового чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации! «Денвер Наггетс» — в шаге от того, чтобы выиграть первый титул в истории клуба. У них есть все условия для этого: комфортное лидерство со счётом 3-1, поддержка своих болельщиков и множество других факторов.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пятой встречи.

Лучшие скореры «Денвера» в финальной серии:

Никола Йокич: 30,8 очка (55% с игры, 43,8% — трёхочковые), 13,5 подбора и восемь передач; Джамал Маррей: 23,3 очка (46,1% с игры, 41,7% — трёхочковые), 10,5 передачи и 5,8 подбора; Аарон Гордон: 16,5 очка (66,7% с игры, 71,4% — трёхочковые), 7,5 подбора и 3,5 передачи.

Лучшие скореры «Майами» в финальной серии: