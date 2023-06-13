Девять раненых, трое — в критическом состоянии. Чёрное пятно чемпионства «Денвера»

Первый выигранный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации. Первый в истории клуба — речь идёт, конечно же, о «Денвер Наггетс». Подопечные Майка Мэлоуна в пяти встречах взяли верх над «Майами Хит» Джимми Батлера, Бэма Адебайо и других ребят под руководством Эрика Споэльстры.

Пока условный Никола Йокич (как и другие члены команды) продолжал тихо и мирно праздновать чемпионство «самородков» в кругу семьи, а после — проводить время с лошадьми (наверняка), в самом городе ощущался хаос. «И что же такого могло произойти?» — можете спросить вы. А вот что.

NBC News со ссылкой на местные органы власти сообщил о том, что ночью в Денвере зафиксирована стрельба на фоне празднований болельщиками исторического титула местной команды. Основной подозреваемый, который уже был взят под стражу, также получил ранение — всё-таки гражданин представлял серьёзную опасность для окружающих.

Серьёзность — мягко сказано. По предварительной информации, по меньшей мере девять жертв и подозреваемый, которого позже взяли под стражу, были застрелены. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии, ещё шестерых доставили в больницу с незначительными, не угрожающими жизни травмами.

«Это очень сложное и продолжающееся расследование находится на ранней стадии… Обновлённая информация будет предоставляться по мере её поступления», — заявили в полиции.

«Что касается причин самого конфликта, которые привели непосредственно к стрельбе, на данный момент всё ещё расследуется. Стрельба развернулась в том районе, где было больше всего празднующих чемпионство людей», — добавил пресс-секретарь местной полиции Даг Шепман.

Особенно неуместны акты поджигания баскетбольных джерси соперника. Например, один из болельщиков попытался сжечь майку с 22-м номером «Майами Хит», под которым играет лёгкий форвард Джимми Батлер.

Прощание с джерси Джимми Батлера Фото: Max Paro/Getty Images

Подобные инциденты, конечно, не красят такие исторические события, особенно если это касается тех людей, кто напрямую связан с успехами родной команды. Надеюсь, новостей, где присутствуют слова «скончался», «умер» и т. п., мы не встретим.