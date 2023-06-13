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Стрельба во время празднования чемпионства «Денвер Наггетс»

Девять раненых, трое — в критическом состоянии. Чёрное пятно чемпионства «Денвера»
Артемий Берстенев
Празднование болельщиков «Денвер Наггетс»
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47 лет ожиданий того стоили?

Первый выигранный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации. Первый в истории клуба — речь идёт, конечно же, о «Денвер Наггетс». Подопечные Майка Мэлоуна в пяти встречах взяли верх над «Майами Хит» Джимми Батлера, Бэма Адебайо и других ребят под руководством Эрика Споэльстры.

Пока условный Никола Йокич (как и другие члены команды) продолжал тихо и мирно праздновать чемпионство «самородков» в кругу семьи, а после — проводить время с лошадьми (наверняка), в самом городе ощущался хаос. «И что же такого могло произойти?» — можете спросить вы. А вот что.

НБА - плей-офф. Финал. 5-й матч
13 июня 2023, вторник. 03:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
94 : 89
Майами Хит
Майами
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Портер - 16, Маррей - 14, Колдуэлл-Поуп - 11, Браун - 10, Браун - 7, Гордон - 4, Грин - 4, Брайант, Джексон, Джордан, Ннаджи, Смит, Уотсон, Чанчар
Майами Хит: Батлер - 21, Адебайо - 20, Лоури - 12, Страс - 12, Мартин - 10, Винсент - 6, Робинсон - 5, Лав - 3, Зеллер, Йович, Оладипо, Хайсмит, Хаслем, Хироу, Юртсевен

NBC News со ссылкой на местные органы власти сообщил о том, что ночью в Денвере зафиксирована стрельба на фоне празднований болельщиками исторического титула местной команды. Основной подозреваемый, который уже был взят под стражу, также получил ранение — всё-таки гражданин представлял серьёзную опасность для окружающих.

Серьёзность — мягко сказано. По предварительной информации, по меньшей мере девять жертв и подозреваемый, которого позже взяли под стражу, были застрелены. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии, ещё шестерых доставили в больницу с незначительными, не угрожающими жизни травмами.

Как прошёл пятый матч «Денвер» — «Майами»:
«Денвер» — чемпион НБА! «Наггетс» шли к этому моменту практически 47 лет
Live
«Денвер» — чемпион НБА! «Наггетс» шли к этому моменту практически 47 лет

«Это очень сложное и продолжающееся расследование находится на ранней стадии… Обновлённая информация будет предоставляться по мере её поступления», — заявили в полиции.

«Что касается причин самого конфликта, которые привели непосредственно к стрельбе, на данный момент всё ещё расследуется. Стрельба развернулась в том районе, где было больше всего празднующих чемпионство людей», — добавил пресс-секретарь местной полиции Даг Шепман.

Особенно неуместны акты поджигания баскетбольных джерси соперника. Например, один из болельщиков попытался сжечь майку с 22-м номером «Майами Хит», под которым играет лёгкий форвард Джимми Батлер.

Прощание с джерси Джимми Батлера

Прощание с джерси Джимми Батлера

Фото: Max Paro/Getty Images

Подобные инциденты, конечно, не красят такие исторические события, особенно если это касается тех людей, кто напрямую связан с успехами родной команды. Надеюсь, новостей, где присутствуют слова «скончался», «умер» и т. п., мы не встретим.

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