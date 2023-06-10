Генменеджер клуба НБА: у Криса Пола всегда была мечта стать игроком «Лейкерс»

Генеральный менеджер клуба Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прокомментировал возможный переход разыгрывающего «Финикс Санз» Криса Пола в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Лейкерс» — это в первую очередь. Это не точно, всё-таки многое может случиться. Однако начинать нужно с этого. У него всегда была мечта стать игроком «Лейкерс» и играть вместе с Леброном [Джеймсом]», — приводит слова анонимного генерального менеджера Heavy.com.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство «Финикса» уже уведомило Пола о предстоящем отчислении из команды. 38-летний баскетболист выступает за «Санз» с 2020 года. В его активе также выступления за «Нью-Орлеан Пеликанс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер».