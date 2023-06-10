Генменеджер клуба НБА: у Криса Пола всегда была мечта стать игроком «Лейкерс»
Поделиться
Генеральный менеджер клуба Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прокомментировал возможный переход разыгрывающего «Финикс Санз» Криса Пола в «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Лейкерс» — это в первую очередь. Это не точно, всё-таки многое может случиться. Однако начинать нужно с этого. У него всегда была мечта стать игроком «Лейкерс» и играть вместе с Леброном [Джеймсом]», — приводит слова анонимного генерального менеджера Heavy.com.
Уроки истории по НБА на «Чемпионате»:
Напомним, ранее сообщалось, что руководство «Финикса» уже уведомило Пола о предстоящем отчислении из команды. 38-летний баскетболист выступает за «Санз» с 2020 года. В его активе также выступления за «Нью-Орлеан Пеликанс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер».
Статистические факты:
Комментарии
- 10 июня 2023
-
05:00
-
04:36
-
04:20
-
03:52
-
03:23
-
02:19
-
01:42
-
00:35
- 9 июня 2023
-
23:54
-
23:49
-
23:12
-
22:23
-
22:11
-
21:49
-
21:25
-
20:46
-
20:09
-
20:06
-
19:19
-
19:03
-
18:01
-
17:42
-
16:45
-
16:20
-
16:16
-
15:58
-
15:05
-
14:48
-
14:13
-
13:52
-
13:42
-
13:00
-
12:52
-
12:41
-
12:18
Партнерский контент