Большие итоги сезона-2022/2023 в НБА: Восток

Сезон-2022/2023 в НБА официально подошёл к концу, и «Чемпионату» пришло время подвести его итоги. В этом материале мы расскажем о ключевых событиях прошедшего чемпионата и дадим оценку для каждой из 15 команд Восточной конференции, от худших к лучшим в турнирной таблице регулярки.

Как «Хит» удалось добраться до финала? Почему провалился «Милуоки»? Что с «Бостоном» и «Филадельфией»? Давайте вспоминать.

15. «Детройт Пистонс», 17-65

Кейд Каннингем Фото: Patrick McDermott/Getty Images

Ключевые события

В этом году «Детройт» выдал второй худший результат в истории франшизы – всего с 17 победами они завершили сезон на гордом последнем месте в конференции. Выступить чуть лучше «Пистонс» помешали травмы: первый номер драфта-2021 Кейд Каннингем провёл всего 12 матчей, ну а Боян Богданович, лучший игрок команды, не доиграл полтора месяца из-за проблем с ахиллом. Последнего, кстати, могли обменять ещё в дедлайн – главными претендентами на хорватского ветерана называли «Лейкерс». Вот только «Пистонс» просили за него незащищённый пик первого раунда и хорошего молодого таланта. Такие условия потенциальных покупателей не устроили, но Богдановича всё ещё могут задействовать в обмене этим летом для усиления состава.

Переходы

Джеймс Уайзмен – перешёл из «Голден Стэйт» (в рамках четырёхстороннего обмена);

Саддик Бей – ушёл в «Атланту» (в рамках того же обмена);

Кевин Нокс – ушёл в «Портленд» (в рамках того же обмена).

Оценка: ☆

В прошедшее межсезонье существовало мнение, что молодой состав «Детройта» в лице Каннингема, Джейдена Айви и Джейлена Дюрена может и потягаться за плей-ин на Востоке. Но с травмой Кейда всё переменилось, и «Пистонс» ударились в «танкинг». В этот раз удача им не улыбнулась: на предстоящем драфте команда будет выбирать пятой.

Но во фронт-офисе «Детройта» серьёзно нацелены на перестройку. Во-первых, их пятый пик всё ещё может быть использован в обмене. Во-вторых, в следующем сезоне коллектив будет возглавлять лучший тренер 2022 года Монти Уильямс. Он верит, что генеральный менеджер Трой Уивер может собрать сильную команду, да и владелец Том Горс не против платить налог на роскошь. Ждём открытие рынка свободных агентов.

14. «Шарлотт Хорнетс», 27-55

Ламело Болл в «Шарлотт» Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Ключевые события

Концовка сезона получилась для «Шарлотт» на удивление успешной. С середины февраля команда выиграла всего на три матча меньше, чем за всю регулярку до этого. И это несмотря на то, что звезда «Хорнетс» Ламело Болл выбыл после Матча всех звёзд с переломом правого голеностопа. За год он провёл всего 36 матчей – начало сезона разыгрывающий также пропустил из-за проблем с голеностопом, только на этот раз с левым.

Так или иначе, «Шарлотт» финишировал предпоследним на Востоке и по итогам лотереи получил право выбирать под вторым номером на драфте. Пока непонятно, отдаст команда предпочтение Скуту Хендерсону или Брэндону Миллеру. При этом первого ну очень хотят заполучить в «Пеликанс», что породило множество слухов об обмене Зайона Уильямсона в «Хорнетс».

Переходы

Мэйсон Пламли – ушёл в «Клипперс» (обменян на Реджи Джексона);

Реджи Джексон – отчислен через три для после обмена;

Джален Макдэниелс – ушёл в «Филадельфию» (в рамках трёхстороннего обмена);

Святослав Михайлюк – перешёл из «Портленда» (в рамках того же обмена).

Оценка: ☆

Даже несмотря на травмы, Ламело остался лидером команды с точки зрения усреднённой статистики по результативности, передачам и трёхочковым. Терри Розьер набирал очки, но заметно сбавил в плане точности. Про Гордона Хэйворда и сказать нечего – он, как всегда, нестабилен. Были и положительные моменты: Келли Убре-младший провёл, пожалуй, лучший сезон в карьере и, наоборот, прибавил в плане броска. Пи Джей Вашингтон также показал лучшие цифры в своей непродолжительной карьере, Ник Ричардс раскрылся как качественный шестой с атакующим рейтингом в 130 и переподписал контракт. Но 27 побед говорят сами за себя – очередной посредственный сезон для перестраивающегося «Шарлотт».

13. «Орландо Мэджик», 34-48

Паоло Банкеро Фото: Chris Coduto/Getty Images

Ключевые события

Шансы «Мэджик» на попадание в плей-офф растворились после того, как они начали сезон с 5-20. Но по сравнению с предыдущим сезоном «Орландо» заметно прибавил: даже после катастрофического старта им удалось вернуться и одержать ещё 29 побед.

Тут сказать спасибо стоит молодому составу «Мэджик». Первый номер драфта-2022 Паоло Банкеро получил награду лучшему новичку года: в среднем он набирал по 20 очков за игру и преодолел эту отметку аж в 40 матчах, став молодым игроком месяца в Восточной конференции четыре раза подряд.

24-летний Маркелл Фульц, пропустивший больше года из-за разрыва крестообразных связок, вернулся и провёл лучший сезон в карьере. 21-летний Франц Вагнер с его баскетбольным IQ и эффективностью из-за дуги также прибавил и стал одним из лучших «второгодок» в НБА, отыграв при этом 80 матчей. Игра в защите, позиционка и лидерские качества пригодились на месте центрового. И даже у 23-летнего Бола Бола были впечатляющие отрезки.

Переходы

Гога Битадзе – подписал двухлетний контракт в дедлайн, будучи свободным агентом;

Терренс Росс – отчислен;

Мо Бамба – ушёл в «Лейкерс» (обмен на Патрика Беверли);

Патрик Беверли – отчислен через три дня после обмена;

Ар Джей Хэмптон – отчислен.

Оценка: ☆☆☆☆

Впечатляет тот факт, что между молодыми талантами из «Орландо» уже образовалась «химия». Когда Вагнер, Банкеро и Картер были на площадке, «Мэджик» реализовывали почти 50% бросков с игры и 38% – из-за дуги, что намного выше их средних показателей по сезону, а также имели защитный рейтинг 111. Им ещё над многим предстоит поработать – тот же Банкеро, например, должен прибавлять в плане трёхочковых.

Но этим летом состав «Орландо» пополнит ещё один талантливый новичок, а то и два – если команда, конечно, не использует свой шестой и 11-й пики в обменах. Будущее за молодёжью «Мэджик».

12. «Вашингтон Уизардс», 35-47

Кристапс Порзингис и Брэдли Бил Фото: Rob Carr/Getty Images

Ключевые события

«Уизардс» завершили сезон с точно таким же балансом, что был в прошлом году, и также на 12-м месте. И они, возможно, могли бы и побороться за плей-ин, если бы не травмы. Брэдли Бил принял участие лишь в 50 матчах, из которых всего в 35 он делил площадку с Кристапсом Порзингисом и Кайлом Кузмой. Даже Делон Райт на старте сезона пропустил 29 матчей подряд.

Причём в тех 35 играх, что Бил, Порзингис и Кузма провели вместе, «Уизардс» имели всего 16 побед. 740 минут за сезон и отрицательный баланс – ну разве это «Большое трио»?

Переходы

Кендрик Нанн – перешёл из «Лейкерс» (обменян на Руи Хачимуру);

Уилл Бартон – отчислен;

Ксавьер Кукс – перешёл из «Сиднея» как свободный агент.

Оценка: ☆☆☆

Были, конечно, и положительные моменты. Бил впервые в карьере реализовал более 50% бросков с игры. Кузма выдал свою лучшую среднюю результативность (21,2 очка), как и Порзингис (23,2), который впервые с 2017 года провёл 65 матчей за сезон. Джордана Гудвина успешно подтянули из G-лиги, а 23-летний Кори Кисперт раскрылся как исполнитель трёхочковых.

Но даже если в сезоне с относительно здоровым Порзингисом «Уизардс» мучились, что будет, если через год он снова окажется вне заявки из-за травмы? И это не единственный вопрос относительно будущего перестраивающейся франшизы.

Тем временем Брэдли Бил, сделавший выбор в пользу «Финикс Санз», перейдёт в клуб из Аризоны (точнее, он сам указал на него), со своим 251-миллионным контрактом, что приводит к вопросу: уйдут ли «столичные» в глубокую перестройку? Останется ли у руля Уэс Анселд-младший, который должен был «починить» оборону «Вашингтона», но до сих пор не помог команде войти хотя бы в топ-20 защитного рейтинга?

Эксперты отмечают, что «Уизардс» застряли где-то посередине: они не слишком плохи, чтобы бороться за первый номер драфта (в этом году у них восьмой пик), но и недостаточно хороши, чтобы играть в постсезоне. Середняки.

11. «Индиана Пэйсерс», 35-47

Тайриз Халибёртон и Майлз Тёрнер Фото: Sean Gardner/Getty Images

Ключевые события

«Пэйсерс» финишировали на 11-м месте – в шаге от зоны плей-ин, но выше, чем предполагалось до начала сезона. Всё потому, что трио Бадди Хилд — Майлз Тёрнер — Тайриз Халибертон превзошло все ожидания. Ещё прошлым летом первых двоих хотели обменять в «Лейкерс» на Расселла Уэстбрука, но в итоге Тёрнера продлили, Хилду также могут предложить новый контракт, ну а 22-летнему Халибертону уже готовятся выдать максималку.

Переходы

Гога Битадзе – отчислен;

Терри Тейлор – отчислен;

Джордж Хилл – перешёл из «Милуоки»;

Джордан Нвора – перешёл из «Милуоки»;

Серж Ибака – отчислен через три дня после обмена.

Оценка: ☆☆☆☆

Несмотря на позицию в турнирной таблице, прошедший чемпионат для «Индианы» получился более чем убедительным. Халибертон оформил дабл-дабл в среднем – 20,7 очка и 10,4 передачи. Ну а 57,2% реализованных двухочковых, 40% из-за дуги и 87,1% с линии делают его единственным в истории НБА игроком, показавшим такие цифры за сезон. Тёрнер – качественный защитник и рим-протектор, ну а Бадди Хилд – трёхочковый шутер, ставший вторым в лиге по количеству реализованных дальних бросков (283). Если бы не травмы, они наверняка играли бы в плей-ин.

Есть у «Индианы» и неплохие игроки поддержки. Дебютант Бенедикт Матурин чуть сбавил по ходу сезона, но в среднем набирал по 16,7 очка. Другой новичок, Эндрю Нембард, провёл шесть матчей с 10 и более передачами, включая встречу с «Милуоки», где он оформил 15+15. Этим летом к ним присоединится и седьмой номер драфта-2023.

Халибертон уже обозначил для команды цель на следующий сезон – попадание в плей-офф. И задача эта вполне выполнимая, особенно если сам Тайриз останется здоров и проведёт чуть больше матчей, чем было в этом году (56).

10. «Чикаго Буллз», 40-42

Зак Лавин и Демар Дерозан Фото: Michael Reaves/Getty Images

Ключевые события

В шестой раз за восемь лет «Чикаго» остался без плей-офф. Несмотря на рывок 14-9 после прихода Патрика Беверли в дедлайн, команда финишировала только 10-й на Западе. «Буллз» прошли первый раунд плей-ин, обыграв «Торонто», но во втором матче потерпели поражение от будущего чемпиона Востока – «Майами».

Переходы

Костас Адетокунбо – отчислен;

Тони Брэдли – отчислен;

Горан Драгич – отчислен;

Тристан Томпсон – отчислен;

Патрик Беверли – перешёл в дедлайн как свободный агент, контракт истёк по окончании сезона.

Оценка: ☆☆

Не стоит забывать, что в этом году Заку Лавину, Демару Дерозану и Николе Вучевичу заплатили примерно $ 90 млн. И хотя четвёртый самый высокооплачиваемый игрок команды Лонзо Болл перенёс третью операцию на колене за 14 месяцев и пропустил весь сезон, ситуацию это особо не меняет.

Дерозан попал на Матч всех звёзд, Вучевич отыграл все 82 встречи, Лавин – 77, хотя ещё год назад перенёс операцию на колене. И всё бы хорошо, вот только средний процент реализации трёхочковых на этих троих – ниже 35%, и с ними на площадке «Буллз» имели нет-рейтинг «+1,3». Как итог – седьмое с конца нападение в лиге и даже не 50% побед. Результат, мягко говоря, неудовлетворительный.

«Буллз», конечно, удалось показать достойную защиту и войти в топ-5 лиги по защитному рейтингу – Алекс Карузо даже удостоился включения в символическую пятёрку по итогам сезона. Но одна из главных проблем «быков» – непостоянство. У них были большие победы, однако исход сезона определили тяжёлые поражения. Добавьте ко всему вышеупомянутому отсутствие глубины состава, как и пиков в первом раунде предстоящего драфта, и получите бардак, с которым фронт-офису «Чикаго» придётся разбираться этим летом.

9. «Торонто Рэпторс», 41-41

Скотти Барнс и Паскаль Сиакам Фото: Mark Blinch/Getty Images

Ключевые события

По итогам сезона в «Рэпторс» всё-таки решили распрощаться с Ником Нёрсом, завоевавшим с командой чемпионский титул в 2019-м. «Торонто» финишировал на девятом месте и «отвалился» в первом матче плей-ин с «Чикаго».

Агрессивная защитная тактика работала уже не так эффективно, как это было в прошлом году. Да, «Рэпторс» доминировали по подборам в нападении, допускали меньше всех потерь и чаще других вынуждали ошибаться соперника. Но у них всё ещё оставались серьёзные проблемы с реализацией: по итогам сезона они стали 27-ми по попаданиям с игры (45,9%) и 28-ми – по точности из-за дуги (33,5%).

Переходы

Хуанчо Эрнангомез – отчислен;

Якоб Пёлтль – перешёл из «Сан-Антонио» в дедлайн (обменян на Кема Берча и пики).

Оценка: ☆☆☆

Единственным по-настоящему положительным моментом для «Рэпторс» стало возвращение Якоба Пёлтля. Из-за недостатка габаритов они нуждались в более традиционном центровом, и с его приходом игра команды в обороне заметно улучшилась. Австриец был в числе лидеров по подборам (9,1), блок-шотам (1,3) и точности с игры (65,2%) – ожидается, что контракт с ним переподпишут этим летом.

У остальных проблемы проскакивали там и тут. Паскаль Сиакам установил карьерный максимум по очкам (24,2) и передачам (7,8), хотя зачастую проседал в обороне и к концу сезона вдруг перестал попадать штрафные. О Джи Ануоби с его игрой в обороне и трёхочковыми был феноменален после Матча звёзд. Фред Ванвлит был хорош, когда дело касалось трёхочковых и передач, и с точки зрения статистики «Торонто» был куда лучше в нападении с ним на площадке, нежели без него. Скотти Барнс создавал моменты для себя и напарников, но плохо защищался на мяче и бросал хуже, чем в своём первом сезоне.

Было и несколько разочарований. Прешес Ачиува пропустил почти два месяца из-за травмы, после чего так и не вернулся на былой уровень. Гэри Трент-младший слишком часто выпадал из игры, и каждый раз ему требовалось слишком много времени на восстановление. Отто Портер перенёс операцию на стопе и провёл всего восемь матчей.

В целом игроки, как и сам Нёрс, неоднократно указывали на недостаток усердия. Все прекрасно понимают, что эта команда могла добиться большего.

8. «Атланта Хоукс», 41-41

Деджонте Мюррей, Трей Янг и Куин Снайдер Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Ключевые события

Посреди сезона в «Атланте» сменился тренер – пост Нейта Макмиллана занял Куин Снайдер. И хотя у специалиста не было времени на полномасштабные перестановки, с ним «Хоукс» начали играть быстрее и агрессивнее. Но даже назначение Снайдера не спасло от так называемой «серии посредственности»: на протяжении 33 матчей коллектив оставался в пределах одной победы от отметки в 50% по сезону. Эта серия прервалась 6 апреля – «соколы» имели 41-39, но затем они проиграли два матча подряд и таки завершили чемпионат с равным балансом.

При этом «Атланта» всё же стала третьей самой результативной командой в НБА, в среднем набирая по 118,4 очка за матч, а также вошла в топ-10 по подборам в нападении и проценту реализации с игры. Но чтобы обыграть «Бостон» в первом раунде плей-офф, этого оказалось недостаточно.

Переходы

Саддик Бей – перешёл из «Пистонс» (в рамках четырёхстороннего обмена);

Фрэнк Камински – ушёл в «Рокетс» (обменян на Бруно Фернандо);

Джастин Холидэй – ушёл в «Рокетс» (обменян на Гаррисона Мэтьюза).

Оценка: ☆☆☆

Лучшим игроком «Хоукс» по-прежнему остаётся Трей Янг с дабл-даблом в среднем за сезон (26,2 очка и 10,2 передачи). С ним на площадке «Атланта» показывала куда лучшую статистику в нападении, нежели без него. При этом у Янга, как и у всей команды, остаются проблемы с игрой в защите, как бы его ни прикрывал Деджонте Маррей. Это будет одной из задач, которые Снайдеру предстоит решить в межсезонье.

Но одно существенное изменение заметно уже сейчас: «Хоукс» потихоньку начинают бросать из-за дуги. Снайдер хочет, чтобы его команда больше атаковала с дальней, и здесь уже есть небольшие подвижки. С его приходом процент попаданий у условного Богдана Богдановича вырос с 39,4% до 43,4%, а у Джона Коллинза – с 25,6% до 36,8%. Следующий сезон обещает быть интересным.

7. «Майами Хит», 44-38

Джимми Батлер в серии с «Милуоки» Фото: Stacy Revere/Getty Images

Ключевые события

Несмотря на то что в этом году «Хит» добрались до финала, в ходе регулярного сезона у них было не всё так гладко. Джимми Батлер, Бэм Адебайо и лучший шестой игрок 2022 года Тайлер Хирро набирали по 20 и более очков в среднем за игру, и с ними на площадке «Майами» имел нет-рейтинг «+8,3». Вот только у остальных были проблемы с точностью: команда заняла 26-е место в лиге по реализации с игры (46%) и 27-е – по проценту из-за дуги (34,4%). Отсюда и 21-й в лиге нет-рейтинг «-0,5», и седьмой результат на Востоке.

Переходы

Кевин Лав – перешёл в дедлайн как свободный агент;

Коди Зеллер – перешёл в дедлайн как свободный агент;

Дуэйн Дедмон – обменян в «Сан-Антонио».

Оценка: ☆☆☆☆☆

Оценка команды по большей части исходит из феноменального захода в плей-офф, к которому, кстати, не было никаких предпосылок. В своих последних 20 матчах регулярки «Хит» имели баланс 11-9. Начало сезона также не было воодушевляющим: после старта 11-14 команда преодолела отметку в 50% побед только к концу декабря.

В первом раунде «Хит» лишились Хирро, который сломал руку и был вынужден перенести операцию. Но Батлер перешёл в режим «плей-офф Джимми» и помог команде пройти плей-ин, а затем и обыграть лучшую команду конференции «Милуоки Бакс» в пяти матчах, «Нью-Йорк Никс» – в шести, а «Бостон Селтикс» – в семи. В решающей серии «Денвер» объективно смотрелся лучше, но сам факт выхода в финал для команды с восьмым номером посева – уже большое достижение.

6. «Бруклин Нетс», 45-37

Микал Бриджес Фото: Jason Miller/Getty Images

Ключевые события

Для «Бруклина» прошедший сезон начался по традиции бурно. После неудачного старта команду покинул Стив Нэш, после чего «Нетс» в очередной раз отстранили Кайри Ирвинга, теперь уже за антисемитский твит. Несмотря на скандалы, команде удалось выиграть 12 матчей подряд и даже замахнуться на статус контендера. Но в начале января Кевин Дюрант выбыл из строя из-за травмы колена, и с тех пор всё пошло под откос.

В дедлайн Ирвинг с Дюрантом запросили обмен и покинули «Нетс»: первый перебрался в «Даллас» к Луке Дончичу, а второй – в «Финикс» к Девину Букеру. Казалось, что команда, которая и выстраивалась вокруг этих двоих, вот-вот развалится. Но в результате обеих сделок фронт-офис заполучил нескольких важных игроков: Микала Бриджеса, Спенсера Динвидди, Дориана Финни-Смита и Кэмерона Джонсона.

Переходы

Кайри Ирвинг – ушёл в «Даллас» (обменян на Спенсера Динвидди, Дориана Финни-Смита и пики);

Кевин Дюрант – ушёл в «Финикс» (обменян на Микала Бриджеса, Кэмерона Джонсона и пики).

Оценка: ☆☆☆

Бриджес доказал, что может быть первой атакующей опцией: он провёл три матча с 40 и более очками и восемь – с 30, в среднем набирая по 26,1 очка. До Дюранта с Ирвингом ему, конечно, ещё далеко, особенно если учесть, что Бриджес привык реализовывать броски, а не создавать их. Полагаться на одного Динвидди как плеймейкера – затея так себе, что и показала концовка сезона, когда молодая маленькая пятёрка «Бруклина» стала 24-й в лиге по темпу (то есть по количеству владений на 48 минут). «Нетс» также стали вторыми с конца по атакующему рейтингу в плей-офф среди 16 команд-участниц.

Как будет выглядеть стартовый состав команды в следующем сезоне, пока непонятно. Тот же Финни-Смит или Ройс О’Нил может покинуть коллектив. При этом остаётся ещё один вопрос – что делать с Беном Симмонсом, который в очередной раз травмировался и пропустил полсезона? Посмотрим, что «Бруклину» принесёт внезапная перестройка.

5. «Нью-Йорк Никс», 47-35

Джулиус Рэндл Фото: Elsa/Getty Images

Ключевые события

Сезон-2022/2023 стал для «Никс» лучшим за последние 10 лет. По итогам регулярки они стали пятыми на Востоке с 57,3% побед, а в первом раунде плей-офф уверенно обыграли «Кливленд» со счётом 4-1. И это несмотря на то, что Джулиус Рэндл, который имел дабл-дабл в среднем по сезону (25,1 очка, 10 подборов) и шёл на 82 матча, внезапно получил травму голеностопа и был вынужден играть через боль. Так или иначе, в полуфинале конференции «Нью-Йорк» уступил будущему вице-чемпиону – «Майами Хит».

Переходы

Джош Харт – перешёл из «Портленда» (обменян на Кэма Реддиша, Райана Арчидиаконо и Святослава Михайлюка).

Оценка: ☆☆☆☆

По итогам прошедшего чемпионата «Нью-Йорк» превзошёл ожидания. Рэндл более-менее разобрался с психологическими проблемами и попал на Матч всех звёзд. 22-летний Ар Джей Барретт играл хуже привычного в регулярке, но достойно показал себя в плей-офф. Другие молодые таланты вроде Иммануэля Куикли, Квентина Робинсона и Митчелла Робинсона также стали играть в команде более важную роль. Но главным открытием сезона для «Никс», конечно же, стал Джейлен Брансон, подписанный на четыре года и $ 104 млн минувшим летом.

В прошлом году в «Далласе» он в среднем набирал по 16,3 очка, 4,8 передачи и 1,2 трехочкового с реализацией в 37,3% за игру. В этом же году на счету разыгрывающего было 24 очка, 6,2 передачи и 2,0 трёхочкового при 41,6% из-за дуги. В плей-офф он затмил и травмированного Рэндла, и молодого Барретта, набирая по 27,8 очка за матч. На руках у Брансона контракт вне топ-50 по лиге, да ещё и с зарплатой, идущей на снижение. Отличное подписание для «Никс».

Глубина состава, тройка талантливых игроков, которые подходят друг другу, перспективная молодёжь – это кульминация всего, над чем фронт-офис «Нью-Йорка» так потел последние несколько лет. Есть, конечно, несколько спорных моментов вроде этики Рэндла, отношений в раздевалке или зарплаты бесполезного Эвана Фурнье. Но теперь команда выглядит куда более конкурентноспособной, а значит, и более привлекательной для высокоуровневых игроков, которых можно будет пригласить в будущем. Так что «Никс» – уже на верном пути.

4. «Кливленд Кавальерс», 51-31

Эван Мобли и Дариус Гарлэнд Фото: Kirk Irwin/Getty Images

Ключевые события

В прошедшем сезоне «Кливленд» выиграл 51 матч (62,2%) и стал четвёртым на Востоке. Спасибо за это стоит сказать молодым Эвану Мобли, Дариусу Гарлэнду и Джарретту Аллену, к которым добавили звёздного Донована Митчелла из «Юты». Новичок «Кавальерс» не только стал седьмым по средней результативности в сезоне (28,3 очка), но и выдал исторический перформанс, набрав 71 очко в матче с «Чикаго».

«Кэвс» завершили регулярку в статусе лучшей оборонительной команды в лиге с защитным рейтингом 110,6. К тому же, они были вторыми по нет-рейтингу «+5,6», став единственным коллективом, который хоть как-то приблизился к «Бостону» по этому показателю.

Без Леброна Джеймса «Кливленд» не играл в плей-офф с 1998 года. И вот, проведя свой лучший сезон за пять лет, команда обеспечила себе прямое попадание в постсезон, да ещё и с преимуществом домашней площадки. Однако в первом же раунде «Кэвс» потерпели сокрушительное поражение от «Никс» – 1-4.

Переходы

Кевин Лав – отчислен.

Оценка: ☆☆☆☆

В ходе регулярного сезона для «Кливленда» всё складывалось более чем успешно. Бигмены Мобли и Аллен отрабатывали на своей половине площадки, пока 185-сантиметровые Митчелл и Гарлэнд здорово дополняли друг друга в нападении. Этого хватало, чтобы тягаться с лучшими командами на Востоке, пока «Никс» не доказали, что между лидерами конференции и «Кавальерс» лежит целая пропасть. И это при том, что «Никс» к числу этих самых лидеров не относятся.

В четырёх из пяти матчей подопечные Джей Би Бикерстаффа не смогли преодолеть отметку в 100 набранных очков. Они проиграли три матча подряд и были хуже соперника вообще во всём, став к тому же самой нерезультативной командой плей-офф-2023. Командная игра улетучилась вместе с нападением, а выйти со скамейки и спасти ситуацию было некому.

Но за столь унизительный проигрыш в плей-офф мы снимем «Кливленду» всего одну звезду. Уж очень большой скачок они сделали по сравнению с предыдущим сезоном.

3. «Филадельфия Сиксерс», 54-28

Джоэл Эмбиид и Джеймс Харден Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Ключевые события

Лидер «Филы» Джоэл Эмбиид был настолько хорош, что получил заветную награду MVP, наконец обойдя будущего чемпиона Николу Йокича. Здесь отдать должное стоит не только Эмбииду, который во второй раз подряд стал самым результативным игроком в НБА (33,1 очка при 54,8% с игры), но и звёздному плеймейкеру команды Джеймсу Хардену. Он сделал 244 передачи на напарника – это больше, чем у любого другого дуэте в лиге. Неудивительно, что Харден по итогам сезона оказался лучшим пасующим турнира (10,7 передачи в среднем).

Правда, из-за травм сезон получился неидеальным. Эмбиид принял участие всего в 66 матчах регулярки, Харден – в 58, Тайриз Макси – в 60. При этом «Филе» удалось одержать 54 победы. Тобиас Харрис, новичок Де’Энтони Мелтон, Пи Джей Такер – все выступали на достойном уровне даже в отсутствие лидеров команды. «Сиксерс» стали третьими на Востоке, в первом раунде плей-офф уверенно вынесли «Бруклин», а вот во втором проиграли «Бостону» в семи, так и не добравшись до финала конференции. В результате своего поста лишился главный тренер команды Док Риверс. Под его руководством команды 10 раз проигрывали решающий матч в плей-офф, что является худшим результатом в истории.

Переходы

Джален Макдэниелс – перешёл из «Шарлотт» (в рамках трёхстороннего обмена);

Матисс Тайбулл – ушёл в «Портленд» (в рамках того же обмена).

Оценка: ☆☆☆

Как и в регулярном сезоне, в плей-офф «Сиксерс» справлялись даже в отсутствие Эмбиида. Оба матча, которые он пропустил из-за травмы колена, «Фила» выиграла. К тому же по итогам пяти встреч команда вела 3-2 и имела все шансы закрыть серию на своей площадке. Но исход противостояния решили 60 игровых минут: четвёртая четверть шестого матча, которую «Сиксерс» проиграли с треском, и вся седьмая встреча, где Джейсону Тейтуму позволили набрать 51 очко.

«Филадельфия» не играла в финале конференции с 2001 года, в пятый раз за шесть лет остановившись во втором раунде. Теперь затащить команду подальше попробует лучший тренер 2020 года и чемпион НБА – 2019 Ник Нёрс – именно он был назначен наставником «Сиксерс». «Процесс» продолжается.

2. «Бостон Селтикс», 57-25

Эл Хорфорд и Джейсон Тейтум Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Ключевые события

Незадолго до старта сезона в «Бостоне» сделали неприятное открытие: главный тренер Име Удока закрутил роман с сотрудницей клуба, из-за чего был отстранён, а в последствии и уволен с должности. Его пост занял ассистент Джо Маззулла, под руководством которого «Селтикс» стали второй лучшей командой на Востоке, одержав на шесть побед больше, чем в прошлом году.

При нём «Бостон» перешёл к более атакующему стилю игры и на протяжении почти всего сезона имел лучший нет-рейтинг в лиге — «+6,5». Команда имела все шансы на победу в регулярке, но после Матча всех звёзд «кельты» потерпели несколько обидных поражений (от «Бруклина», «Хьюстона» и «Юты») и отдали первое место «Милуоки».

В плей-офф «Бостон» прошёл «Атланту» в шести матчах, а затем – «Филадельфию» в семи. В финале конференции команда встречалась с «Майами Хит». «Селтикс» потерпели три поражения подряд, после чего всё же перевели серию в решающую седьмую игру. Но сотворить историю помешали спад в обороне и низкий процент реализации трёхочковых.

Переходы

Майк Мускала – перешёл из «Оклахомы» (обменян на Джастина Джексона и пики);

Ноа Вонле – ушёл в «Спёрс» (за денежную компенсацию).

Оценка: ☆☆☆☆

По ходу регулярного сезона «Селтикс» смотрелись более чем достойно. Они имели не только ведущих вингов в лиге, Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна, но и широкую ротацию в лице лучшего шестого Малкольма Брогдона, Деррика Уайта, Маркуса Смарта, Эла Хорфорда, Гранта Уильямса и других. Это был, пожалуй, самый глубокий и талантливый состав во всей НБА.

Тейтум установил рекорд франшизы, в среднем набирая 30,1 очка за матч в регулярке и 27,2 очка – в плей-офф, где у «Бостона» был лучший атакующий рейтинг вплоть до серии с «Майами». Но упущенная возможность во второй раз подряд выйти в финал НБА превратила в целом успешный год в слегка разочаровывающий.

1. «Милуоки Бакс», 58-24

Яннис Адетокунбо Фото: Stacy Revere/Getty Images

Ключевые события

С 58 победами «Милуоки» стал лучшей командой регулярного сезона в третий раз за последние пять лет. И хотя коллектив испытывал некоторые сложности на старте чемпионата, с конца января «Бакс» выиграли 27 из 34 матчей и закрепили за собой первое место на Востоке.

Крис Миддлтон пропустил бóльшую часть сезона, Яннис Адетокунбо отыграл меньше обычного, но в плане глубины состава «Милуоки» мог потягаться с «Бостоном». В отсутствие грека Джру Холидэй был ключевым игроком как в нападении, так и в обороне, где его подстраховывал Брук Лопес, который не так давно перенёс операцию на спине и вышел на совершенно новый уровень.

При этом Яннис, конечно же, оставался самым результативным игроком команды, в среднем набирая дабл-дабл из 31,1 очка и 11,8 подбора. С ним, Холидэем и Лопесом на площадке «Милуоки» набирал аж на 15,6 очка больше на 100 владений, нежели соперник.

И хотя команду называли одним из главных претендентов на чемпионство, заход «Бакс» в плей-офф закончился, не успев толком начаться. И всё из-за «Хит». Впервые в истории команда с первым номером посева уступила сопернику под восьмым номером со счётом 1-4. В итоге «Милуоки» остался за бортом плей-офф, а главный тренер команды Майк Буденхольцер – без работы.

Переходы

Джей Краудер – перешёл из «Бруклина» (в рамках трёхстороннего обмена);

Джордан Нвора ­– ушёл в «Индиану» (в рамках того же обмена);

Джордж Хилл – ушёл в «Индиану» (в рамках того же обмена);

Серж Ибака – ушёл в «Индиану» (в рамках того же обмена);

Сандро Мамукелашвили – отчислен.

Оценка: ☆☆☆

У поражения было несколько причин. Травма Янниса, отыгравшего 91 минуту за пять матчей. Тренерские ошибки, стоившие Буденхольцеру должности. Не одна, а сразу две проигранных решающих четверти. Реализация бросков, неудержимый Джимми Батлер в составе соперника… Это был, наверное, один из самых унизительных вылетов в первом раунде, которые видела НБА.

Для команды, доминировавшей в ходе регулярки, это провальный результат, пускай Адетокунбо так и не считает. Снимаем с «Бакс» две звезды и смотрим, что придумает их новый тренер Эдриан Гриффин.