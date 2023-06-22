Большие итоги сезона-2022/2023 в НБА: Запад

«Чемпионат» продолжает подводить итоги насыщенного сезона-2022/2023 в НБА. В предыдущей статье мы дали оценку 15 командам Восточной конференции, а теперь пришло время поговорить о Западе.

В этом материале мы расскажем о ключевых событиях прошедшего чемпионата и дадим оценку каждой из оставшихся 15 команд — от худших к лучшим в турнирной таблице регулярки.

15. «Сан-Антонио Спёрс», 22-60

Виктор Вембаньяма Фото: Jamie Squire/Getty Images

Ключевые события

Ещё до старта сезона ожидалось, что «Спёрс» будут танковать. На промежутке в полгода они избавились от Деджонте Мюррея, Лонни Уокера и Деррика Уайта и приготовились бороться за Виктора Вембаньяму. Но если перед подопечными Грега Поповича также стояла задача выглядеть максимально уныло на площадке, то у них получилось и это.

По окончании регулярного сезона «Сан-Антонио» имел второй с конца атакующий рейтинг (109,7), 23-е место по средней результативности (113 очков), 25-е – по реализации с игры (46,5%), 26-е – из-за дуги (34,5%) и 28-е – с линии штрафных (74,3%). Келдон Джонсон стал единственным игроком, который в среднем набирал больше 20 очков за матч. В обороне всё было ещё печальнее, несмотря на усилия Джереми Сохана. Нехватка габаритов, защиты на мяче и гордое последнее место по деф-рейтингу (120) как итог. «Спёрс» позволяли соперникам набирать 120+ очков аж в 49 матчах.

Переходы

Ноа Вонле – перешёл из «Бостона» и был сразу же отчислен (за денежную компенсацию);

Горги Дьенг – отчислен;

Дуэйн Дедмон – перешёл из «Майами», отчислен спустя три дня;

Якоб Пёлтль – ушёл в «Торонто» (обменян на Кема Берча и пики);

Джош Ричардсон – ушёл в «Нью-Орлеан» (обменян на Девонте Грэма и пики);

Сандро Мамукелашвили – подписан на рынке отказов;

Исайя Роби – отчислен;

Стэнли Джонсон – отчислен.

Оценка: ★★★☆☆

Высокая по меркам сезона с 22 победами оценка обоснована одним-единственным фактором – стратегия сработала. В «Спёрс» знают всё про танкинг: в 1997-м они сделали то же самое, чтобы заполучить Тима Данкана. Вот и в этом году слитый сезон принёс свои плоды: «шпоры» выиграли лотерею драфта и уже готовятся к приезду уникального Вембаньямы.

Два положительных игровых момента, которые также хочется отметить. Первый – скорость. Команда была второй в лиге по количеству владений на 48 минут и пятой по среднему количеству передач. Второй момент – скамейка. Резервисты «Сан-Антонио» набирали по 41,9 очка за матч – это второй лучший результат в лиге. На этом, пожалуй, всё.

На днях стало известно, что Грег Попович должен остаться в команде, став самым высокооплачиваемым специалистом в лиге. И в его распоряжении будут один из самых желанных проспектов последних лет, пики и место в платёжке. Грамотные трансферные решения в предстоящее межсезонье могут превратить «Спёрс» в крайне перспективную команду.

14. «Хьюстон Рокетс», 22-60

Стивен Сайлас Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Ключевые события

Неутешительный сезон-2022/2023 стал последним в «Рокетс» для Стивена Сайласа. Расселл Уэстбрук и Джеймс Харден покинули команду вскоре после его назначения, оставив специалиста с юными Джейленом Грином и младшим Кевином Портером. Итог – баланс 59-177 за три года и 14-е место в конференции как лучший результат.

В этом году самым результативным игроком команды стал именно 20-летний Грин (22,1 очка), хотя Сайласа и упрекали в неправильном его задействовании. Медленное нападение с упором на изоляции не подходит ни Грину, ни Портеру, отсюда и 27-й атакующий рейтинг в лиге (110,5), и 29-е место по потерям (16,2). 22-летний Портер, кстати, пропустил более 20 матчей из-за травмы, и в его отсутствие внезапно раскрылся Алперен Шенгюн. Но для молодой и неопытной команды «Рокетс» этого, увы, было недостаточно.

К тактике Сайласа в обороне (особенно в транзишене) было ещё больше претензий. Да, «Рокетс» всё-таки танковали за Виктора Вембаньяму. Но несмотря на то что они были среди трёх команд с наивысшим шансом на победу в драфт-лотерее, в этот раз удача была не на стороне «Хьюстона» – на предстоящем драфте франшиза будет выбирать под четвёртым номером.

Переходы

Джастин Холидэй и Фрэнк Камински – перешли из «Атланты» (обменяны на Гаррисона Мэтьюза и Бруно Фернанду);

Джастин Холидэй – отчислен через четыре дня после обмена;

Эрик Гордон – ушёл в «Клипперс» (в рамках трёхстороннего обмена);

Дэнни Грин – перешёл из «Мемфиса» (в рамках того же обмена), отчислен спустя три дня;

Джон Уолл – перешёл из «Клипперс» (в рамках того же обмена), отчислен спустя три дня.

Оценка: ★☆☆☆☆

О прошедшем сезоне «Хьюстону» лучше забыть как о страшном сне. Зато нынешнее межсезонье обещает быть интересным. Начнём с того, что на пост главного тренера был назначен Име Удока (Сайлас, кстати, стал ассистентом Монти Уильямса в «Детройте»). Помимо этого, в лиге ходят слухи о возможном возвращении в команду Джеймса Хардена, который может покинуть «Филадельфию». «Рокетс» также претендуют на Фреда Ванвлита, Брука Лопеса, Диллона Брукса, Остина Ривза и даже рассматривает вариант с подписанием Кайри Ирвинга. Неужели они сдвинутся с мёртвой точки?

13. «Портленд Трэйл Блэйзерс», 33-49

Дэмьен Лиллард Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Ключевые события

Во второй раз подряд мы наблюдаем за тем, как «Портленд» принудительно сливает сезон, чтобы усилить собственные позиции на драфте. 13-е место на Западе, лотерея, всё это мы уже видели в прошлом году. Но «Блэйзерс» – это всегда про Дэмьена Лилларда.

В прошлом году он отыграл всего 29 матчей, а в этом вернулся, чтобы доказать, что по-прежнему является элитным защитником. С этой задачей Дэмьен справился – он стал третьим самым результативным игроком в НБА с 32,2 очка и провёл больше всех матчей с 40 и более очками – 15 (из 58-то за сезон). Сюда входит и историческая игра с «Рокетс», в которой Лиллард набрал 71 очко. В итоге он был приглашён на Матч всех звёзд и его в седьмой раз в карьере включили в символическую пятёрку НБА (на этот раз – в третью).

Что касается остальных, здесь ничего примечательного. Анферни Саймонс чуть прибавил по сравнению с предыдущим сезоном. Джерами Грант впервые в карьере преодолел отметку в 40% из-за дуги. Юсуф Нуркич в среднем делал по девять подборов за игру. Вот только ни один из них не провёл и 65 матчей за чемпионат. Зато под конец регулярки, когда все основные игроки так удобно выбыли из строя из-за травм (и ни в коем случае не в угоду танкинга), проявить себя смог 19-летний Шэйдон Шарп. В своих последних 10 встречах он выходил в старте и в среднем набирал по 23,7 очка, 6,1 подбора и 4,1 передачи.

Переходы

Джош Харт – ушёл в «Нью-Йорк» (обменян на Кэма Реддиша, Райана Арчидиаконоу и Святослава Михайлюка);

Матисс Тайбулл – перешёл из «Филадельфии» (в рамках трёхстороннего обмена);

Джален Макдэниелс – ушёл в «Шарлотт» (в рамках того же обмена);

Святослав Михайлюк – ушёл в «Шарлотт» (в рамках того же обмена);

Райан Арчидиаконоу – отчислен;

Грег Браун ­– отчислен.

Оценка: ★☆☆☆☆

Проблема «Блэйзерс» – не в том, что они провели плохой сезон. На внезапный камбэк никто не рассчитывал ещё с тех пор, как они обменяли Си Джея Макколлума. Проблема «Блэйзерс» только в том, в какое положение они поставили Лилларда.

Под конец сезона начали ходить слухи, что он вообще не намерен оставаться в «Портленде». Он и против танкинга, и против перестройки, да и вообще думает только о чемпионстве. Как-никак, пора бы уже к 32 годам и заиметь перстень. Теперь разыгрывающий вроде как передумал уходить из «Блэйзерс». Но только при одном условии.

Он рассчитывает, что в нынешнее межсезонье «Портленд» по-настоящему усилится. У них есть третий и 23-й пики на предстоящем драфте, к тому же, в руководстве готовы обменять Анферни Саймонса. Но всё не так просто. В команде хотят Паскаля Сиакама или О Джи Ануноби из «Торонто», на крайний случай – Зайона Уильямсона из «Пеликанс», которые, в свою очередь, ну очень хотят пик на драфте и Скута Хендерсона. Вот только с «Рэпторз» вроде как не получилось договориться, что с «Пеликанс» – непонятно, поэтому в «Портленде» готовятся выбирать на драфте. Значит ли это, что уйдёт Лиллард? Тоже непонятно, но у него уже есть один вариант – «Майами». Там Дэйма оценивают выше, чем упущенного Брэдли Била.

В общем, предстоящее межсезонье целиком и полностью определит направление развития франшизы в ближайшем будущем. Ждём драфта.

12. «Юта Джаз», 37-45

Лаури Маркканен Фото: Michael Reaves/Getty Images

Ключевые события

В прошедшем сезоне перестройка «Юты» шла с явным опережением графика. Сентябрьский обмен Донована Митчелла сразу же принёс свои плоды и подарил «Джаз» сразу несколько открытий. Перешедший из «Кливленда» Лаури Маркканен был на высоте: с 25,6 очка, 8,6 подбора и 3,0 трёхочкового в среднем за матч он стал первым игроком в истории НБА, преодолевшим отметку в 100 данков и 200 дальних попаданий за сезон. Столь успешное выступление гарантировало ему первое попадание на Матч всех звёзд и награду самому развивающемуся игроку сезона.

Переехавший с Маркканеном Коллин Секстон, увы, провёл всего 48 матчей за год. Зато 22-летний Очаи Агбаджи под конец сезона появился в 43 встречах подряд, в 20 из которых – в старте. В этих 20 играх он в среднем набирал по 13,6 очка, хотя и мучился с реализацией бросков. Другой дебютант «Юты», 21-летний Уокер Кесслер, попал в символическую пятёрку новичков года и наверняка станет стартовым центровым команды в обозримом будущем.

Джордан Кларксон в свои 30 лет провёл лучший сезон в карьере, хорош был и 31-летний Келли Олиник. К тому же они стали залогом хорошей атмосферы в раздевалке «Джаз». Отметить хочется и Криса Данна, который начинал на 10-дневном контракте, но задержался в команде и стал хорошим дополнением после Матча звёзд.

Переходы

Донован Митчелл – ушёл в «Кливленд» (обменян на Лаури Маркканена, Коллина Секстона, Очаи Агбаджи и пики);

Майк Конли, Никил Александр-Уокер – ушли в «Миннесоту» (в рамках обмена Расселла Уэстбрука);

Малик Бизли, Джарред Вандербилт – ушли в «Лейкерс» (в рамках того же обмена);

Хуан Тоскано-Андерсон, Дэмиан Джонс – перешли из «Лейкерс» (в рамках того же обмена);

Расселл Уэстбрук – отчислен.

Оценка: ★★★★☆

Сезон получился куда лучше, чем предполагалось, и хочется даже поставить «Юте» пятёрку. Однако четвёртый худший баланс за 40 лет и 12-е место на Западе не позволяют. Хотя «Джаз» остановились всего в трёх победах от зоны плей-ин, и если бы не травмы, то наверняка могли бы побороться за выход в плей-офф. Но на всю команду лишь один игрок провёл более 70 матчей – Кесслер (74).

Зато пока всё выглядит так, что в следующем сезоне «Юта» будет только прибавлять. Благодаря обменам в платёжке освободилось $ 45 млн, к тому же на предстоящем драфте франшиза будет выбирать под 9-м, 16-м и 28-м номерами. Так что у них будет возможность добавить пару перспективных кадров к и без того перспективному составу.

11. «Даллас Маверикс», 38-44

Кайри Ирвинг и Лука Дончич Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Ключевые события

Для «Далласа» последние 12 месяцев стали настоящей катастрофой. Вскоре после поражения в финале Западной конференции в 2022-м «Маверикс» не смогли договориться о новом контракте с Джейленом Брансоном, который теперь является ключевым игроком «Никс». Затем команда обменяла Кристиана Вуда из «Рокетс», но его так и не получилось вписать в состав – бигмен покинет «Даллас» в это межсезонье. Ну а в дедлайн отчаявшиеся «Мавс» отдали своего лучшего 3&D-винга Дориана Финни-Смита и стартового защитника Спенсера Динвидди в «Бруклин» за Кайри Ирвинга.

Желаемого результата это, увы, не принесло, и под конец сезона «Даллас» танковал. В решающем матче с «Чикаго» на площадку не вышли Ирвинг, Вуд, Тим Хардуэй, Джош Грин и Макси Клебер, а Дончича отправили на скамейку после первой четверти. После этого поражения «Маверикс» в НБА даже начали расследование, в результате которого команду оштрафовали на $ 750 тыс.

Таким образом, «Даллас» остался без плей-офф, без плей-ин, зато пик на предстоящем драфте не перешёл к «Никс» (он был защищён в топ-10). Стоило ли оно того? Вопрос риторический.

Переходы

Кайри Ирвинг и Маркифф Моррис – перешли из «Бруклина» (обменяны на Спенсера Динвидди и Дориана Финни-Смита);



Кемба Уокер – отчислен;

Тайлер Дорси – отчислен.

Оценка: ★★☆☆☆

С Ирвингом или без, но «Даллас» показывал посредственный баскетбол. Ни защиты, ни командной игры, ни лидера в раздевалке. Когда Кайри и Дончич были на паркете, «Даллас» действительно набирал больше очков в пересчёте на 100 владений, однако и пропускал тоже больше. Джейсон Кидд работал как будто в отрыве от фронт-офиса, к которому и так существует немало претензий. От единицы «Маверикс» спасает только Лука Дончич, который весь год играл на потрясающем уровне, несмотря на полный провал в обороне.

Словенец стал вторым самым результативным игроком в лиге с 32,4 очка в среднем за игру, а также делал 8,6 подбора, 8,0 передачи и 1,4 перехвата. На старте сезона он установил несколько рекордов и назывался главным кандидатом на получение награды MVP. Но чем дальше «Даллас» продвигался по сезону, тем ниже Лука опускался в гонке кандидатов. В итоге он получил всего шесть голосов, но только за четвёртое и пятое места.

Как быть и что делать, в «Маверикс» пока не придумали. Но они являются единственной командой, заинтересованной в Ирвинге, который этим летом стал свободным агентом. И это самое страшное.

10. «Оклахома Сити Тандер», 40-42

Шей Гилджес-Александер Фото: Andy Lyons/Getty Images

Ключевые события

Если бы не Шей Гилджес-Александер, «Оклахома» бы в третий раз подряд завершила сезон где-то в районе последнего места. Но в этом году «Тандер» почти что преодолели отметку в 50% побед и финишировали в зоне плей-ин.

В среднем Шей собирал 31,4 очка, 4,8 подбора, 5,5 передачи, 1,6 перехвата и 1,0 блок-шота. Он стал лидером турнира по количеству встреч с не менее чем 30 очками – 45. Это на одну больше, чем у Луки Дончича и Джоэла Эмбиида. Феноменальное выступление гарантировало Гилджес-Александеру первое попадание на Матч всех звёзд, а также место в первой символической пятёрке НБА.

Вместе с Джошем Гидди и Джейленом Уильямсом они образовали одну из самых необычных связок в НБА, а Марк Дэйно даже претендовал на награду лучшему тренеру года за креативность. Гидди стал точнее и результативнее по сравнению со своим дебютным сезоном, а также лидировал по подборам и передачам. Уильямс с 14,1 очка, 4,5 подбора и 3,3 передачи стал вторым в голосовании за награду лучшему новичку сезона и был включён в символическую пятёрку. Ну а 23-летний Айзея Джо был лидером НБА по проценту реализации трёхочковых к Звёздному уикенду (47%), пускай и чуть сбавил под конец сезона.

В плей-ин «Тандер» прошли «Пеликанс» в первом раунде, а вот во втором уступили «Миннесоте», причём с разницей в 25 очков. «Вулвз» задавили соперника габаритами, пока у самой «Оклахомы» ничего не получалось в нападении.

Переходы

Майк Мускала – ушёл в «Бостон» (обменян на Джастина Джексона и пики);

Дарио Шарич – ушёл в «Финикс» (обменян на Дариуса Базли);

Джастин Джексон – отчислен через день после обмена;

Юджин Оморуи – отчислен.

Оценка: ★★★★☆

В целом, несмотря на обидное поражение в плей-ин, «Тандер» могут занести прошедший сезон себе в актив. У них есть талантливая молодёжь, ресурсы для обмена, куча пиков, а в следующем году в строй должен вернуться Чет Холмгрен, который, предположительно, закроет имеющиеся пробелы в обороне. К тому же на предстоящем драфте «Оклахома» должна выбирать под 12-м, 37-м и 50-м номерами.

9. «Нью-Орлеан Пеликанс», 42-40

Зайон Уильямсон Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Ключевые события

Зайон Уильямсон. Один из самых раскрученных проспектов НБА последних лет и обладатель максимального контракта. В прошедшем сезоне он должен был с грохотом вернуться в лигу после полностью пропущенного чемпионата-2021/2022. И Зайон вернулся, вот только хватило его меньше чем на 30 матчей. 4 января он вновь выбыл из строя и с тех пор не выходил на площадку. Справедливости ради, на тот момент «Пеликанс» шли третьими на Западе с балансом 24-14 и с нападением в топ-5 лиги. Но к концу сезона «Нью-Орлеан» скатился в зону плей-ин и вылетел в предварительном раунде после поражения от «Оклахомы».

Вторая атакующая опция «Пеликанс» Брэндон Ингрэм принял участие всего в 45 матчах. Ожидания оправдала только третья звезда команды – Си Джей Макколлум, которого подписали прошлым летом в надежде на отсутствие травм у двух других. Он принял участие в 75 матчах и собирал по 20,9 очка, 5,7 передачи и 4,4 подбора, а также попадал по 2,8 трёхочкового.

В отсутствие лидеров также раскрылся Трей Мёрфи: он вышел в старте в 65 встречах и в среднем набирал по 14,5 очка (5,4 в прошлом сезоне) при точности из-за дуги в 40,6%. Ну а 30-летний Йонас Валанчюнас отбегал 79 матчей и был главным на подборе.

Оценка: ★★★☆☆

Переходы

Джош Ричардсон – перешёл из «Сан-Антонио» (обменян на Девонте Грэма и пики).

Вернись Зайон по-настоящему, «Пеликанс» могли бы провести неплохой сезон. Уже в начале января они догадывались, что их главный игрок не вернётся на площадку, но всё равно не усилились в дедлайн. Джош Ричардсон, при всём уважении, добавил глубины составу, но, по сути, не решил имеющихся проблем. И хотя с поломанным Уильямсоном они одержали на шесть побед больше, чем вообще без него в прошлом году, тогда «Нью-Орлеан» хотя бы вышел в плей-офф с восьмого места.

Однако теперь Зайон может насовсем покинуть «Пеликанс» – к проблемам со здоровьем добавилась запятнанная репутация. В личной жизни игрока происходит полный бардак: пока его девушка ждёт ребёнка, сразу несколько других дам обвиняют его в изменах. В команде обеспокоены всем происходящим и готовы распрощаться с Уильямсоном. Его готовы включить в любую сделку, которая поможет «Новому Орлеану» заполучить проспекта Скута Хендерсона. Поделом?

8. «Миннесота Тимбервулвз», 42-40

Руди Гобер и Энтони Эдвардс Фото: David Berding/Getty Images

Ключевые события

Прошлым летом «Юта» и «Миннесота» провели один самых громких обменов межсезонья. «Вулвз» отдали за центрового Руди Гобера пятерых игроков и четыре пика в придачу, но его первый сезон на новом месте не то что бы оправдал ожидания. Француз набирал дабл-дабл в среднем за сезон, был лидером команды по подборам и блок-шотам, но всё же сбавил, да и как-то не сыгрался ни с Энтони Эдвардсом, ни с Д’Анджело Расселлом. Последний, кстати, в итоге покинул команду и в дедлайн перешёл в «Лейкерс».

Эдвардса хочется отметить отдельно. Он провёл отличный сезон, у него в среднем 24,6 очка, 5,8 подбора, 4,4 передачи и 1,6 перехвата, и даже удостоился попадания на Матч всех звёзд в свой 21 год. Молодой защитник был самым результативным игроком команды в отсутствие Карла-Энтони Таунса, который принял участие всего в 29 матчах из-за травмы икроножной мышцы.

В итоге «Вулвз» одержали на четыре победы меньше, чем в прошлом году, но также финишировали в зоне плей-ин. Правда, накануне первого отборочного матча с «Лейкерс» в «Миннесоте» творился полный бардак. Гобер был отстранён за потасовку с Кайлом Андерсоном, а Джейден Макдэниелс в ходе происходящего самоустранился – со злости ударил кулаком об стену и сломал руку. В итоге «Лейкерс», само собой, взяли верх, но 28 очков Таунса принесли «Тимбервулвз» победу над «Оклахомой» во втором раунде.

Так «Миннесота» оказалась в плей-офф, где в первом раунде её ждал неудержимый «Денвер». Подопечным Криса Финча удалось забрать у будущего чемпиона одну игру, но в итоге они всё равно потерпели поражение — 1-4.

Переходы

Д’Анджело Расселл – ушёл в «Лейкерс» (в рамках трёхстороннего обмена);

Никил Александер-Уолкер и Майк Конли – перешли из «Юты» (в рамках того же обмена)

Оценка: ★★★☆☆

Если «Миннесота» хочет пройти дальше первого раунда плей-офф (впервые с 2004 года), руководству придётся подумать над тем, как усилить уже имеющийся состав. С зарплатной ведомостью на $ 144 млн и одним лишь 53-м пиком на предстоящем драфте сделать это будет весьма непросто, хотя у команды есть несколько исключений, которые помогут на рынке обменов. К тому же ходят слухи, что Таунс с его громадным контрактом может покинуть «Тимбервулвз». Правда, желающих принять 27-летнего «большого» пока не нашлось. Но только пока. Посмотрим, как будут обстоять дела в ближайшие несколько недель.

7. «Лос-Анджелес Лейкерс», 43-39

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис Фото: Harry How/Getty Images

Ключевые события

Когда «Лейкерс» начали сезон с 2-10, их шансы на выход в плей-офф оценивались менее чем в 1%. В декабре из строя выбыл Энтони Дэвис, Расселла Уэстбрука к тому моменту уже перевели на скамейку, так что Леброну в его 20-й сезон в лиге пришлось тащить команду на себе. Он выдал феноменальную для своих 38 лет статистику: 28,9 очка, 8,3 подбора, 6,8 передачи и 2,2 трёхочкового в среднем за игру.

В феврале Джеймс также побил рекорд Карима Абдул-Джаббара, наконец-то став самым результативным игроком в истории НБА. Есть одно но – на тот момент его команда занимала 13-е место на Западе.

Фронт-офису удалось спасти сезон в дедлайн. В руководстве нашли способ избавиться от Уэстбрука, чьё пребывание в «Лос-Анджелесе» обернулось настоящей катастрофой. И в результате трёхстороннего обмена с его участием «озёрники» получили Д’Анджело Расселла, Джарреда Вандербилта и Малика Бизли. С ними «Лейкерс» выдали 18-8 даже без Леброна, который пропустил целый месяц из-за травмы стопы. В итоге команда финишировала на седьмом месте, обыграла в плей-ин «Миннесоту» и вернулась в плей-офф, где выдала впечатляющий заход.

В первом раунде «Лейкерс» в шести матчах одолели «Мемфис», а во втором – «Голден Стэйт». Ну а в финале Западной конференции Леброна и компанию вынес будущий чемпион – «Денвер».

Переходы

Руи Хачимура – перешёл из «Вашингтона» (обменян на Кендрика Нанна и пики);

Малик Бизли, Джарред Вандербилт – перешли из «Юты» (в рамках трёхстороннего обмена);

Д’Анджело Расселл – перешёл из «Миннесоты» (в рамках того же обмена);

Расселл Уэстбрук, Дэмиан Джонс, Хуан Тоскано-Андерсон – ушли в «Юту» (в рамках того же обмена);

Мо Бамба – перешёл из «Орландо» (обменян на Патрика Беверли);

Дэйвон Рид – перешёл из «Денвера» (обменян на Томаса Брайанта).

Оценка: ★★★★★

Благодаря усилиям Леброна и Дэвиса «Лейкерс» стали шестыми в лиге по результативности, даже несмотря на 20-е место по атакующему рейтингу и реализацию трёхочковых ниже 35%. В обороне, где отрабатывала элитная связка Дэвиса и Вандербилта, ситуация наладилась под конец сезона. С приобретением ключевых игроков поддержки у «Лос-Анджелеса» пошла игра. И если сам факт выхода в постсезон для многих стал сюрпризом, то их выступление в плей-офф оправдало даже самые завышенные ожидания.

Несмотря на вынос в финале конференции, «Лейкерс» получают пятёрку. Так перевернуть сезон, начинавшийся с 2-10, – задача далеко не из простых. Но если они хотят сохранить имеющийся состав, этим летом им предстоит разобраться с контрактами. Новое соглашение придётся выдать Д’Анджело Расселлу. Руи Хачимура и Остин Ривз, раскрывшийся после отъезда Уэстбрука, станут неограниченно свободными агентами. По слухам, их в «Лейкерс» намерены сохранить любой ценой. А вот Бизли, Мо Бамбу и 17-й пик на предстоящем драфте готовы отдать ради усиления. А стать этим самым усилением может Дрэймонд Грин или даже Крис Пол.

6. «Голден Стэйт Уорриорз», 44-38

Клэй Томпсон и Стефен Карри Фото: EricHarry How/Getty Images

Ключевые события

Для «Голден Стэйт», входившего в сезон в статусе действующего чемпиона, регулярка также началась не так гладко. Скандальная драка Дрэймонда Грина и Джордана Пула на тренировке, казалось, подпортила атмосферу в раздевалке, в то время как травмы усугубили ситуацию. На протяжении первых трёх месяцев «Уорриорз» болтались в районе 11-го места на Западе, а к дедлайну имели баланс чуть выше 50% – 28-27. Но к концу сезона им удалось выдать победный рывок, даже несмотря на отсутствие Эндрю Уиггинса и травму Гэри Пэйтона, которого не долечили в «Портленде». «Голден Стэйт» финишировал на шестом месте, гарантировав себе прямое попадание в плей-офф.

Там, как и в ходе регулярного сезона, у команды возникли сложности с играми на выезде. 30 из 38 поражений в регулярке «воины» потерпели именно тогда, когда играли в гостях, хотя на своей площадке имели результат 33-8. Вот и в серии первого раунда с «Сакраменто» два из трёх проигранных матчей прошли в «Голден Уан-центре». А во втором раунде «Голден Стэйт» не сумел одержать ни одной победы над «Лейкерс» в Лос-Анджелесе и проиграл 2-4.

Переходы

Джеймс Уайзмен – перешёл в «Детройт» (обменян на Кевина Нокса и пики);

Гэри Пэйтон – вернулся из «Портленда» (обменян на Кевина Нокса и пики).

Оценка: ★★★☆☆

Как бы ни старались Стефен Карри и Клэй Томпсон, нападение «Голден Стэйт» работало хуже обычного из-за двух вещей: потерь и периодического отсутствия стратегии. Время от времени «Уорриорз» бросали просто ради того, чтобы бросить, а по потерям они вообще стали худшими в лиге (16,3 в среднем за игру). Но Карри и Томпсону всё-таки стоит отдать должное. Первый в свои 34 года провёл один из лучших сезонов в карьере — 29,4 очка (30,5 – в плей-офф), 6,1 подбора и 6,3 передачи при 42,7% из-за дуги. А Клэй при этом стал лидером сезона по трёхочковым и третьим игроком в истории, который оформил 300 дальних попаданий за сезон.

Ситуация в обороне обстояла аналогичным образом. В прошлом году «Голден Стэйт» позволил сопернику набрать более 125 очков дважды в 82 матчах. В этом году «воины» пропустили 125 и более очков аж 25 раз. Они пропускали слишком много очков второго шанса и финишировали на 17-м месте по защитному рейтингу.

В это межсезонье команду ждут большие перемены. В «Уорриорз» уже сменился генменеджер – Боб Майерс подал в отставку со своего поста спустя 12 лет. Его заменил Майк Данливи, до этого занимавший позицию вице-президента по баскетбольным операциям. К тому же клуб может покинуть Дрэймонд Грин. Ожидается, что он откажется от опции игрока и выйдет на рынок свободных агентов.

5. «Лос-Анджелес Клипперс», 44-38

Пол Джордж и Кавай Леонард Фото: Espada/Getty Images

Ключевые события

«Клипперс» были одной из самых возрастных команд прошедшего сезона. В ходе регулярки за них выступили сразу 10 игроков в возрасте от 31 года, включая травматичных Пола Джорджа и Кавая Леонарда. Ожидалось, что хотя бы в этом году оба останутся здоровы и под руководством Тайрона Лю команда сможет побороться за высокие позиции на Западе.

Когда на площадке присутствовали оба звёздных игрока, «Лос-Анджелес» действительно имел хороший баланс — 24-14. И хотя на протяжении сезона клуб умудрился трижды потерпеть четыре и более поражений кряду, «Клипперс» всё равно финишировали в зоне плей-офф. Джордж в итоге принял участие в 56 матчах, Кавай – в 52. Оба в среднем набирали по 23,8 очка за игру.

В дедлайн к коллективу присоединились Эрик Гордон, Мэйсон Пламли, Бонс Хиланд и Расселл Уэстбрук, сбежавший из соседних «Лейкерс». Последний в новой команде начал выходить в старте и более-менее поправил бросок, а в первом раунде плей-офф стал самым результативным игроком: 23,6 очка, 7,8 подбора, 7,4 передачи, 1,4 перехвата и 1,2 блок-шота за матч. Но против «Финикса» этого, увы, оказалось недостаточно. Непродолжительную серию целиком пропустил Пол Джордж, а Кавай Леонард принял участие всего в двух матчах из-за разрыва мениска. В результате «Клипперс» проиграли серию 1-4.

Переходы

Мэйсон Пламли – перешёл из «Шарлотт» (обменян на Реджи Джексона);

Эрик Гордон – перешёл из «Хьюстона» (в рамках трёхстороннего обмена);

Джон Уолл – ушёл в «Хьюстон» (в рамках того же обмена);

Люк Кеннард – ушёл в «Мемфис» (в рамках того же обмена);

Бонс Хиланд – перешёл из «Денвера» (в рамках четырёхстороннего обмена).

Оценка: ★★★☆☆

Который год подряд про «Клипперс» говорят одно и то же – если бы не травмы, они бы прошли дальше в плей-офф. И это правда. Но такая риторика, судя по всему, надоела даже руководству франшизы. Недавно там сменился генеральный менеджер – Майкл Уингер перешёл в «Вашингтон» на должность президента, а его пост в «Лос-Анджелесе» занял Трент Редкен. Теперь в команде, по слухам, раздумывают над возможным обменом Пола Джорджа. Представители организации пытаются узнать его рыночную ценность, в то время как «Клипперс» называют одними из главных претендентов на Криса Пола.

4. «Финикс Санз», 45-37

Девин Букер и Кевин Дюрант Фото: Christian Petersen/Getty Images

Ключевые события

Благодаря новому руководству «Финикса» в НБА появилась ещё одна суперкоманда. Во-первых, по окончании сезона в «Санз» сменился тренер – Монти Уильямс, ещё два года назад выводивший коллектив в финал, был уволен. Его пост занял чемпион НБА-2020 с «Лейкерс» Фрэнк Вогель. Во-вторых, на днях стало известно, что к перебравшемуся в команду в дедлайн Кевину Дюранту и Девину Букеру доберут третью звезду вместо 38-летнего Криса Пола. И станет ей не кто иной, как Брэдли Бил из «Вашингтона».

Но что же подтолкнуло нового владельца команды Мэтта Ишбию к таким радикальным переменам? По большей части вылет от «Денвера» во втором раунде плей-офф. Шестая игра серии завершилась полным разгромом. В отсутствие Деандре Эйтона (ушиб ребра) и Криса Пола (пах) «Финикс», испытывавший сложности в обороне, во многом полагался на Дюранта с Букером. Последний набрал всего 13 очков, хотя в 10 встречах до этого не опускался ниже 25, и в итоге заимел худший «плюс-минус» в команде. Кей Ди промазал больше половины бросков и совершил четыре потери. Со скамейки на помощь пришёл один лишь Кэмерон Пэйн, но даже его 31 очко не спасло «Санз» от унизительного поражения с разницей в 25 очков.

Переходы

Кевин Дюрант и Ти Джей Уоррен – перешли из «Бруклина» (в рамках четырёхстороннего обмена);

Джей Краудер – ушёл в «Милуоки» (в рамках того же обмена);

Микал Бриджес и Кэмерон Джонсон – ушли в «Бруклин» (в рамках того же обмена);

Дариус Базли – перешёл из «Оклахомы» (обменян на Дарио Шарича и пики);

Дуэйн Вашингтон–младший – отчислен.

Оценка: ★★★☆☆

Зимой, когда Букер и Пол отсутствовали из-за травм, на счету команды были две неприятные серии поражений. Но перед дедлайном «Санз» выиграли 9 из 11 матчей, а с приходом Дюранта их автоматически перевели в статус фаворитов Запада. Но в итоге «Финикс» не добрался и до финала конференции ­– такой результат явно не соответствует амбициям коллектива. Неудивительно, что уже сейчас организация провела один из самых крупных обменов межсезонья. Один только Бил, конечно, не решит имеющихся в команде проблем, но его подписание – уже большой шаг вперёд.

3. «Сакраменто Кингз», 48-34

ДеАарон Фокс и Домантас Сабонис Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Ключевые события

В прошедшем сезоне «Кингз» выступили куда лучше, чем ожидалось до его начала. Ещё в прошлом году они финишировали с балансом 30-52 – как бы хорош ни был ДеАарон Фокс, отсутствие глубины состава лишило команду шансов на попадание хотя бы в плей-ин.

Зато в этом году «Сакраменто» впервые с 2006-го вышел в плей-офф и впервые за два десятилетия оказался в топ-3 на Западе.

Фокс и обменянный из «Пэйсерс» Домантас Сабонис руководили командой в нападении и на подборе, пока Кевин Хаертер и Киган Мюррей набирали очки с периметра. Вместе с ветераном Харрисоном Барнсом эта пятёрка стала первой в лиге по количеству сыгранных владений. В итоге «Сакраменто» стал самым результативным коллективом лиги (120,7 очка в среднем) и имел лучший в истории НБА атакующий рейтинг (118,6), причём с большим отрывом.

Фокс в среднем собирал по 25,0 очка и 6,1 передачи за матч, попал на Матч всех звёзд и по итогам сезона получил первую в истории награду лучшему игроку в клатче. У Сабониса был дабл-дабл в среднем – 19,1 очка и 12,3 подбора (он стал лидером чемпионата по этому показателю). Литовец также стал вторым после Николы Йокича по количеству трипл-даблов – 14.

Оценка: ★★★★★

Вылет от «Голден Стэйт» в первом раунде – не совсем то, на что рассчитывали в «Кингз». Пускай и факт прямого выхода в плей-офф с третьего места – это огромный прорыв для команды, которая ещё год назад была 12-й на Западе. Но в следующем сезоне в «Сакраменто» однозначно будут нацелены на большее. Их лидерам, Фоксу и Сабонису, 25 и 27 лет соответственно. Другим игрокам стартовой пятёрки, Мюррею и Хаертеру, 22 и 24 года. И с таким перспективным составом «Кингз» смогут заполучить практически кого угодно на рынке свободных агентов.

2. «Мемфис Гриззлиз», 51-31

Джа Морант Фото: Harry How/Getty Images

Ключевые события

Джа Морант, Джарен Джексон-младший, Десмонд Бэйн и Стивен Адамс ­– ни один из ведущих игроков «Мемфиса» не отыграл в прошедшем сезоне и 65 матчей. Но благодаря феноменальной глубине состава «Гриззлис» удалось не просто выиграть 51 встречу, но и занять почётное второе место на Западе.

В этом году команда сбавила в нападении по сравнению с предыдущим сезоном, но при этом сразу семерым игрокам удалось преодолеть отметку в 10 очков в среднем. Самым результативным, само собой, стал Морант с 26,2 очка, а вот вторым после него – Бэйн (21,5 очка при 40,8% из-за дуги). До того как из-за травмы колена выбыл Стивен Адамс, собиравший по 11,5 подбора за игру, «Мемфис» смотрелся куда лучше благодаря очкам второго шанса и открытым броскам, которые он создавал. Но в итоге центровой целиком пропустил вторую половину сезона – он должен вернуться к началу тренировочного лагеря.

Что касается обороны, здесь нельзя не отметить Джарена Джексона-младшего. Он получил награду лучшему защищающемуся игроку года в НБА, став вторым самым молодым DPOY в истории. Во второй раз подряд Трипл-Джей оказался лучшим блокирующим в лиге, в среднем набирая 2,3 блока в прошлом году и 3,0 — в этом. Он также делал 1,0 перехвата, а персональный защитный рейтинг Джексона составил убедительные 105,3. С ним на площадке «Гриззлиз» пропускали 106,6 очка на 100 владений, а соперники под его опекой реализовывали не более 44% бросков из «краски».

Переходы

Дэнни Грин – ушёл в «Рокетс» (в рамках трёхстороннего обмена);

Люк Кеннард – перешёл из «Клипперс» (в рамках того же обмена).

Оценка: ★★★☆☆

В первом раунде плей-офф «Мемфис» проиграл опытным «Лейкерс», возродившим сезон в февральский дедлайн. Под конец первой встречи, где Джа Морант получил травму, его команда пропустила рывок 0:15. После этого «Гриззлис», конечно, одержали две победы, но толком так и не оправились – зачастую их усилий попросту не хватало на все 48 минут. Ну или «Лос-Анджелес» был просто не по зубам команде с атакующим рейтингом 102,8.

Не стоит забывать, что в этом году выступление «Гриззлис» также сопровождали различного рода скандалы – причём ещё до того, как Диллон Брукс, заработавший 18 технических в ходе регулярки, в плей-офф спровоцировал на конфликт Леброна Джеймса.

В марте Джа Морант был отстранён после того, как показал пистолет в прямом эфире в социальных сетях. Незадолго до этого выяснилось, что летом 2022-го он дважды привлекал внимание полиции – и оба раза в деле фигурировали угрозы этим самым пистолетом. Тогда баскетболиста отстранили всего на восемь матчей и вынудили пройти дополнительную реабилитацию. Однако на днях Морант, который не учится на ошибках, снова засветил оружие в прямом эфире. Игрушечный он был или нет — неважно, теперь разыгрывающий пропустит 25 игр на старте сезона-2022/2023.

1. «Денвер Наггетс», 53-29

Никола Йокич Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Ключевые события

6 марта «Денвер» возглавлял Западную конференцию с балансом 46-19. После этого «Наггетс» проиграли 10 из 17 матчей, хотя всё же закрепили за собой первый номер посева. Тогда мало кто предполагал, что именно эта команда будет как никогда доминировать в плей-офф и завоюет свой первый чемпионский титул.

В первом раунде шансы «Наггетс» на победу, конечно, оценивались выше, нежели у «Миннесоты». А вот в полуфинале конференции абсолютным фаворитом называли уже «Финикс». Но «Денвер» разделался с «Санз» Дюранта и Букера, вынес «Лейкерс» Леброна и Дэвиса и вышел в первый в истории франшизы финал НБА, где победил «Майами» Джимми Батлера.

В индивидуальном плане всё внимание, само собой, было приковано к Николе Йокичу. Двукратный MVP лидировал в плей-офф по очкам (30), подборам (14,5) и передачам (9,5) и в итоге стал первым за 20 с лишним лет центровым, получившим награду MVP финальной серии. Никола также установил несколько рекордов, оформив больше всех трипл-даблов в плей-офф, включая один с 30 очками, 20 подборами и 10 передачами в финале.

Отдельно нельзя не упомянуть и Джамала Маррея. Он целиком пропустил предыдущий сезон из-за разрыва крестообразных связок, а уже в этом году стал настоящим героем плей-офф. Свою первую финальную серию защитник провёл лучше, чем в своё время Леброн и Стеф Карри: оформил трипл-дабл с 30 очками и стал единственным игроком, преодолевшим отметку в 50 передач.

Переходы

Томас Брайант – перешёл из «Лейкерс» (в рамках четырёхстороннего обмена);

Бонс Хиланд – ушёл в «Клипперс» (в рамках того же обмена);

Дэйвон Рид – ушёл в «Лейкерс» (в рамках того же обмена);

Реджи Джексон – подписан в дедлайн как свободный агент.

Оценка: ★★★★★

Несмотря на неудачные отрезки на старте и под конец регулярного сезона, «Денверу» хочется поставить даже не пятёрку, а шестёрку. На протяжении всего плей-офф «Наггетс» были неудержимы и проиграли лишь 4 матча из 20 возможных. Это результат долгой, последовательной перестройки, происходившей в команде на протяжении последних восьми лет. Теперь там всерьёз настроены покорять новые высоты – «Денвер» не остановится на одном трофее и собирается стать династией. И в этом нет ничего невозможного. Их ключевым игрокам нет и 30 лет, а вся стартовая пятёрка останется на контракте как минимум до сезона-2024/2025. Главное, чтобы все оставались здоровы.