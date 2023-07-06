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Летняя лига в НБА. Что это такое и с чем её едят? Стоит ли смотреть и за кем следить?

Сезон-2022/2023 подошёл к концу: плей-офф сыгран, драфт проведён. На очереди – Летняя лига, которая традиционно проводится в НБА в межсезонье и стартует уже на этой неделе. В нашем материале мы расскажем обо всём, что нужно знать о ней.

Что такое Летняя лига

Летняя лига – это отдельный турнир, который проводится в НБА каждое межсезонье (обычно в июле). Там команды могут предоставить игровое время молодым талантам: по большей части игрокам, только-только выбранным на драфте, второгодкам, легионерам или перспективным кадрам из G-лиги.

В соревновании также могут принимать участие незадрафтованные игроки и свободные агенты, надеющиеся проявить себя и получить контракт в НБА. По окончании турнира они могут принимать предложения от любой команды – не обязательно от той, за которую выступали в Летней лиге.

И хотя в ходе состязания упор делается именно на индивидуальное развитие игроков, в итоге сильнейшая команда становится чемпионом, а лучшему баскетболисту присуждают звание MVP. Год назад победу одержал «Портленд», а самым ценным игроком был признан Киган Мюррей из «Сакраменто».

В том или ином виде Летняя лига существует с 2002 года, и в своё время на этом турнире выступали Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Дэмьен Лиллард, Донован Митчелл, Кевин Лав, Блэйк Гриффин и другие звёзды НБА.

Формат

На сегодняшний день в НБА существуют три летние лиги: в Сакраменто (этим летом она прошла с 3 по 5 июля), Солт-Лейк-Сити (3-6 июля) и Лас-Вегасе (7-17 июля). И хотя некоторые команды дадут ранний старт сезону в Калифорнии и Юте, именно мероприятие в Лас-Вегасе станет ключевым – в нём примут участие все 30 коллективов.

За 11 дней они суммарно проведут 76 матчей, при этом каждая франшиза примет участие как минимум в пяти встречах. По итогам четырёх туров четыре лучшие из них отправятся в плей-офф, где поборются за звание чемпиона Летней лиги. Остальные 26 команд проведут заключительные, пятые матчи уже под конец турнира.

Правила

Между правилами в официальных матчах НБА и Летней лиге есть несколько отличий. Во-первых, матчи длятся по 40 минут, как по стандарту ФИБА, а не по 48. Во-вторых, допускается не 6, а целых 10 персональных замечаний ­– опять же, для того, чтобы игроки проводили как можно больше времени на площадке.

Помимо этого, Летняя лига – это отличная возможность протестировать новые правила, которые в дальнейшем могут быть введены в НБА. Например, в этом году во всех трёх турнирах по-новому наказывают за симуляцию.

Как и на соревнованиях под эгидой ФИБА, в случае флоппинга команде соперника будет присуждён штрафной бросок и владение. При этом рефери не обязаны моментально останавливать игру – они могут подождать удобного момента. Ну а игрок, нарушивший правило, получит технический, который не будет считаться персональным фолом или приводить к удалению. Видеопример можно посмотреть ниже.

Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

За кем наблюдать

В первую очередь это, конечно же, первый номер прошедшего драфта – Виктор Вембаньяма из «Сан-Антонио». 222-сантиметровый француз не принимал участия в Летней лиге в Сакраменто, где его команда провела два матча, и должен дебютировать в игре с «Шарлотт» и против ушедшего туда под вторым пиком Брэндона Миллера. Все билеты на эту игру были распроданы за день до её начала.

В тот же день «Блэйзерс» и их третий номер Скут Хендерсон встретятся с «Хьюстоном» и топ-4 драфта Аменом Томпсоном. Остальные новички из первой десятки также должны выступить на турнире.

Ещё один игрок, к которому будет приковано много внимания – Чет Холмгрен из «Оклахомы». Он был выбран под вторым номером на драфте-2022, но целиком пропустил минувший сезон из-за травмы стопы. Центровой уже вернулся на площадку в Солт-Лейк-Сити и должен продолжить выступления в Лас-Вегасе.

Среди игроков, которые дебютировали в НБА в прошедшем сезоне, хочется отметить Бенедикта Матурина («Индиана»), Кигана Мюррея («Сакраменто»), Джабари Смита, Тари Исона (оба – «Хьюстон»), Джейдена Айви, Джейлена Дюрена (оба – «Детройт») и Джейлена Уильямса («Оклахома»). Все они вошли в символические пятёрки новичков по итогам минувшего сезона. Шэйдон Шарп, который провёл феноменальную концовку чемпионата в «Портленде», также сыграет в Летней лиге в Лас-Вегасе.

Из незадрафтованных больше всего интереса проявляют к Дрю Тимме, ещё недавно доминировавшему в «Гонзаге», к Адаме Саного на двухстороннем контракте с «Чикаго», а также к звезде филиппинского баскетбола Каю Сотто.

Когда смотреть?

Первый матч Летней лиги в Лас-Вегасе («Пеликанс» – «Тимбервулвз») стартует 7 июля, в 23:30 мск. «Чемпионат» будет освещать этот турнир в онлайн-режиме – текстовая трансляция начнётся 7 июля в 12:00 мск.