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Летняя лига в Лас-Вегасе, 14 июля 2023 года: онлайн-трансляция игрового дня НБА

«Кливленд» и «Хьюстон» идут с показателями 3-0! Седьмой день Летней лиги НБА. LIVE
Артемий Берстенев Арина Ершова
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Седьмой день Летней лиги НБА
Аудио-версия:
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У «Юты» тоже нет поражений (3-0), но она отдыхает.

Сегодня, 13 июля, стартует седьмой день турнира в рамках Летней лиги НБА, который будет проходить в городе Лас-Вегас (штат Невада, США) вплоть до 18 июля. В матчах седьмого игрового дня примут участие 16 команд.

Расписание Летней лиги НБА

Летняя лига – это отдельный турнир, который проводится НБА в каждое межсезонье (обычно в июле). Там команды могут предоставить игровое время молодым талантам: по большей части игрокам, только-только выбранным на драфте, второгодкам, легионерам или перспективным кадрам из Лиги развития НБА.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию. Начало первой встречи запланировано на 22:00 мск. Заключительный матч — в 4:30. В данном материале будут публиковаться интересные факты, актуальные новости в укороченном формате, видео лучших моментов игрового дня, а также примечательные высказывания участников мероприятия.

Итоги прошлого дня:
«Даллас» вырвал победу в концовке матча с «Голден Стэйт»! Конец шестого дня Летней лиги
«Даллас» вырвал победу в концовке матча с «Голден Стэйт»! Конец шестого дня Летней лиги
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
13 июля 2023, четверг. 22:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Не начался
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
13 июля 2023, четверг. 22:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Не начался
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
14 июля 2023, пятница. 00:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
14 июля 2023, пятница. 00:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Не начался
Майами Хит
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
14 июля 2023, пятница. 02:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
14 июля 2023, пятница. 02:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Не начался
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
14 июля 2023, пятница. 04:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Не начался
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
14 июля 2023, пятница. 04:30 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
📊 Лидеры Летней лиги
Live Арина Ершова

📊 Лидеры Летней лиги

Очередной игровой день Летней лиги стартует сегодня ночью в Лас-Вегасе. Ну а мы как обычно представляем небольшую статистическую сводку – в ней учитываются только результаты игроков, которые провели два и более матчей.

Очки:

ИмяСыграно матчейОчки
Джабари Смит-младший235,5
Орландо Робинсон225,5
Лестер Киньонес324
Джейден Харди323
Тари Исон223

Подборы:

ИмяСыграно матчейПодборы
Реджи Перри214
Айзея Джексон212,5
Джеймс Уайзмен211
Мусса Диабате210,5
Мика Поттер310,3

Передачи:

ИмяСыграно матчейПередачи
Джей Ди Дэвисон38,7
Эндрю Ньюмхард27,5
Джейден Айви27
Джейсон Престон36,7
Брэндин Подземски, Дайсон Дэниелс,
Джейкоб Гильярд, Кейонте Джордж		Каждый – 36,3

Блок-шоты:

ИмяСыграно матчейБлоки
Виктор Вембаньяма24
Чет Холмгрен23,5
Ди Джей Уилсон33,3
Тари Исон23
Кендалл Браун, Мозес БраунКаждый – 32,7

Перехваты:

ИмяСыграно матчейПерехваты
Джейден Айви23,5
Кион Эллис33,3
Джордан Ашер23
Озар Томпсон32,7
Коллин Джилеспи, Дэвид Дьюк-младший,
Кеннет Лофтон-младший, Ксавьер Мун		Каждый – 32,7
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