У «Юты» тоже нет поражений (3-0), но она отдыхает.

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«Кливленд» и «Хьюстон» идут с показателями 3-0! Седьмой день Летней лиги НБА. LIVE

Сегодня, 13 июля, стартует седьмой день турнира в рамках Летней лиги НБА, который будет проходить в городе Лас-Вегас (штат Невада, США) вплоть до 18 июля. В матчах седьмого игрового дня примут участие 16 команд.

Летняя лига – это отдельный турнир, который проводится НБА в каждое межсезонье (обычно в июле). Там команды могут предоставить игровое время молодым талантам: по большей части игрокам, только-только выбранным на драфте, второгодкам, легионерам или перспективным кадрам из Лиги развития НБА.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию. Начало первой встречи запланировано на 22:00 мск. Заключительный матч — в 4:30. В данном материале будут публиковаться интересные факты, актуальные новости в укороченном формате, видео лучших моментов игрового дня, а также примечательные высказывания участников мероприятия.