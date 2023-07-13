«Кливленд» и «Хьюстон» идут с показателями 3-0! Седьмой день Летней лиги НБА. LIVE

Сегодня, 13 июля, стартует седьмой день турнира в рамках Летней лиги НБА, который будет проходить в городе Лас-Вегас (штат Невада, США) вплоть до 18 июля. В матчах седьмого игрового дня примут участие 16 команд.
Летняя лига – это отдельный турнир, который проводится НБА в каждое межсезонье (обычно в июле). Там команды могут предоставить игровое время молодым талантам: по большей части игрокам, только-только выбранным на драфте, второгодкам, легионерам или перспективным кадрам из Лиги развития НБА.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию. Начало первой встречи запланировано на 22:00 мск. Заключительный матч — в 4:30. В данном материале будут публиковаться интересные факты, актуальные новости в укороченном формате, видео лучших моментов игрового дня, а также примечательные высказывания участников мероприятия.
📊 Лидеры Летней лиги
Очередной игровой день Летней лиги стартует сегодня ночью в Лас-Вегасе. Ну а мы как обычно представляем небольшую статистическую сводку – в ней учитываются только результаты игроков, которые провели два и более матчей.
Очки:
|Имя
|Сыграно матчей
|Очки
|Джабари Смит-младший
|2
|35,5
|Орландо Робинсон
|2
|25,5
|Лестер Киньонес
|3
|24
|Джейден Харди
|3
|23
|Тари Исон
|2
|23
Подборы:
|Имя
|Сыграно матчей
|Подборы
|Реджи Перри
|2
|14
|Айзея Джексон
|2
|12,5
|Джеймс Уайзмен
|2
|11
|Мусса Диабате
|2
|10,5
|Мика Поттер
|3
|10,3
Передачи:
|Имя
|Сыграно матчей
|Передачи
|Джей Ди Дэвисон
|3
|8,7
|Эндрю Ньюмхард
|2
|7,5
|Джейден Айви
|2
|7
|Джейсон Престон
|3
|6,7
|Брэндин Подземски, Дайсон Дэниелс,
Джейкоб Гильярд, Кейонте Джордж
|Каждый – 3
|6,3
Блок-шоты:
|Имя
|Сыграно матчей
|Блоки
|Виктор Вембаньяма
|2
|4
|Чет Холмгрен
|2
|3,5
|Ди Джей Уилсон
|3
|3,3
|Тари Исон
|2
|3
|Кендалл Браун, Мозес Браун
|Каждый – 3
|2,7
Перехваты:
|Имя
|Сыграно матчей
|Перехваты
|Джейден Айви
|2
|3,5
|Кион Эллис
|3
|3,3
|Джордан Ашер
|2
|3
|Озар Томпсон
|3
|2,7
|Коллин Джилеспи, Дэвид Дьюк-младший,
Кеннет Лофтон-младший, Ксавьер Мун
|Каждый – 3
|2,7
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