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Летняя лига в Лас-Вегасе, 15 июля 2023 года: онлайн-трансляция игрового дня НБА

Одержит ли «Юта» четвёртую победу и чем удивят нас «Лейкерс»? Летняя лига НБА. LIVE
Артемий Берстенев Арина Ершова
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Восьмой день Летней лиги НБА
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А ещё «Денвер» и «Майами» сыграют между собой — своего рода повторение минувшего финала.

Сегодня, 14 июля, стартует восьмой день турнира в рамках Летней лиги НБА, который проходит в городе Лас-Вегас (штат Невада, США) вплоть до 18 июля. В матчах восьмого игрового дня примут участие 16 команд.

Расписание Летней лиги НБА

Летняя лига – это отдельный турнир, который проводится НБА в каждое межсезонье (обычно в июле). Там команды могут предоставить игровое время молодым талантам: по большей части игрокам, только-только выбранным на драфте, второгодкам, легионерам или перспективным кадрам из Лиги развития НБА.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию. Начало первой встречи запланировано на 23:30 мск. Заключительный матч — в 6:30. В данном материале будут публиковаться интересные факты, актуальные новости в укороченном формате, видео лучших моментов игрового дня, а также примечательные высказывания участников мероприятия.

Итоги прошлого дня:
Новичок «Хьюстона» повторил рекорд по перехватам! Завершение седьмого дня Летней лиги НБА
Новичок «Хьюстона» повторил рекорд по перехватам! Завершение седьмого дня Летней лиги НБА
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
14 июля 2023, пятница. 23:30 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
15 июля 2023, суббота. 00:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Не начался
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
15 июля 2023, суббота. 01:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
15 июля 2023, суббота. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
15 июля 2023, суббота. 03:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Майами Хит
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
15 июля 2023, суббота. 04:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
15 июля 2023, суббота. 05:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Юта Джаз
Ньютаун
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
15 июля 2023, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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