А ещё «Денвер» и «Майами» сыграют между собой — своего рода повторение минувшего финала.

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Одержит ли «Юта» четвёртую победу и чем удивят нас «Лейкерс»? Летняя лига НБА. LIVE

Сегодня, 14 июля, стартует восьмой день турнира в рамках Летней лиги НБА, который проходит в городе Лас-Вегас (штат Невада, США) вплоть до 18 июля. В матчах восьмого игрового дня примут участие 16 команд.

Летняя лига – это отдельный турнир, который проводится НБА в каждое межсезонье (обычно в июле). Там команды могут предоставить игровое время молодым талантам: по большей части игрокам, только-только выбранным на драфте, второгодкам, легионерам или перспективным кадрам из Лиги развития НБА.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию. Начало первой встречи запланировано на 23:30 мск. Заключительный матч — в 6:30. В данном материале будут публиковаться интересные факты, актуальные новости в укороченном формате, видео лучших моментов игрового дня, а также примечательные высказывания участников мероприятия.