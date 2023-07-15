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Летняя лига в Лас-Вегасе, 16 июля 2023 года: онлайн-трансляция игрового дня НБА

Чем порадует молодёжь «Денвера» и «Мемфиса»? Девятый день Летней лиги НБА. LIVE
Артемий Берстенев Арина Ершова
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Девятый день Летней лиги НБА
Аудио-версия:
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Матчи начнутся намного раньше, но закончатся — как обычно.

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Сегодня, 15 июля, стартует девятый день турнира в рамках Летней лиги НБА, который проходит в городе Лас-Вегас (штат Невада, США) вплоть до 18 июля. В матчах девятого игрового дня примут участие 14 команд.

Расписание Летней лиги НБА

Летняя лига – это отдельный турнир, который проводится НБА в каждое межсезонье (обычно в июле). Там команды могут предоставить игровое время молодым талантам: по большей части игрокам, только-только выбранным на драфте, второгодкам, легионерам или перспективным кадрам из Лиги развития НБА.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию. Начало первой встречи запланировано на 21:30 мск. Заключительный матч — в 5:30. В данном материале будут публиковаться интересные факты, актуальные новости в укороченном формате, видео лучших моментов игрового дня, а также примечательные высказывания участников мероприятия.

Итоги прошлого дня:
«Юта» — в полуфинале, «Мемфис» крупно обыграл «Лейкерс». Конец восьмого дня Летней лиги!
«Юта» — в полуфинале, «Мемфис» крупно обыграл «Лейкерс». Конец восьмого дня Летней лиги!
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
15 июля 2023, суббота. 21:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
15 июля 2023, суббота. 22:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
15 июля 2023, суббота. 23:30 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Не начался
Милуоки Бакс
Милуоки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
16 июля 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Не начался
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
16 июля 2023, воскресенье. 01:30 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
16 июля 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
16 июля 2023, воскресенье. 05:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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