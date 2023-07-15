Чем порадует молодёжь «Денвера» и «Мемфиса»? Девятый день Летней лиги НБА. LIVE

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Сегодня, 15 июля, стартует девятый день турнира в рамках Летней лиги НБА, который проходит в городе Лас-Вегас (штат Невада, США) вплоть до 18 июля. В матчах девятого игрового дня примут участие 14 команд.
Летняя лига – это отдельный турнир, который проводится НБА в каждое межсезонье (обычно в июле). Там команды могут предоставить игровое время молодым талантам: по большей части игрокам, только-только выбранным на драфте, второгодкам, легионерам или перспективным кадрам из Лиги развития НБА.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию. Начало первой встречи запланировано на 21:30 мск. Заключительный матч — в 5:30. В данном материале будут публиковаться интересные факты, актуальные новости в укороченном формате, видео лучших моментов игрового дня, а также примечательные высказывания участников мероприятия.
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