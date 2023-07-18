«Кливленд» — чемпион, 20-й номер драфта — MVP! Лучшие игроки Летней лиги НБА в Лас-Вегасе

Летняя лига НБА подошла к концу. И хотя травмы и лоад-менеджмент не позволили нам толком насладиться игрой топовых проспектов прошедшего драфта вроде Виктора Вембаньямы и Скута Хендерсона, на турнире в Лас-Вегасе раскрылись несколько не столь популярных молодых талантов. Рассказываем, кто это был.

Но для начала отдадим должное победителям. Несмотря на то что в Летней лиге упор делается на индивидуальное развитие игроков, по итогам 11 игровых дней там всё же определяют чемпиона. И в этом году обладателем титула стали «Кавальерс». В Летней лиге они не проиграли ни одного из шести матчей, а в финале турнира одолели другую команду, которая до этого шла без поражений – «Хьюстон» (99:78).

Уже в первой четверти преимущество «Кливленда» было двузначным и даже двукратным (28:14). И хотя во втором отрезке «Рокетс» удалось подсократить, в итоге «Кавальерс» вели в счёте на протяжении всего матча. Подопечные помощника главного тренера Бена Салливана, который возглавлял «Хьюстон» в Летней лиге, реализовали всего 38,2% с игры, а на своей половине не могли сдержать атакующее трио соперника.

Лучше остальных в составе «Кливленда» себя проявил Айзейя Мобли, набравший 28 очков при 60% с игры, 11 подборов, три передачи и два блока. В результате старший брат звёздного Эвана Мобли был признан MVP финального матча. Ну а в крайне напряжённом полуфинале с «Бруклином» (102:99), исход которого решался в овертайме, он стал не только самым результативным на площадке с 23 очками, но и автором победного броска.

Вернёмся к финалу. Другой талант из «Кливленда», Эмони Бейтс, записал на свой счет 19 очков, пять подборов и четыре передачи. Он набирал двузначное количество очков в каждом матче Летней лиги. У Сэма Меррилла было 27 очков при 57% с игры и 50% из-за дуги. Он был одним из лучших шутеров Летней лиги: в финале Меррилл забросил шесть трёхочковых, а за весь турнир – 25.

Сэм Меррилл Фото: Jimmy Longo/ Cavs.com

В «Рокетс» лучшим игроком стал Нейт Хинтон. Он оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов, затмив Кэма Уитмора (14 очков, реализовав 17 бросков), который, кстати, был признан MVP Летней лиги. О нём поподробнее.

Ожидалось, что на прошедшем драфте Уитмор уйдёт под лотерейным пиком (то есть в топ-14), но из-за проблем со здоровьем был выбран только 20-м. В результате медицинского обследования перед драфтом у многих команд возникли опасения по поводу состояния его коленей. К тому же в ходе своего первого и единственного сезона в «Вилланове» игрок перенёс операцию на большом пальце.

Но после первых двух матчей Летней лиги в «Хьюстоне» приняли решение поберечь Джабари Смита-младшего и Тари Исона, и тогда у Уитмора появилась реальная возможность показать себя. В пяти матчах Уитмор в среднем набирал по 20,4 очка, 5,6 подбора, 2,2 передачи и три перехвата. В полуфинальном матче с «Ютой» (115:101) он записал на свой счёт 25 очков.

«У него действительно уникальный стиль игры. Он молодой, очень взрывной. Я сказал ему, чтобы он не усложнял и просто позволил игре прийти к нему», – сказал Джабари Смит-младший.

Кэм Уитмор Фото: Louis Grasse/Getty Images

А вот список игроков, которые вместе с Уитмором вошли в символические пятёрки.

Первая символическая пятёрка:

Кейонте Джордж, «Юта Джаз»;

Сэм Меррилл, «Кливленд Кавальерс»;

Орландо Робинсон, «Майами Хит»;

Хантер Тайсон, «Денвер Наггетс»;

Кэм Уитмор, «Хьюстон Рокетс».

Вторая символическая пятёрка:

Макс Кристи, «Лос-Анджелес Лейкерс»;

Джевон Фриман-Либерти, «Чикаго Буллз»;

Ксавьер Мун, «Лос-Анджелес Клипперс»;

Эмони Бейтс, «Кливленд Кавальерс»;

Джабари Смит, «Хьюстон Рокетс»;

Джейлен Уилсон, «Бруклин Нетс».

Небольшая пометка – это не пятёрка, а шестёрка, так как Макс Кристи и Ксавьер Мун сравнялись по количеству полученных голосов за место в задней линии и оба были включены в символическую команду.

А вот кто лидировал на турнире с точки зрения усреднённой статистики:

Джабари Смит-младший, «Хьюстон Рокетс» – 35,5 очка;

Айзея Джексон, «Индиана Пэйсерс» – 12,5 подбора;

Эндрю Нембард, «Индиана Пэйсерс» – 7,5 передачи;

Виктор Вембаньяма, «Сан-Антонио Спёрс» – 4 подбора;

Джейден Айви, «Детройт Пистонс» – 3,5 перехвата.

Вот и всё – теперь все 30 команд могут уйти на небольшой перерыв в ожидании предстоящего сезона. Он должен начаться 24 октября, ну а тренировочный лагерь коллективы проведут незадолго до этого. Ближайшее большое событие в мире НБА будет неигровым – 11 и 12 августа состоится включение новых игроков в Зал славы. Ну а 25 августа стартует чемпионат мира, где, само собой, примет участие и сборная США.