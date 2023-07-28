$ 300 млн второй звезде? Почему контракт Джейлена Брауна — не такой плохой, как кажется

25 июля «Бостон» продлил одного из своих ведущих игроков – 26-летнего Джейлена Брауна. Ему выдали аж $ 304 млн на предстоящие пять лет! Это первый контракт в истории баскетбола, который превышает $ 300 млн. Но это совсем не значит, что Браун – лучший игрок, которого видела НБА. Это значит, что в лиге наступила новая эпоха.

Единственный случай за последние 10 лет, когда рекордный контракт выдали фактически кому попало – это когда в 2016-м Майк Конли получил от «Мемфиса» $ 153 млн на пять лет из-за резкого возрастания потолка зарплат. Тогда он подскочил аж на 34%. Теперь новое коллективное соглашение не предусматривает роста более чем на 10% в год. Но сейчас не об этом.

Тот контракт был самым крупным в истории НБА. Прошло семь лет, Конли наконец попал на Матч всех звёзд, ну а сумма рекордного соглашения возросла почти в два раза. И это не единственная причина полагать, что в ближайшем будущем 300-миллионные контракты не будут чем-то сумасшедшим.

Для начала разберёмся с ситуацией Брауна. Тут возникает резонный вопрос: а за какие такие заслуги ему вообще выдали супермаксимальный контракт? Полностью гарантированный, без опции игрока и с торговым бонусом.

Джейлен не входит в пятёрку или даже десятку лучших игроков лиги (в топ-15 – с натяжкой) и даже в собственной команде не является первой звездой – спасибо Джейсону Тейтуму. Всё, чем он может похвастаться, так это двумя попаданиями на Матч звёзд и включением во вторую символическую пятёрку НБА, которое и гарантировало Брауну супермакс. А в свете его катастрофической игры в прошедшем плей-офф новости о продлении многие восприняли крайне негативно.

Джейлен Браун Фото: Matt Stone/Getty Images

В заключительный и предпоследний годы по своему новому контракту Джейлен будет получать больше, чем стартовая пятёрка «Селтикс» в чемпионском сезоне-2007/2008. Кевин Гарнетт, Рэджон Рондо, Рэй Аллен, Пол Пирс и Кендрик Перкинс на пятерых заработали $ 62 млн. Браун должен получить $ 64 млн в 2028 году.

Но перед тем, как вешать на него ярлык «переплаченного», стоит поговорить о том, почему же в «Селтикс» вообще пошли на такой шаг. Начнём с того, что у них особо и не было выбора. Браун мог бы доиграть свой последний год по контракту, стать неограниченно свободным агентом и сменить клубную прописку забесплатно. По предварительным оценкам Sportrac, сразу у 11 команд НБА нашлось бы для него достаточно места в платёжке на сезон-2024/2025 ­– это широкий выбор.

Да, сам Джейлен получил бы гораздо меньше денег. В случае подписания с новой франшизой он мог бы претендовать на четырёхлетний максимальный контракт вместо пятилетнего супермаксимального, а его зарплата составила бы 30% от установленного лигой командного потолка и возрастала бы на 5% с каждым годом (вместо 8% в случае, когда игрок остаётся в прежнем клубе).

Сезон 2023/2024 2024/2025 Потолок зарплат $ 136 021 000 $ 142 800 000 – $ 149 623 100 (прогноз) Зарплата в первый год по максимальному контракту (30%) $ 40 806 300 $ 42 840 000 – $ 44 886 900 Общая сумма четырёхлетнего контракта с новой командой (надбавка 5% в год) $ 175 467 090 $ 184 645 755 – $ 193 468 248

Цифры за предстоящий год приведены для сравнения. И так как размер потолка зарплат на сезон-2024/2025, когда вступает в силу новый контракт Брауна, ещё не объявлен, расчёты являются только приблизительными. Но за четыре года он получил бы в районе $ 190 млн – 62% от того, что Джейлену в итоге предложили в «Бостоне».

Самих «Селтикс» финансовое положение Брауна, конечно, вряд ли волнует. Для организации важно не остаться без компенсации в случае, если он когда-нибудь всё-таки решит уйти. К тому же рисковать статусом контендера, атмосферой в раздевалке и репутацией среди собственных игроков руководство бы точно не стало.

Да и контракт на рекордные $ 300 млн звучит как что-то выдающееся только в контексте сегодняшнего дня. Учитывая темп, с которым растёт выручка НБА, а с ней и все остальные финансовые аспекты, уже через пять лет это будет обыденностью.

Ожидается, что к чемпионату-2028/2029, когда истечёт контракт Брауна, потолок зарплат превысит $ 170 млн. К чемпионату-2033/2034 – $ 220 млн. 30% от этих сумм – это $ 51 млн и $ 66 млн соответственно. Вот и получается, что $ 50 млн за год уже не будет чем-то из ряда вон выходящим. Это при том, что в предстоящем сезоне в лиге будет всего один игрок, который получит такую сумму – Стефен Карри. И он станет первым в истории.

Повышению зарплат поспособствуют и новые правила, вступившие в силу 1 июля с новым коллективным соглашением. Во-первых, теперь для попадания в символические пятёрки, которые являются критерием к получению права на супермакс, игрокам придётся провести 65 или более матчей за сезон. Это значит, что на смену звёздам с их лоад-менеджментом придут менее именитые (и травматичные) товарищи, которые в итоге будут претендовать на супермаксимальные контракты.

Во-вторых, теперь количество подобных соглашений на команду не ограничено. Раньше их допускалось всего два, теперь же – сколько угодно, покуда есть место в платёжке.

Уже через год контракт Брауна может потерять статус самого дорого не только во всей лиге, но даже в его собственной команде. «Бостону» предстоит договариваться о продлении с Джейсоном Тейтумом, который будет иметь право на супермакс и $ 318 млн.

Джейсон Тейтум и Джейлен Браун Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Да, в платёжке «Бостона» будет тесновато. Да, рекордный контракт для игрока, который даже не лучшей в своей команде – это звучит странно. Но до того, как это соглашение подойдёт к концу, другие игроки будут заключать супермаксимальные сделки и получать чуть ли не $ 80 млн за сезон. Всё познаётся в сравнении, и уже в обозримом будущем контракт Брауна может превратиться в очень даже выгодный.