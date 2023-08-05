«Поеду играть туда, куда захочу». Алексей Швед ушёл из ЦСКА и покидает лигу ВТБ

Это межсезонье для болельщиков ЦСКА получается далеко не самым радужным. После второго подряд поражения в плей-офф, да ещё и в год столетия, клуб отправился в системную перестройку. Сменились российские помощники главного тренера Эмила Райковича. Ушёл лучший центровой лиги ВТБ и действующий MVP регулярного чемпионата Никола Милутинов. Также пришлось попрощаться с американцами Девонте Кейкоком и Далласом Муром, а российским игрокам при переподписании контрактов армейцы предложили пойти на уступки и снизить зарплатные аппетиты сразу на треть — получилось.

Собственно, уже в начале июня президент ЦСКА Андрей Ватутин не скрывал, что клуб как минимум несколько сезонов проживёт в режиме серьёзной экономии и больших трат точно придётся избегать.

«С начала пандемии большинство спортивных клубов попали в сложную экономическую ситуацию, мы не исключение. С тех пор клуб пережил четыре сокращения финансирования, а также потерю спонсоров. При этом мы искали новые источники финансирования, чтобы поддержать бюджет примерно на прежнем уровне. В конце 2021 года появились серьёзные договорённости со спонсорами, исходя из которых и строилась команда на ближайшие сезоны. Увы, после февраля 2022 года эти договорённости были вынужденно аннулированы. При этом контракты многих игроков и тренеров, подписанные ранее, являлись долгосрочными и гарантированными, мы продолжали их добросовестно выполнять», — говорил президент армейцев.

Понятно, что даже такому гранду, как ЦСКА, непросто в сложившихся условиях. Тем более несколько лет назад самый титулованный клуб нашей страны остался без арены. Домашний УСК ЦСКА был снесён, а потому клуб теперь арендует аж три площадки — «Мегаспорт», «Баскет Холл Москва» и ДС «Динамо» на Лавочкина.

Андрей Ватутин предельно честно сказал уже тогда, что продлевать контракт со Шведом не планирует. По крайней мере на тех условиях, какие были. Алексей (наравне с Милутиновым) был одним из самых высокооплачиваемых игроков Единой лиги ВТБ.

Алексей Швед в составе ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Теперь в течение года-двух необходимо сбалансировать финансовую ситуацию, «больших» приобретений ждать не стоит. По той же причине не имеем возможности предложить Алексею Шведу деньги, которые он заслуживает. Да, сейчас не лучшее время в истории клуба, но верим, что чёрная полоса не навсегда. Надо воспринимать её как вызов, будем работать ещё больше. Деньги решают многое, но не всё: их можно заменить страстью, желанием, упорством. Чтобы иметь пространство для уверенного манёвра в будущем, сейчас нужен шаг, а может, и два, назад», — говорил в интервью Ватутин.

И вот теперь официально — Швед и ЦСКА расстаются. Ожидаемо, но новость всё равно вызвала серьёзный интерес в медиапространстве. Почему? Во-первых, потому что Швед — лицо лиги ВТБ и всего российского баскетбола. К его игровому стилю с обилием бросков каждый может относиться как хочет, но факт будет оставаться фактом: именно Алексей Швед был главной звездой лиги ВТБ после возвращения из НБА. Сначала в «Химках», потом и в ЦСКА. Рядом с ним были дорогие и звёздные баскетболисты, но именно им приходилось подстраиваться под российского суперснайпера, который подтверждал свой статус призами в Евролиге и Евробаскете.

Во-вторых, как бы редко Швед ни давал интервью, он всё равно был хедлайнером информационной повестки. Люди смотрели на Шведа на аренах и по телевизору. Автор этих строк неоднократно убеждался во всенародной любви к Шведу. В Саратове, Москве, Самаре, Казани, Петербурге и даже в Алма-Ате — толпа людей бежала к звезде ЦСКА за фото и автографом.

Теперь его точно не будет в России. И от этого точно потеряет российский баскетбол. Как бы сложно сейчас кому-то ни было в этом признаваться.

Алексей Швед Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Предложения от других клубов? С ЦСКА проблемы, с другими командами разговариваю. Уже были предложения, но в основном не из России. Вот в последний раз я разговаривал, когда два дня назад звонили из Китая. Мы просто не торопимся, ждём. Поеду играть туда, куда захочу, и на хороших условиях. Я готов ждать. Не знаю, где хочу играть — главное, чтобы мне нравилось, было комфортно. Важно, чтобы это место нравилось моей семье», — сказал Швед ещё перед уходом.

По информации «Чемпионата», взгляды агентов Шведа сейчас устремлены сразу в два направления — Китай и Европа. Говорить, что Алексей склоняется к какому-то из них, пока невозможно. И здесь игрок не лукавит. Он действительно будет выбирать клуб исходя из условий для семьи. Самое главное, что физическое здоровье Шведа восстановилось после инцидента с нападением и он готов продолжать карьеру.