«Этой командой мы были бы на ЧМ». Кириленко – о баскетбольной сборной и матчах с Ираном

В последнее время все сборные России обычно приезжали в Новогорск и там готовились к предстоящим матчам. Но сейчас мужская команда как будто взяла конспекты легендарного Дэвида Блатта: перебралась в Москву и тренируется в «Игровом», что находится по соседству с легкоатлетическим манежем ЦСКА.

Собственно, зал, где звёздная сборная с Кириленко, Хряпой, Моней, Фридзоном и молодым Шведом обычно готовилась к большим турнирам, за годы не сильно изменился. В нём по-прежнему есть легендарная дверь, которая может прямиком с баскетбольного корта отправить любого на улицу. С высоты третьего этажа. Ходят легенды, что один раз туда прямо в разгар тренировки пытался выбежать один из игроков, но чудом остановился.

— Андрей Геннадьевич, это место для вас наверняка особенное до сих пор?

— Да, это уже как домашняя арена. Очень приятно быть здесь. И насколько я помню, одна из любительских лиг баскетбольных на следующий год сюда переезжает. Здесь достаточно приличное количество мест посадочных. Достаточно широкий зал. Всё как нужно.

— Сильно ли отличается организация быта нынешней сборной от тех времён, когда главным тренером был Дэвид Блатт, а Андрей Кириленко ещё был игроком?

— Думаю, организация примерно такая же. Многие стандарты мы всё-таки стараемся соблюдать, когда сборная собирается и начинает готовиться. Создаём нормальные условия для тренировок. С Дэвидом в этом плане было то же самое. Не было никогда никаких нареканий. Понятно, что здесь состав помоложе. В сборной Блатта у нас были молодые и ветераны, а здесь полностью молодая команда.

— Даже здесь, на открытой тренировке, вас уже много раз спрашивали про сложности, связанные с отсутствием международной практики для наших команд. Но вы по-прежнему оптимистично настроены?

— На самом деле, в режиме сложностей мы существуем не последние полтора, а четыре года. До этого был коронавирус, и всё четыре года мы живём в режиме антикризиса. Это уже как некая данность. Не понимаю, почему всё время из этого пытаются сделать что-то такое «а вот ещё скажите…». Всё уже давно сказано. Это данность. Ты просто миришься и живёшь с ней. Понимаешь: это так — и всё. И пытаешься находить максимальное количество позитивных моментов и на них делаешь акцент.

Андрей Лопатин и Александр Чадов на тренировке сборной России Фото: РФБ

Понятно, что без «международки» невозможно быть лучше на длинной дистанции. Но если этого нет, то необходимо обратить больше внимания на себя. Сделать максимально возможное, чтобы твой чемпионат был интересный. Чтобы больше молодых игроков приходило. Чтобы больше команд появлялось. Чтобы больше рабочих мест создавалось. Собственно, это и происходит. В Лиге ВТБ появились две новые команды. Возникло 24 новых места на площадке. В первый дивизион поднялись также две команды. Это если мы говорим про мужское направление.

В прошлом сезоне мы уже видели, как молодые игроки начали потихонечку брать на себя инициативу и ответственность. Тот же «Локомотив-Кубань» великолепный отрезок выдал в концовке чемпионата. И вот эти ребята — Щербенёв, Квитковских, Емченко, Мартюк — они здесь на сборе. Они совсем недавно обыгрывали ЦСКА в плей-офф.

Всё вышеперечисленное радует. Есть маленькие шаги вперёд. Пока маленькие. Но я считаю, что есть правильная почва для роста. Даже в этих условиях. Понятно, что хотелось бы другого. Хочется международного «выхлопа». И я уверен, что если бы сейчас мы были в международном движении, то с этой командой выступали бы на чемпионате мира. Потому что полтора года назад мы лидировали в отборочной группе и всё шло к нашему выходу из неё. Так же как и женская сборная должна была выступать в Австралии. Но это же риторика сейчас.

— Договорённость на два товарищеских матча с Ираном в Перми — это удача для РФБ?

— Несомненно! Конечно, хорошо, когда мы играем с Беларусью. Это важные матчи и хороший спарринг. Но ты устаёшь, когда у тебя только один соперник. Естественно, хочется получить какой-то разный стиль. И в этом плане здорово, что команда Ирана нашла окошко в своём графике подготовки, чтобы прилететь к нам в Пермь.

Открытая тренировка сборной России по баскетболу Фото: РФБ

— Сложно было договориться?

— Договориться нет, но тяжело было логистически. Потому что технические все детали нужно было менять, планы были свёрстаны. Это команда, которая участвует в чемпионате мира, и найти время, чтобы приехать сразу на два матча, было не так просто. А в плане человеческого общения, контакта — никаких проблем. Мы как раз на связи с моим иранским коллегой и скоро увидимся с ним в Перми.

— Два матча с Ираном позволят лучше понять силу нашей команды?

— У ребят будет больше возможностей показать себя. Они смогут дать выход своим эмоциям. Тренироваться хорошо, но нужен некий финальный аккорд, где ты можешь показать, чему научился. И Пермь в этом плане поможет оценить наших ребят. Важно очень избегать любой недооценки соперника. Это сильная команда. Не надо поддаваться стереотипам и думать, что азиатская сборная не может быть крепкой. Отличная команда. Хорошо играет в баскетбол. Участник чемпионата мира априори заслуживает уважения.

— В августе 2019 года сборная России как раз уступила Ирану в Москве.

— Здесь не может быть недооценки. И для болельщиков в Перми будет интересно посмотреть на саму игру с точки зрения спортивной составляющей.

— В том матче нашу сборную чуть ли не в одиночку затоптал легендарный ветеран иранской сборной Хамед Хаддади, сделавший дабл-дабл — 26 очков и 14 подборов. Вы не в курсе, он приедет?

— Не знаю, нужно будет посмотреть в ростере.

4 августа 2019 года. Москва. Россия — Иран. Андрей Воронцевич в атаке Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Насколько хорошо знакомы с ним? Вы же играли в одно время в НБА.

— Да, он как раз играл в «Мемфисе». Но и в 2019 году был в строю и действительно уничтожил тогда нас перед чемпионатом мира. Отличный центровой с опытом НБА, Олимпиад, чемпионатов мира. Сейчас дядька-ветеран уже. Но когда в тебе почти 220 см роста…

— Всем известно, что Пермь — баскетбольный город. Но какие города ещё в поле зрения федерации баскетбола находятся?

— Если говорить о расширении географии городов, то мы здесь ждём обратной динамики. Реакции именно от городов. Мы готовы привозить национальную команду. Даже при том, что у нас не так много игр. Из последних городов, которые мне лично понравились — Суздаль. Я бы женскую сборную с удовольствием туда привёз. Там есть очень неплохой зал. Там не такая большая вместимость, но он очень приятный. И сделать матч в одном из исторических центров Руси — может получиться масштабно и красиво.

Сборная России тренируется в Москве до 3 августа, после чего отправится в Пермь и продолжит подготовку к двум играм с Ираном, которые состоятся 7 и 9 августа.