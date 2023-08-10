«Думала, что будет скандал». Близняшки Фролкины впервые в жизни сыграют друг против друга

Два года назад наша женская команда завоевала серебро Олимпиады. Но жизнь Ольги Фролкиной резко изменилась только нынешним летом. Да, она по-прежнему проводит продуктивное лето, много путешествует, однако после сезона подписала контракт с новым клубом, уйдя из курского «Динамо» после девяти лет в клубе. Но самое удивительное даже не в расставании с уже родной организацией. Серебряный призёр Олимпиады в Токио впервые в жизни будет жить и играть отдельно от сестры-близняшки Евгении.

Ольга и Евгения Фролкины Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Только за летние месяцы Ольга провела целую серию мастер-классов в Москве, а теперь отправилась в Заполярье. Собственно, это интервью мы записывали прямо в лесу, сидя у реки неподалёку от посёлка городского типа Никель. Начнёте смотреть, где находится место — удивитесь. До границы с Норвегией было настолько близко, что после промахов по кольцу во время турнира 3х3 смеялись, что мяч сейчас просто улетит в другую страну.

Баскетбол 3х3 популярен во всех уголках нашей большой страны. В этом легко можно было убедиться во время поездки по Мурманской области, когда гостей фестиваля «Северный ветер» остановили на пограничном контроле, а из автобуса попросили выйти только Ольгу Фролкину… чтобы лично поздороваться с медалисткой Олимпиады!

— Ольга, вы как будто вообще ни на секунду не останавливаетесь. Постоянные перемещения.

— Мы с Женькой вообще не любим сидеть на месте. Все активности мотивируют нас двигаться ещё больше, что-то ещё делать. Люблю, когда баскетбола много. Тем более если я лично могу помочь ему. Это привилегия. Счастлива, что меня приглашают. Обожаю работать с детьми и со взрослыми. Летом действительно наслаждалась всеми мероприятиями. Понятно, что по ходу сезона будет меньше времени свободного, но если будут приглашать — постараюсь найти возможность.

— В этих местах вы впервые. Что первое бросилось в глаза?

— (после паузы улыбаясь) Цветочки розовые вдоль дороги. Это первое, что бросилось в глаза, когда мы ехали. Мне очень нравится розовый и, когда увидела все эти поля, леса, озёра и эти цветы, настоящий восторг испытала.

— Если смотреть в ваши соцсети, то лето получилось продуктивным с точки зрения путешествий.

— Да, это правда. Лето началось с трансфера в другой клуб. Потом мы с Женей съездили в Корею. Это была наша давняя мечта. Мы семь лет мечтали об этом. После мы были в Калининграде, а вместе с мамой ещё летали в Тайланд. До сих пор в восторге от того, как продуктивно всё прошло. Обожаю открывать что-то новое, бывать в новых местах, пробовать новую еду.

Ольга Фролкина на фестивале «Северный ветер» в Мурманской области Фото: Анна Шамина

— Почему так хотелось в Корею?

— Мы большие фанатки кей-попа. Корейские фильмы сейчас очень популярны. Азиатская культура вообще всё шире и шире представлена с каждым годом во всём мире. Планировали поездку с зимы, и вот мечта сбылась. Получилось незабываемо! Все 10 дней как будто на каком-то облачке летали — парили над землёй от переизбытка эмоций.

— Оценили местную кухню?

— Кажется, попробовали всё: от ресторанов до забегаловок на улицах.

— Что удивило больше всего?

— Люди. Они уважают тех, кто рядом. Всё кристально чисто. В метро никто друг друга даже в час пик не выносит из вагона — все стоят и ждут своей очереди.

— Как вы решились уехать из «Динамо» после девяти сезонов и впервые сыграть в команде без сестры?

— Курск действительно стал для меня вторым домом. И решение было супертрудным. Но внутри чувствовала — надо. Уже было сложно эмоционально, потом эмоции начали влиять и на физическое состояние. Не думаю, что сейчас смогу точно сформулировать, как именно пришла к этому решению. В голове что-то щёлкнуло.

Ольга Фролкина во время матча Премьер-лиги Фото: ПБК МБА

— И выбор пал на команду, где вы всех знаете.

— Да, я действительно очень хорошо знаю главного тренера Александра Георгиевича Дирацуяна. Хотела поработать с ним в 5х5, а не только в 3х3. Надеюсь, это было правильное решение для моей карьеры.

— Как отреагировала сестра?

— Я сама до сих пор в шоке от того, что Женя всё спокойно одобрила. Думала, что будет скандал.

— Это был какой-то семейный совет?

— Естественно! У нас в семье ничего без согласия Жени не происходит. Она у нас вице-президент и главный инвестор (смеётся). Конечно, она напряглась немного, когда я ей сказала. Но приняла моё решение.

— Судя по всему, проблем с адаптацией в новом клубе у вас не будет. Вас все знают, вы всех знаете.

— Несколько дней назад приезжала в «Баскет Холл» в Крылатском на тренировку и вообще не чувствовала себя чужой. Иногда, когда ты приходишь в новый класс в школе, тебе нужно со всеми знакомиться. Здесь же этого не будет. Это такое тёплое ощущение. Конечно, я переживала после подписания контракта.

— Вашу роль с тренером уже проговорили?

— Нет, ещё не обсуждали. Но, наверное, буду бросать. Я же шутер (улыбается). Мне самой интересно, как тренер выстроит тактику. У него всегда замечательные идеи. Именно из-за этого мне и хотелось поработать с ним в баскетболе 5х5. Верю в нашего тренера.

Ольга Фролкина во время турнира 3х3 на фестивале «Северный ветер» Фото: Анна Шамина

— Каким был прошлый год для вас? Каково это играть в статусе действующего чемпиона страны?

— Честно, были в отчаянии в самом начале, когда вроде бы всё делали правильно, но что-то не клеилось. Не могли себя найти как команда. Но к середине сезона поняли свои роли, и сплочённость позволила дойти до финала.

— Вы серебряный призёр Олимпиады в баскетболе 3х3. Но если бы сейчас наша команда готовилась к Олимпиаде в Париже, вы бы выбрали 5х5 или 3х3?

— Я бы точно попробовала в 5х5. Но 3х3 для меня большая отдушина. Там тоже большие турниры. Наверное, если бы не было всей этой ситуации, то готовились бы сейчас к Олимпиаде в 3х3.

— А если бы главный тренер «большой» сборной позвал помогать в 5х5?

— Александр Дирацуян (главный тренер женской сборной по баскетболу 3х3), скорее всего, отправил бы в 5х5. Он бы точно хотел, чтобы я играла там.

— Собственно, таким путём в большую сборную из 3х3 проследовали когда-то Анна Лешковцева, Анастасия Логунова…

— Да и Келси Плам, против которой мы играли в финале Олимпиады в Токио. Она победила в 3х3, а в прошлом году стала чемпионкой мира уже с основной сборной США в 5х5. Я смотрела этот турнир. Мне очень нравится Плам как игрок. Её игра схожа с нашей — бороться и никогда не сдаваться. Но делает всё без грубости и грязи.

— Есть сборная, которая вас удивила на ЧМ?

— Китаянки! Азиатский баскетбол растёт с высокой скоростью. И в 3х3 тоже. Нам против китаянок и японок было очень тяжело. А за это время они стали ещё лучше. Очень хочется против них поиграть. Это совсем другой баскетбол: более быстрый, мобильный.

— А как же сыграть против США?

— В меньшей степени. Просто потому, что там ничего нового нет. Это классика. Я знаю тех, кто там играет. Смотрела женскую НБА. Удивить будет сложно.

— Смотрите мужской баскетбол?

— Обожаю! Смотрю всю Евролигу и с нетерпением жду начала сезона.

— Знаю, что у вас даже есть «баскетбольная любовь».

— Да, это Костас Слукас (греческий защитник «Панатинаикоса». — Прим. «Чемпионата»). Это была любовь с первого взгляда. Как и со всем баскетболом. Уже и не помню, чем он меня зацепил, но после этого почти не пропускаю ни одной его игры. Нравится, как он коммуницирует с партнёрами, тренером, судьями. Он суперответственный, и тренер ему доверяет.

— Обязаны уточнить. Он нравится только как баскетболист?

— Да, только как баскетболист (улыбается).

— Кто ещё нравится в мужском баскетболе?

— Хуанчо Эрнангомес, который перешёл в «Пао». И да, они теперь будут играть вместе со Слукасом. А тренировать их будет Эргин Атаман, который мне очень нравится как тренер.

— Удивительно, как вы не устаёте от баскетбола в своей жизни?

— Баскетбол — моя жизнь. Не устаю узнавать больше и больше. Иногда бывает, что тело устаёт от игр. Эмоциональная бывает подавленность. Следить за ним я могу 24/7. Конечно, я могу послушать музыку, почитать книгу, но мне всё это интересно.