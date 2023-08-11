Яростный Йокич и споры о спорных MVP. Обратная связь от авторов баскетбольного раздела

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Автор баскетбольного раздела Арина Ершова реагирует на новый контракт Энтони Дэвиса. Пользователь «Чемпионата» поднял тему в комментариях

«То, что переподписать Дэвиса нужно, даже не обсуждается. Игроков такого уровня просто так не отпускают. У «Лейкерс» на бумаге очень неплохой и глубокий состав, в плей-офф они должны попасть. Разве что Леброн и Дэвис одновременно сломаются надолго.

По ходу сезона не будет необходимости обоим играть по 35-40 минут, и, если они подойдут к плей-офф здоровыми и неизмотанными, могут и выиграть. «Пару перстней», как тут говорят, – почти фантастика, но при удачном стечении обстоятельств и чудеса случаются», — такой комментарий оставил пользователь под ником fanat2806.

Новость с комментарием: Генменеджер «Лейкерс» прокомментировал продление контракта с Дэвисом

Энтони Дэвис действительно отличный игрок и всегда таковым являлся. Подтверждение тому — прошедший сезон. Он останется в команде до 2028 года, а это означает, что в «Лейкерс» по большей части готовы к неизбежному уходу Леброна. И это хорошо.

Но к продлению Дэвиса на данный момент имеются два вопроса. Первый — его стоимость. Это рекордные $ 186 млн и ошеломляющие $ 62 млн за сезон для Эй Ди. Второй вопрос — это, конечно же, травматизм самого игрока. На протяжении пяти последних лет он в среднем пропускал по 32 матча за сезон.

И тут «Лейкерс» рискуют. Их шансы — буквально 50 на 50. В двух сезонах, которые Дэвис доигрывал в здоровом виде, они стали чемпионами и добрались до финала конференции. В двух других, когда Эй Ди оставался в лазарете, были невыход в плей-офф и проигрыш в первом раунде.

Энтони Дэвис на матче женской НБА Фото: Jamie Squire/Getty Images

И с течением времени шансы на второй, неудачный исход будут только расти. Ведь Дэвис не молодеет — в этом году ему исполнилось 30 лет, а к заключительному сезону в «Лейкерс» стукнет 35. У «Лос-Анджелеса» уже есть история неудач с продлениями ветеранов, вспомнить хотя бы переподписание Коби на его последние два года и $ 48,5 млн.

Однако в этот раз у «Лейкерс», увы, не было выбора. Не переподписывать Дэвиса вообще означало бы создать некоторую неопределённость и породить вопросы о будущем. Попробуй они сэкономить на стоимости продления, и это могло бы породить конфликт между игроком и руководством. А там и до запроса об обмене недалеко.

К тому же при большом желании Дэвис мог бы стать свободным агентом уже следующим летом. В этом случае он имел бы право на пятилетний контракт стоимостью в $ 304 млн — такой же, какой недавно получил Джейлен Браун. И если бы в «Лейкерс» всё же захотели удержать игрока, это бы стоило им лишнего года и $ 70 млн. Так что они, можно сказать, сэкономили.

Арина Ершова — подробнее о сезоне-2010/2011 Деррика Роуза. Он действительно заслужил тогда MVP?

«Нэш, конечно, был хорош. Но, как ни крути, он и близко не Стоктон. А если по сабжу, то для меня самым невразумительным является признание MVP в сезоне-2010/2011 Деррика Роуза и в только что завершившемся Джоэла Эмбиида», — написал пользователь под ником gors10.

Хочется пояснить, почему в статье про несправедливо присуждённые награды MVP не упоминается Деррик Роуз. Автор разделяет непопулярное мнение — он заслужил. И на это есть три причины.

Первая — у «Чикаго» был лучший результат в регулярном сезоне среди всех команд — 62-20. «Майами» же имел 58-24. Да, награда MVP вручается с небольшой оглядкой на плей-офф, где «Буллз» проиграли «Хит» в финале конференции, но всё-таки по итогам регулярки. И раз критериев для её получения не существует, кто сказал, что логика «лучший игрок в лучшей команде» — это что-то неуместное? Это всё-таки не случай с Биллом Расселлом и Уилтом Чемберленом, который был также упомянут в статье. Тут разница между игроками не настолько велика.

Из первой вытекают вторая и третья причины. Начнём с того, что у Дуэйна Уэйда (или Леброна, как будет угодно — они оба конкурировали с Роузом за MVP) было куда более талантливое окружение. У «Хит» было «Большое трио» — Леброн, Уэйд и Крис Бош. Кто был у Ди Роуза? Луол Денг. Карлос Бузер. Кит Боганс. Жоаким Ноа, да и то в 48 матчах. В свои 22 года Роуз в одиночку притащил «Чикаго» к первому месту в конференции, оставив большой и страшный «Майами» в догоняющих.

Деррик Роуз в сезоне-2010/2011 Фото: Christian Petersen/Getty Images

А что Леброн? С его переходом в «Майами» в лиге появилась суперкоманда. И эта суперкоманда не сумела занять первое место на Востоке. Само собой, от «Хит» ожидали большего. С точки зрения индивидуальной статистики это также был не лучший сезон Брона — его цифры были ниже, чем в обоих розыгрышах до этого, когда он и получал приз MVP.

Подпортило ли репутацию Джеймса в глазах голосующих его «Решение»? Да. Справедливо ли это? Нет. Но если взглянуть на ситуацию целиком, заслужил ли он MVP в том году? Тоже нет. Сам Леброн признал это ещё до окончания того сезона. Неудивительно, что в итоге он получил всего четыре голоса за первое место.

Сейчас, по прошествии многих лет, решение отдать MVP Роузу может показаться странным потому, что его карьера сложилась далеко не так успешно, как карьера Леброна. Но кто ж тогда знал, что сезон-2010/2011 станет для него лучшим?

Джамал Кроуфорд — о Деррике Роузе: Джамал Кроуфорд считает, что Деррик Роуз может вернуться на прежний уровень в этом году

Яростный Никола Йокич. А это правда? Отвечает Артемий Берстенев

«И это разве вышел из себя?» — спросил пользователь под никнеймом osipenkoivan в новости про звёздного центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича.

Неоднократно отмечалось, что Никола Йокич — тихий, мирный и сдержанный молодой человек (по обычным меркам), обладающий тонким чувством юмора и ориентированный на семейные ценности.

Если вспомнить какие-то конфликтные ситуации с участием сербского баскетболиста, на ум приходит момент с тяжёлым форвардом Маркиффом Моррисом.

В ноябре 2021 года Йокич физически воздействовал на игрока «Майами» после того, как тот жёстко сфолил на нём. Эту ситуацию нет смысла разжёвывать: мы знаем, какими характерами обладают братья Моррисы, какие же братья есть у самого Николы — мы тоже знаем.

Видео можно посмотреть на канале MLG Highlight в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Это был единственный раз за всё время плей-офф, когда он действительно проявил эмоции. Мы ошиблись в розыгрыше, и он сказал: «Мне плевать на счёт. Просто играйте, как надо». И мы все подумали: «О, чёрт, ладно. Надо работать». А вообще с ним здорово и чертовски легко играть. У него талант к этой игре», — сказал Томас Брайант в эфире GilsArenaShow.

Брайант, по всей видимости, имел в виду этот момент пятого матча минувшей финальной серии между «Денвером» и «Майами». Тогда центровой на скамейке запасных энергично высказывал претензии партнёрам по команде.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

А вообще на каждого известного игрока найдётся какая-нибудь нарезка с моментами, где этот же игрок проявляет недовольство, спорит с судьями, дерётся и тому подобное. Йокич — не исключение. Он обычный человек, как и мы все — со своими эмоциями, переживаниями и проблемами. До Кавая Леонарда во всяком случае сербу далеко.

Видео можно посмотреть на канале Back Rim Basketball в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.