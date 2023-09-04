Без Испании и Франции, но с Литвой и Латвией. Кто же пройдёт в полуфинал?

Кто кого? США против Италии и Канада против Словении — в превью четвертьфинала ЧМ-2023

Вчера, 3 сентября, на чемпионате мира по баскетболу подошёл к концу групповой этап. По его итогам на турнире определились все участники четвертьфинальной стадии. В этом году в ней не примет участия действующий победитель, Испания, а также вице-чемпион Евробаскета – Франция. Зато шанс проявить себя получат сразу три команды, от которых многого не ожидали: Латвия, Литва и Италия. Рассказываем, чего ожидать от 1/4 стадии.

Литва — Сербия

Литва – одна из двух сборных, которые на данный момент остаются непобеждёнными на чемпионате мира с балансом 5-0. В заключительном матче группового этапа команда одержала сенсационную победу над сборной США (110:104), сделав серьёзную заявку на успех. До этого литовцы также обыграли Грецию (92:67), Черногорию (91:71), Мексику (96:66) и Египет (93:67).

А вот Сербия лишилась статуса непобеждённой в четвёртом туре, где, растеряв «+16», отдала Италии победу с разницей всего в два очка (76:78). Зато в остальных матчах коллектив уверенно обыграл Доминиканскую Республику (112:79), Южный Судан (115:83), Пуэрто-Рико (94:77) и Китай (105:63).

В матче Литвы и Сербии нас ждёт серьёзное противостояние центровых Николы Милутинова (14 очков, 9,6 подбора в среднем) и Йонаса Валанчюнаса (13,6 очка, 9,2 подбора), которое во многом решит судьбу путёвки в полуфинал. Рокас Йокубайтис (5,6 передачи) попробует затмить Богдана Богдановича (18,4 очка, 5,2 передачи) в нападении, но у последнего будет серьёзная подмога в лице Николы (11,2 очка) и Стефана (7 передач) Йовичей.

Йонас Валанчюнас Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

«После победы над США мы сказали игрокам, чтобы они особо не праздновали, а сохранили все силы и эмоции для предстоящей игры с Сербией. Это одна из самых больших побед в нашей карьере, но у нас нет времени праздновать, потому что нас ждёт Сербия. Они ждут нас с цветами и красной ковровой дорожкой», – сказал главный тренер сборной Литвы Казис Максвитис.

США — Италия

И Италия, и США завершили групповую стадию соревнований с балансом 4-1. Единственное поражение американцам нанесла вышеупомянутая Литва, а вот Италия проиграла Доминиканской Республике (82:87). И если сборная США предсказуемо гарантировала себе попадание в четвертьфинал, итальянцы вошли в восьмёрку лучших команд турнира впервые с 1998 года.

В групповом этапе они также обыграли Пуэрто-Рико (73:57), Сербию (78:76), Филиппины (90:83) и Анголу (81:67). «Дрим-Тим» же разобралась с Черногорией (85:73), Иорданией (110:62), Грецией (109:81) и Новой Зеландией (99:72).

В последних двух матчах Италия достойно отыграла в защите, вынудив Сербию и Пуэрто-Рико набрать значительно меньше среднего – по 78 (против 104,7) и 57 (против 96,7) очков соответственно. Прервать эту тенденцию попытается Энтони Эдвардс – он является самым результативным игроком в сборной США, которая на турнире набирает по 101,4 очка за игру.

Нельзя не отметить, что этот матч станет особенным для Паоло Банкеро – лучшего новичка прошедшего сезона в НБА. Он имеет итальянское происхождение и мог выступать за сборную Италии, но в итоге принял решение присоединиться к команде США.

«Те, кто играет сердцем, не хотят играть против моих баскетболистов, которые никогда не сдаются. Они борются за каждый мяч. Они держатся вместе. Они поддерживают друг друга. Это потрясающе. Конечно, у них есть талант. Без этого невозможно добиться таких результатов. Но они не похожи ни на кого в мире», – сказал тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко.

Германия — Латвия

А вот и вторая команда, которая пока не потерпела ни одного поражения на турнире – Германия. В четвертьфинале ей предстоит сыграть со сборной Латвии, которая впервые в истории пробилась в топ-8 мирового первенства даже в отсутствие лидера Кристапса Порзингиса.

Латвийцы стали настоящим открытием турнира. Они обыграли сразу две топовых команды: Испанию (74:69), действующего чемпиона мира и Европы, и Францию (88:86), которую накануне ЧМ-2023 называли одним из главных фаворитов. Ещё две победы им принесли матчи с Ливаном (109:70) и Бразилией (104:84). Единственный коллектив, который смог одержать победу над Латвией – это Канада (101:75).

В копилке Германии также есть две важных победы – над Австралией (85:82) и Словенией (100:71), которой немцы уступали «-14» по итогам первой четверти. В оставшихся трёх матчах они обыграли Японию (81:63), Финляндию (101:75) и Грузию (100:73).

Главными действующими лицами в составе сборной Латвии являются Андрей Гражулис (13,4 очка, 3,8 подбора), Артур Жагар (12,2 очка, 5,6 передачи) и Родион Куруц (6,2 подбора). При этом сразу шестеро игроков в среднем набирают более 10 очков за игру. Но у Германии – одна из самых глубоких ротаций на турнире, даже несмотря на травму Франца Вагнера. Лучше других в ней смотрятся Деннис Шрёдер (19,8 очка, 6,8 передачи) и Мориц Вагнер (13 очков, 6 подборов, 5 передач).

Деннис Шрёдер Фото: Takashi Aoyama/Getty Images

«Они играли очень хорошо, показывали очень хороший европейский баскетбол. У них отличный тренер, они играют слаженно, очень хорошо бросают. Им стоит отдать должное», – сказал главный тренер немецкой команды Гордон Херберт.

Канада — Словения

Одни из самых результативных баскетболистов прошедшего сезона в НБА – Лука Дончич и Шей Гилджес-Александер – сыграют друг против друга в матче сборных Словении и Канады.

Канадцы располагают отличным составом, но до четвертьфинальной стадии они добрались не без труда. Во втором этапе команда потерпела обидное поражение от Бразилии (65:69), после чего в напряжённой концовке вырвала победу у Испании (88:85). При этом первый этап дался Канаде довольно легко – они разгромили Францию (95:65), Ливан (128:73) и Латвию (101:75).

Словенцы также потерпели поражение только в одном матче, который завершился для них разгромом от сборной Германии. Справедливости ради стоит отметить, что на тот момент они уже обеспечили себе выход в четвертьфинал. До этого команда обыграла Австралию (91:80), Кабо-Верде (92:77), Грузию (88:67) и Венесуэлу (100:85).

Несмотря на ограниченное количество игровых минут, Дончич на данный момент является самым результативным игроком мирового первенства, в среднем набирая 26,4 очка за матч. Остановить его попробуют Диллон Брукс и Ар Джей Барретт, ну а Келли Олиник будет противостоять другому важному игроку сборной Словении – Майку Тоби. Гилджес-Александер, само собой, будет главной угрозой в сборной Канады, где он лидирует по количеству очков (23,8), подборов (6,6) и передач (5,2).

«Мы верили в себя, надёжно играли в защите, хорошо завершали атаки, делали подборы… Мы нашли свой путь. Благодаря коллективным усилиям и важным очкам Шея мы достигли поставленной цели – мы едем на Олимпийские игры. Но сейчас нам нужно сосредоточиться только на следующих играх, их у нас осталось ещё три на чемпионате мира. Мы стучимся в дверь, мы хотим большего, мы верим. Мы молоды, и это ценный опыт для нас. У нас впереди многолетняя программа», – сказал главный тренер Канады Жорди Фернандес.