5 топ-матчей вторника: 1/4 на ЧМ по баскетболу, ЦСКА — «Металлург» и US Open

Быстрый переход к этому расписанию есть в дополнительном меню – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 5 сентября в Матч-центре.

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 11:45: Литва — Сербия, ЧМ-2023 — мужчины, 1/4 финала

Интрига: литовская команда после победы над США — это уже серьёзный претендент?

Справедливо ли утверждение, что Литва — один из основных претендентов на то, чтобы стать обладателем Кубка мира? В нынешнем турнире подопечные Казиса Максвитиса ни разу не уступили — победы во всех пяти встречах. А в последней игре и вовсе был обыгран американский коллектив, который изначально считался главным фаворитом чемпионата мира — 2023, со счётом 110:104.

Что касается Сербии, то у них в пяти матчах лишь одно поражение в игре со сборной Италии, и то с незначительной разницей — 76:78. В остальные случаях сербы обыгрывали соперников с внушительной разницей. Более того, недавно пришли грустные новости из стана сербской команды: форварду Борише Симаничу удалили почку после травмы в матче с Южным Суданом. Баскетболист не только больше не сыграет на этом турнире — теперь вся его дальнейшая карьера оказалась под вопросом. Сплотит ли этот факт сборную Сербии?

Баскетболисты сборной Сербии Фото: fiba.basketball

🏀 15:40: Италия — США, ЧМ-2023 — мужчины, 1/4 финала

Интрига: с каким настроем выйдет американская команда после фиаско в матче со сборной Литвы?

Команда Стива Керра получила по лицу в предыдущей игре со сборной Литвы — соперник выигрывал по всем фронтам, бросал хорошо и шикарно подчищал щит. Американцы впервые столкнулись с таким сопротивлением на этом чемпионате мира. Возможно, это то, что нужно было сборной США, или наоборот — это яркий пример того, что зря американцев рассматривали как основных претендентов. Так или иначе, тем интереснее будет наблюдать за этой командой. Как и американцы, ребята из Италии проиграли однажды. В случае с Италией — это была сборная Доминиканской Республики в групповом этапе (82:87).

🎾 19:00*: Тейлор Фритц (США, 9) — Новак Джокович (Сербия, 2), US Open — 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доведёт ли Джокович счёт личных встреч с американцем до 8-0?

Новак Джокович, уже гарантировавший себе первое место в рейтинге по итогам US Open, продолжает успешно продвигаться по сетке. В 1/4 финала знаменитому сербу предстоит сразиться с девятым номером посева Тейлором Фритцем. Теннисисты ранее встречались семь раз, и во всех случаях сильнее оказывался Джокович. Сумеет ли серб довести счёт до 8-0 или американцу удастся размочить счёт? Победитель этого матча в полуфинале сыграет с лучшим теннисистом из американского дерби Фрэнсис Тиафо — Бен Шелтон.

Новак Джокович Фото: Elsa/Getty Images

🎾 Отдельное расписание US Open — 2023

Один из четырёх турниров «Большого шлема», Открытый чемпионат США, стартовал 28 августа. Утром здесь появится отдельное расписание топ-матчей.

🏒 19:30: ЦСКА — «Металлург Мг», чемпионат КХЛ

Интрига: Фёдоров отправит Федотова на лёд или в запас?

Пока матчи ЦСКА достопримечательны в первую очередь тем, принимает в них участие Иван Федотов или нет. В первой игре – с Иваном в основе – армейцы крупно уступили «Ак Барсу», а во второй победили «Адмирал», пока голкипер находился на скамейке запасных. Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров объяснил отсутствие Федотова неким заранее заготовленным планом. Любопытно, что этот план подразумевает на встречу с магнитогорским «Металлургом».

Иван Федотов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🏐 22:00: Германия — Сербия, ЧЕ-2023 (м), группа А, 5-й тур

Интрига: поспорит ли Германия за лидерство в группе с чемпионами Евро Италией?

Германия решила для себя все вопросы попадания в 1/8 и теперь лишь преследует Италию, также претендуя на лидерство в группе. Команда Михала Винярски после побед над Эстонией и Швейцарией закамбэчила пятисетовик с Бельгией, уступая 0:2 по партиям. Сербия же с её лидерами Александром Атанасьевичем и Урошем Ковачевичем оступилась раз — в очной встрече с Италией, но может финишировать второй, а при самых удачных раскладах и первой. Но важно побеждать принципиальных немцев, которые набрали ход и приобрели уверенность по ходу турнира.