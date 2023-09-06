Промах лишил Латвию полуфинала, Дончича удалили в матче с Канадой! Итоги дня на ЧМ-2023

Словения осталась без лидера и выбыла из борьбы за медали, Германия вышла на США.

На чемпионате мира определились все четыре полуфиналиста. В заключительных четвертьфинальных встречах выход в следующую стадию себе гарантировали сборные Германии и Канады. Они присоединятся к командам Сербии и США, которые провели свои матчи днём ранее.

Германия — Латвия

С балансом 6-0 сборная Германии остаётся непобеждённой на чемпионате мира. Команда обыграла Латвию со счётом 81:79 в четвертьфинальном матче и теперь поборется с США за право сыграть в финале турнира.

Латвия начала первую четверть с рывка 13:3, но немцы тут же ответили своим заходом 10:3 и сократили отставание до «-3». С того момента и до окончания третьей четверти игра была равной: ни одна, ни другая команда не позволяла сопернику оторваться более чем на пять очков.

Но на старте четвёртого отрезка сборная Латвии расслабилась. Братья Вагнеры – да-да, сразу оба, ведь Франц вернулся в строй после травмы – организовали рывок 12:1. Так Германия завладела преимуществом в «+14». Однако латвийцы не собирались сдаваться: сначала они сократили разницу в счёте до «-5», но Деннис Шредёр набрал пять очков подряд и вернул своей команде «+10». Затем Родион Куруц и Артур Жагар ответили своими восемью безответными очками – и вот тогда, менее чем за минуту до финальной сирены, команды разделяли всего два очка.

За восемь секунд до окончания матча Давис Бертанс мог спасти игру. Он сделал важнейшей подбор в нападении, рванул на чужую половину площадки, но не сумел реализовать свой седьмой в матче трёхочковый. С сиреной Латвия выбыла из борьбы за медали.

Жагар стал самым результативным игроком матча – у него 24 очка и восемь передач. Давис Бертанс добавил 20 очков, на счету Роландса Шмитса – 14 очков и восемь подборов. Родион Куруц сделал 10 подборов.

Франц Вагнер с 16 очками, восемью подборами и тремя передачами стал лучшим в составе немецкой команды. У его брата, Морица, 12 очков и четыре подбора. 13 баллов набрал Андреас Обст.

Франц Вагнер Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

Канада — Словения

Заключительный четвертьфинальный матч получился до того напряжённым, что в нём сразу двоих игроков удалили за перебор технических замечаний. В нём Канада обыграла Словению – 100:89.

По итогам первой половины счёт между командами был равным и довольно символичным – 50:50. И хотя на командном уровне Канада смотрелась чуть лучше, Лука Дончич в очередной раз зарекомендовал себя как один из лучших игроков турнира (трёхочковые также удерживали его команду на плаву – 10 из 17 за 20 минут).

Но полагаться на одного Дончича – возможно, не лучшая затея, причём как на клубном, так и на международном уровнях. Так, к началу третьей четверти у Канады было 17 очков в быстром отрыве, а у Словении ­– всего одно.

Подборы в защите и очки второго шанса помогли канадской сборной, а в частности Шею Гилджес-Александеру и Ар Джею Барретту, начать третью четверть с рывка 19:3. И хотя в один момент их преимущество достигало отметки в «+16», под конец отрезка Дончич набрал пять очков подряд, а Клемен Препелич реализовал два штрафных, и отставание Словении сократилось до «-9».

Ар Джей Баррет и Шей Гилджес-Александер Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

Четвёртую десятиминутку канадцы также начали довольно уверенно – к середине отрезка имели преимущество в 17 очков, но, увы, остались без Диллона Брукса. Он был удалён с площадки за второй технический. Забавно, что спустя полминуты игрового времени за перебор технических был удалён и Лука Дончич. И Словения, конечно, понесла в этом плане куда более серьёзную потерю. Даже несмотря на то, что в какой-то момент канадцы начали ошибаться и терять мяч, сопернику так и не удалось подобраться к ним ближе, чем на девять очков.

Самым результативным игроком встречи стал Гилджес-Александер, на счету которого 31 очко, 10 подборов и четыре передачи. Несмотря на удаление, Дончич – второй с 26 очками, четырьмя подборами и пятью результативными пасами. Ар Джей Барретт остановился в шаге от дабл-дабла с 24 очками и девятью собранными отскоками, у Клемена Препелича – 22 очка, пять подборов и четыре ассиста.

В полуфинале сборная Канады сыграет с Сербией.