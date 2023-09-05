Путь в полуфинал: США растоптали итальянцев, Сербия выбила Литву! Итоги дня на ЧМ-2023

На чемпионате мира по баскетболу завершился первый игровой день стадии плей-офф. По его итогам на турнире определились два полуфиналиста: ими стали сборные Сербии и США. Подводим итоги их четвертьфинальных матчей.

Литва — Сербия

Сборная Литвы не потерпела ни одного поражения на групповом этапе, в заключительном матче одержав сенсационную победу над сборной США. Но в первом же матче плей-офф команда посыпалась, потерпев разгромное поражение от Сербии – 68:87.

Литва начала встречу довольно бодро: точными оказались четыре из четырёх дальних попыток, и сборная вела 16:10 к середине отрезка. Но затем сербам всё же удалось сравнять, и по итогам первой четверти разница в счёте была минимальной.

Вырваться вперёд к большому перерыву своей команде помог Богдан Богданович, набравший 18 очков за первую половину. Защитник «Атланты» завершил матч с 21 очком и преодолел карьерную отметку в 400 баллов на чемпионатах мира, что делает его шестым баскетболистом в XXI веке, которому это удалось.

Богдан Богданович Фото: fiba.basketball

Под предводительством Богдановича Сербия вела «+11» после первых 20 минут, а вот во второй половине ключевым игроком команды стал Стефан Йович, забросивший три трёхочковых в третьей четверти. По её итогам преимущество балканского коллектива составляло 18 очков, а в ходе четвёртого отрезка доходило до «+25».

Подопечные Светислава Пешича оказывали на соперника серьёзное давление в обороне, и в результате у Литвы набралось 15 потерь, восемь из которых были перехватами для Сербии. И хотя сразу четверым игрокам литовской сборной удалось записать на свой счёт двузначное количество очков, ни один из них не набрал больше 14.

Лучшим в составе литовцев стал Тадас Седекерскис, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 14 очками и девятью подборами. В аналогичной ситуации оказался Рокас Йокубайтис – у него 13 баллов и девять передач. По 11 очков и четыре подбора набрали Йонас Валанчюнас и Игнас Браздейкис.

Богданович также сделал четыре подбора, три передачи и два перехвата. На счету Филипа Петрушева – 17 очков и шесть подборов, Стефан Йович добавил 11 баллов и пять передач.

«Сегодня победил сильнейший. Нехватка энергии и отсутствие эмоций стоили нам победы. Мы потратили слишком много сил пару дней назад, сербская команда была намного лучше. Наше нападение было плохим, Сербия загоняла нас в сложные ситуации, за счёт чего получала лёгкие очки, трёхочковые, лэй-апы», – сказал Казис Максвитис, главный тренер сборной Литвы.

США — Италия

Неожиданное поражение от Литвы, по всей видимости, встряхнуло сборную США. Поэтому сегодня, 5 сентября, она провела, пожалуй, свой лучший матч на турнире. Обыграв Италию со счётом 100:63, «Дрим-Тим» отправляется в полуфинал мирового первенства.

Несмотря на то что Джарен Джексон-младший нахватал фолов в третьем матче подряд и отыграл всего 11 минут, американцы просто задавили соперника своими габаритами и атлетизмом. Они выиграли первую четверть 24:14, вторую – 22:10, и уже к большому перерыву имели отрыв в 22 очка. Надо сказать, что итальянцы при этом показывали далеко не лучший свой баскетбол. Страдала не только реализация, но и игра в обороне, особенно если сравнивать с двумя предыдущими матчами «адзурри».

Когда под конец третьей четверти Тайриз Халибёртон отдал аллей-уп между ног на Паоло Банкеро, чтобы тот поставил данк, это было больше похоже на избиение, нежели на равный баскетбол. В заключительном отрезке американцы, не изменяя традициям, пробили отметку в 100 набранных очков, а их преимущество достигало отметки в «+40».

Энтони Эдвардс провёл на площадке 18 минут, но набрал всего по три очка, подбора и передачи. Поэтому самым результативным игроком матча стал Микал Бриджес. У него 24 очка и семь подборов. 18 очков, четыре подбора и пять передач сделал Тайриз Халибёртон, 12 очков, четыре собранных отскока и три результативных паса – на счету Остина Ривза.

Микал Бриджес Фото: fiba.basketball

Лучшим в составе проигравших оказался Симоне Фонтеккио с 18 очками и пятью подборами. У Стефано Тонута – 11 очков, четыре подбора и пять передач.