Главные претенденты на MVP ЧМ-2023 по баскетболу. Кто больше всех достоин награды?

Мы уже дважды публиковали собственный список лучших игроков турнира. Первый — ещё во время первого этапа с целью познакомить с новыми именами или экзотическими сборными. Перед четвертьфиналами мы составили список баскетболистов из сборных, прошедших в плей-офф. И подробно рассказали о статистике и о том, какой именно вклад в командный успех внесли баскетболисты.

Да, мы уже много раз повторяли, что награду MVP практически наверняка возьмёт игрок из сборной, которая станет чемпионом мира. Но давайте обратимся к экспертам из других видов спорта и слегка взлетим над уровнем результатов. Опирайтесь не на то, какая команда, скорее всего, выиграет ЧМ, а на то, перформанс какого игрока вам понравился больше всего на протяжении всего турнира.

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