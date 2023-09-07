Главные претенденты на MVP ЧМ-2023 по баскетболу. Кто больше всех достоин награды?

Мы уже дважды публиковали собственный список лучших игроков турнира. Первый — ещё во время первого этапа с целью познакомить с новыми именами или экзотическими сборными. Перед четвертьфиналами мы составили список баскетболистов из сборных, прошедших в плей-офф. И подробно рассказали о статистике и о том, какой именно вклад в командный успех внесли баскетболисты.
Да, мы уже много раз повторяли, что награду MVP практически наверняка возьмёт игрок из сборной, которая станет чемпионом мира. Но давайте обратимся к экспертам из других видов спорта и слегка взлетим над уровнем результатов. Опирайтесь не на то, какая команда, скорее всего, выиграет ЧМ, а на то, перформанс какого игрока вам понравился больше всего на протяжении всего турнира.
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Богдан Богданович — Сербия
А вот за чей перформанс не стоит оправдываться, и которым, скорее, наоборот, нужно восхищаться. Это про выступление Богдановича в четвертьфинале. Уверенная победа над казавшейся ранее неостановимой литовской машиной. А предводителем в очередной раз стал Богдан.
В НБА зачастую для получения MVP, нужно, чтобы весь сезон игрока сопровождала какая-то интересная история. Сезон мести Расселла Уэстбрука после ухода Кевина Дюранта, вечно второй Эмбиид, получающий, наконец, долгожданную награду, изменивший баскетбол Стефен Карри в 2015 году.
У Богдановича также есть красивая история. Он стал лидером команды вместо пропустившего ЧМ Николы Йокича. И не просто стал больше бросать, а стал одним из главных плеймейкеров команды, хотя обычно он эти навыки не демонстрирует — особенно в НБА.
Шей Гилджес-Александер — Канада
Перформансом в четвертьфинальном матче со сборной Словенией Шей повысил свои шансы на то, чтобы стать MVP турнира. Он набрал больше очков, чем лидер словенцев Лука Дончич (31 против 26), а также показал намного бóльшую эффективность.
Состав канадцев крайне силён, и быть бесспорным лидером такой команды — это уже говорит о твоём высоком уровне. Гилджес-Александер становится суперзвездой не только в НБА, но и на международной арене!
Лука Дончич — Словения
Уверен, некоторые болельщики разозлятся из-за присутствия звёздного разыгрывающего в рейтинге. Мол, как можно его сюда включать после такого перформанса с канадцами? Удаление с площадки из-за перебора технических фолов, а также большое количество промахов. Но давайте попробуем посмотреть на это с другой точки зрения.
Как переводится MVP? Самый влиятельный и самый ценный игрок. Можно спокойно доказать, что нет ни одного игрока на турнире, который бы имел столько значения для собственной сборной, как Лука. Состав балканской команды даже близко не стоит с грандами, но всё равно они вышли в четвертьфинал и почти на равных боролись с канадцами, игроки которых на голову выше словенцев по уровню.
Лука всё так же остаётся самым результативным игроком турнира, и никто, как он, не умеет тащить команду за собой и показывать результаты лучше, чем должны быть по уровню составу.
Энтони Эдвардс — США
Своим не самым запоминающимся выступлением в матче со сборной Италии Эдвардс слегка понизил себя в виртуальном рейтинге, но нужно учитывать, что сборная США просто разгромила итальянцев. Навыки Эдвардса оказались совершенно не нужны.
Нельзя забывать, что Энтони является с отрывом самым результативным игроком самой сильной сборной. Он не системообразующий игрок, как Дончич или Шей, он является скорее главным оружием и наконечником команды. И, без сомнений, если полуфинал и возможный финал дойдут до равной концовки — именно на Эдвардса будет сделана ставка в решающих владениях.
Деннис Шрёдер — Германия
Уже в который раз приходится оправдывать перформанс игрока на стадии четвертьфиналов, но призываем не поддаваться «эффекту недавнего» и прочим когнитивным искажениям, а смотреть на картину целиком.
Шрёдер показывает звёздный уровень на турнире, выведя не самую сильную сборную в полуфинал чемпионата мира и тем самым превзойдя ожидания перед началом соревнований. До матча с Латвией Шрёдер показывал великолепную эффективность и был центром немецкой системы игры. Единоличный лидер сборной, которая пробилась в полуфинал, точно заслуживает включения в пятёрку главных претендентов на MVP.
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