Кто станет MVP ЧМ-2023? Пятёрка лучших игроков турнира на данный момент

Тут точно не будет ни одного француза.

В истории чемпионатов мира нечасто происходило то, что награду MVP турнира получал игрок из команды, которая не стала победителем всего турнира. Последний раз такое случилось в 2002 году, когда молодой Дирк Новицки ярко привёл сборную Германии к третьему месту. Также такое нередко происходило в 1970-х и 1980-х, когда финальная стадия проходила в формате группового турнира, а не плей-офф.

Нам осталось увидеть немало матчей и этапов, прежде чем мы узнаем победителя соревнования. Все команды сыграли по два матча, так что при составлении списка будем опираться лишь на индивидуальные перформансы игроков, а не на шансы их сборных взять титул чемпиона мира.

Представляем вашему вниманию список из баскетболистов, которые являются лучшими игроками первых двух игр турнира. В том числе тут будут представители сборных, которые, возможно, уже не пройдут в следующий этап, так что оцениваем всех наравне.

Карлик Джонс. Южный Судан

Карлик Джонс Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

Начнём с представителя сборной, которая, скорее всего, не сможет выйти в следующий этап, но уже добилась для себя исторического события, одержав первую победу в своей истории на чемпионатах мира в матче со сборной Китая. Но прежде радостной победы был драматичный проигрыш во встрече с Пуэрто-Рико в овертайме.

В обоих матчах главный героем молодой страны являлся разыгрывающий Карлик Джонс, который стал краеугольной частью всего нападения команды. За два матча он в среднем набирал 28 очков, 8,5 результативной передачи, четыре подбора и два перехвата.

Завтра, 30 августа, южносуданцы попробуют сделать чудо, чтобы выйти в следующий этап, а «Чикаго Буллз» с удовольствием потирает ручки, предвкушая возвращение Джонса к тренировочному лагерю.

Лука Дончич. Словения

Лука Дончич Фото: Takashi Aoyama/Getty Images

Перейдём к варианту, который легко предсказывался и до начала турнира. Суперзвезда мирового баскетбола пока что оправдывает свой статус, возможно, лучшего игрока всего турнира.

Уверенные победы в матчах с Грузией и Венесуэлой, в которых Лука в среднем набирал 35,5 очка, восемь подборов и шесть результативных передач.

Вопрос заключается в том, насколько далеко может завести сборную Дончич в турнире, где он точно выступает не за самую сильную команду. На Олимпиаде в Токио словенцу чуть не удалось сделать чудо, но сможет ли он совершить его здесь? Если да, то Дончичу суждено будет взять статуэтку MVP.

Рондэй Холлис-Джефферсон. Иордания

Рондэй Холлис-Джефферсон Фото: Ezra Acayan/Getty Images

Перейдём к менее попсовому варианту. Иордания так и не смогла отметиться победой, но у многих вызвала симпатию после драматического матча с Новой Зеландией.

Единоличным лидером сборной является экс-игрок НБА Холлис-Джефферсон невероятными статистическими показателями. В том самом драматичном матче с овертаймом Рондэй завершил матч с 39 очками, что на данный момент является самым результативным перформансом ЧМ-2023. В честь отличной игры и схожести игрока с Коби Брайантом зрители скандировали ему «Коби! Коби! Коби!»

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат FIBA.

За два матча форвард в среднем набрал 31,5 очка и девять подборов. Поможет ли чемпионат мира вернуться игроку в НБА? Игрок с 2021 года находится вне главной баскетбольной лиги мира, выступая за пуэрториканский клуб «Атлетикос де Сан-Херман».

Патти Миллз. Австралия

Патрик Миллз Фото: Takashi Aoyama/Getty Images

Патти в очередной раз доказывает, что превращается в суперзвезду, играя за сборную Австралии. Он это доказывал ещё на Олимпиаде в 2012 году, когда стал самым результативным игроком турнира, опередив всех американцев.

Австралийцы усложнили себе жизнь, уступив сборной Германии, но Миллз показывает стабильную эффективность и опыт, набирая 23 очка (55% попаданий!), 6,5 подборов и 6,5 ассистов.

Команде ещё предстоит решить свои задачи сегодня, 29 августа, в матче против Японии, но точно можно сказать, что мы хотим видеть такого Миллза на Олимпиаде в Париже.

Никола Вучевич. Черногория

Никола Вучевич Фото: Ezra Acayan/Getty Images

Видя игру Вучевича в первых двух матчах, возникает ощущение, что он уже настолько преисполнился, что знает всё, что может и не может произойти на баскетбольной площадке.

Несмотря на силу соперников, нельзя не удивиться поразительной эффективностью баскетболиста: 21,5 очка (72% попаданий), 8,5 подбора и 2,5 блок-шота (лидер турнира по данному показателю).

Николе, конечно, далеко до сербского Николы, тем не менее игрок подтверждает марку балканских игроков, которые в независимости от возраста показывают отличную игру за счёт опыта, техники и умений.

Итог

Уже сегодня проходят заключительные матчи первого этапа турнира, многие сборные проведут свои последние матчи, а список оставшихся команд будет редеть и перестанет играть настолько разнообразными, экзотическими красками. Первая стадия чемпионата не славится большим количеством равных матчей, но точно нравится нам тем, что мы можем понаблюдать за всеми гранями полиморфного баскетбольного мира.

Наш список включает в себя игроков сразу с четырёх континентов, но без Северной и Южной Америки. Думаю особенно вопросы могут возникнуть по отсутствию представителей сборных США и Канады, которые возглавляли все прогнозируемые списки претендентов на MVP. Скрыт ли в нашем списке антиглобалистский манифест? Решать вам, мы лишь уверены, что яркие выступления от канадцев и американцев мы увидим уже в следующих стадиях, а пятёрка фаворитов на главную индивидуальную награду под конец турнира будет совершенно другой.