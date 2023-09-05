Лучшие игроки чемпионата мира перед четвертьфиналами. Кто в итоге возьмёт MVP?

Закончился у нас второй этап чемпионата мира по баскетболу и, наконец, начинаются игры на вылет. Уже сегодня пройдут два первых четвертьфинальных матча, а до конца турнира осталось не так много матчей. Настало время подвести предварительные итоги!

После первых двух матчей первого этапа мы составляли топ лучших игроков. Поскольку на тот момент на ЧМ на равных участвовали все 32 сборные, мы позволили себе тогда сделать больший упор на экзотических персонажей из не самых очевидных сборных. Сейчас же мы находимся на другом этапе турнира, а, значит, мы сосредоточимся на тех игроках, которые представляют сборные, вышедшие в четвертьфинал. Именно у этих игроков на данный момент наибольшие шансы стать MVP по итогам турнира.

Лука Дончич. Словения

Лука Дончич Фото: Takashi Aoyama/Getty Images

Лука занял первое место в списке претендентов на MVP по версии ФИБА. Словенец на этом турнире сполна отыгрывается за неудачный сезон в «Даллас Маверикс», в котором Дончич не смог пройти даже в плей-офф.

Он является лидером всего турнира по результативности — 26,4 очка в среднем, а также набирает 7,4 подбора и 6,6 результативные передачи. Из минусов явно выделяется эффективность исполнения дальних бросков — 23,8%, причём Дончич в среднем бросает 8,4 трёхочковые за игру. Мы все знаем, как звёздный разыгрывающий любит бросать сложные броски, но эффективность словенца в данном показателе поражает. В минувшем сезоне НБА баскетболист забрасывал «трёшки» с процентом 34,2%. Показатель ниже среднего по лиге, который частично оправдывается тем, что игрок исполняет много бросков с сопротивлением, а также после дриблинга. Но на ЧМ оправдать процент Луки совершенно нечем.

В четвертьфинале Словения встретится с Канадой. Дончичу предстоит провести крайне эффективный матч, чтобы у балканской сборной был шанс выйти в полуфинал. Если словенцу удастся снова провести свою команду в полуфинал крупного турнира — это будет серьёзная заявка на MVP.

Несмотря на то, что Лука является главнейшим фактором успехов команды, сам игрок старается вести себя скромно. После матча с Грузией отдал свой приз лучшего игроку встречи партнёру по сборной Якобу Чебашеку, назвав его «настоящим MVP». Также игрок подарил свою футболку тренеру Кабо-Верде после очного матча.

Шей Гилджес-Александер. Канада

Шей Гилджес-Александер Фото: Fermin Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images

Дончичу в четвертьфинале будет противостоять другой звёздный разыгрывающий из Западной конференции — Шей Гилджес-Александер. Канада имеет глубокий состав, состоящий в основном из игроком из НБА, но среди них несомненным лидером является именно Шей.

Он радует отличной статистикой: 23,8 очка, 5,4 подбора и 6,6 результативные передачи. Впечатляющая результативность, учитывая состав Канады, где мячом нужно делиться намного чаще, чем, например, приходится делать Дончичу. Эффективность дальних бросков оставляет желать лучшего, но не является огромной проблемой — 33,3%. Может быть, игрокам из НБА сложно привыкнуть к тому, что линия трёхочковых находится на чуть меньшем расстоянии от кольца, чем в Америке, а потому баскетболистам приходится исполнять дальние «двушки», которые они не тренируют.

Канада потерпела неприятное поражение в матче с Бразилией, но винить Гилджеса-Александера в том провале если и можно, то не очень сильно. Он набрал 23 из 65 очков, что набрали канадцы за весь матч. А единственным игроком, помимо Шея, кто смог достичь отметки в 10 очков является Лу Дорт.

Если канадцы не провалятся так, как они провалились с бразильцами, а Лука Дончич не выдаст матч жизни, то канадцы пройдут в полуфинал и будут бороться за медали.

Энтони Эдвардс. США

Энтони Эдвардс Фото: Ezra Acayan/Getty Images

Продолжаем обсуждать молодых игроков Западных конференции НБА. Эдвардс перед стартом ЧМ всеми букмекерами считался главным фаворитом на MVP. Конечно, эти прогнозы основывались, в первую очередь, на том, что США является главным фаворитом турнира. А в большинстве случаев награда MVP выдаётся игроку именно из победившей сборной.

Эдвардс доказывает статус лидера сборной, набирая в среднем 20,2 очка с хорошей эффективностью (48,1% — все броски, 35,7% — трёхочковые). Лидерство Эдвардса настолько очевидно, что во многом является откровением. Следующим игроком по результативности в американской команде является Остин Ривз, набирающий почти в два раза меньше очков, чем Энтони — 10,8.

С вероятностью в 90%, если США выиграет турнир, то статуэтку возьмёт Эдвардс. Помешать этому может только, например, тот же Ривз, если вдруг он выдаст три подряд великолепных перформанса в плей-офф. Но выиграет ли США этот турнир? Вероятность этого точно не составляет 90%, ведь так?

Поражение в матче с Литвой лишь подтвердило то, что чемпионат мира по интриге является куда более интересным турниром, чем Олимпиада, поскольку американцы просто по факту не такие сильные, какими могут быть. Это нужно понять и Эдвардсу, который высказывал большую самоуверенность перед матчем с Литвой, говоря о том, что не переживает по поводу этой встречи и уверен в результате.

Деннис Шрёдер. Германия

Деннис Шрёдер Фото: Takashi Aoyama/Getty Images

Германия не входила в список самых обсуждаемых сборных перед турниром, но совершенно незаметно, играя в свою игру, немцы оказалась уже в четвертьфинале. Говорить о них серьёзно начали только после разгромной победы над Словенией. Командная игра оказалась сильнее, чем звёздный статус Дончича.

Лидером немцем является Деннис Шрёдер. Уже не первый турнир Деннис исполняет своего рода Патрика Миллза и превращается в настоящую звезду, выступая на международном уровне. Он в среднем набирает 19,8 очка и 6,8 результативные передачи. Эффективность игрока, особенно учитывая его позицию разыгрывающего, впечатляет — 50% с игры, а также 38,2% с дальней дистанции. Также стоит выделить не самое высокое число потерь — лишь две в среднем на игру.

Шрёдер уже вошёл в историю немецкого баскетбола тем, что стал вторым игроком сборной после Дирка Новицки, которому удавалось набрать 30+ очков на чемпионате мира. Произошло это в матче со сборной Австралией — крайне серьёзного соперника.

Новицки является последним MVP чемпионатов мира, кто взял статуэтку, не выиграв при этом турнир. Шрёдер вряд ли сможет повторить подобное достижение, поскольку статистика игрока уступает нескольким конкурентам. Но если немцам удастся исполнить чудо, то именно Шрёдер будет признан главным «виновником» сего достижения.

Сам Деннис точно настроен на это самое чудо: «Мы с нетерпением ждали нового вызова и просто стараемся отдать всё, что у нас есть, чтобы вновь войти в историю».

Богдан Богданович. Сербия

Богдан Богданович Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

В отсутствие Николы Йокича, который предпочёл отдохнуть после чемпионского сезона в НБА и провести время с лошадьми вместо того, чтобы выступить на чемпионате мира, новым лидером сборной стал Богдан Богданович.

Богданович в среднем набирает 18,4 очка и 5,2 результативные передачи. Помимо результативности, игрок также на себя взял некоторые плеймейкерские полномочия, чтобы восполнить отсутствие Йокича. 5,2 ассиста — отличные показатели для игрока, не являющемся разыгрывающим по натуре. За свою карьеру в НБА Богдан в среднем набирал лишь 3,3 передачи.

В четвертьфинале сербам предстоит тяжёлый матч против неостановимых литовцев. Сам Богданович озвучивал цель сербов на турнир — взять медаль. Богдан является трёхкратным серебряным призёром крупнейших международных турниров — ЧМ–2014, ОИ–2016 и Евро–2017. Сербам предстоит прыгнуть выше головы, чтобы добиться подобного результата.

Итог

Как уже неоднократно упоминалось: в большинстве случаев награду MVP получает игрок из победившей турнир сборной. Но есть один вариант, при котором эта традиция может прерваться. Такое может произойти, если Литва выиграет турнир.

Сборная из Прибалтики является слишком командной и системной сборной, из которой сложно выделить одного лидера. Самым результативным игроком литовцев является центровой Йонас Валанчюнас, набирающий 13,6 очка, что сильно уступает статистике баскетболистов из нашего списка.

В любом случае ещё есть возможность для изменений — окно возможностей ещё открыто. Сегодня начинается плей-офф, где ценность индивидуальных выступлений сильно возрастёт по сравнению с первыми этапами, так что, возможно, мы увидим каких-нибудь ещё героев, которые смогут претендовать на статуэтку MVP.