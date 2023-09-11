От Шрёдера до героя из худшей сборной. Шесть игроков, которые впечатлили на ЧМ-2023

Чемпионат мира по баскетболу – 2023 подошёл к концу. Вручены медали, индивидуальные награды и нематериальные путёвки на Олимпийские игры в Париже. Теперь настало время поподробнее поговорить о тех, кто сделал это состязание по-настоящему зрелищным и зарекомендовал себя на международной арене.

Представляем вам список из шести игроков, которые оставили наибольшее впечатление по итогам ЧМ-2023.

Рондэй Холлис-Джефферсон 🇯🇴

Рондэй Холлис-Джефферсон Фото: fiba.basketball

Коби Брайант был официальным амбассадором предыдущего чемпионата мира, состоявшегося в 2019 году. Он пристально следил за ходом соревнований, посещал матчи и вручил чемпионский трофей сборной Испании, а спустя всего несколько месяцев трагически погиб при крушении частного вертолёта. Но вот, в 2023-м году, у Рондэя Холлис-Джефферсона получилось отдать Коби дань памяти.

Его Иордания заняла последнее, 32-е место на ЧМ-2023, не одержав ни одной победы. Но Рондэй устроил на турнире настоящее шоу, заставив публику на Филиппинах скандировать «Коби! Коби! Коби!».

Холлис-Джефферсон подстригся, как Брайант, надел на руку фирменную повязку и взял легендарный номер 24. Даже внешне он чем-то напоминает Коби, но в игровом плане Рондэй перенял от Мамбы всё, что мог – от работы ног до техники исполнения штрафных.

Он вошёл в тройку игроков, которым на ЧМ-2023 удалось покорить отметку в 39 очков за матч (включая семь баллов за семь секунд в концовке против Новой Зеландии). В среднем Холлис-Джефферсон набирал по 23,6 очка, 7,8 подбора, 4,4 передачи и 1,2 перехвата.

Его усилий оказалось недостаточно для того, чтобы вырвать хотя бы одну победу, но Рондэю однозначно удалось привлечь к себе внимание. Он провёл последнюю игру в НБА в 2021-м, выступая за «Портленд», а минувший сезон отыграл в чемпионате Пуэрто-Рико. По слухам, теперь натурализованным иорданцем снова интересуются некоторые американские команды – например, «Миннесота Тимбервулвз».

Тремонт Уотерс 🇵🇷

Тремонт Уотерс Фото: fiba.basketball

Пуэрториканец Тремонт Уотерс – один из двух игроков, которым к концу ЧМ-2023 удалось войти в десятку лучших как по набранным очкам (20,0), так и по передачам (9,2). Помимо него это достижение покорилось только Карлику Джонсу из Южного Судана. Он также является единственным, кто опередил Уотерса по среднему количеству результативных пасов (10,4).

Его сборная заняла 12-е место на турнире и станет участником квалификации к Олимпийским играм – 2024. Команде удалось пробиться во второй групповой этап и в первом матче удержать фееричную победу над Доминиканской Республикой, несмотря на 39 очков Карла Энтони-Таунса. Уотерс стал настоящим героем той встречи, набрав 37 очков, 11 передач, семь подборов и четыре перехвата.

Прошлый сезон Уотерс провёл в одной команде с первым номером драфта Виктором Вембаньямой – во французском «Метрополитан 92». До этого он отыграл три сезона в США, но, видимо, так и не получил предложения вернуться: после чемпионата мира Тремонт перебрался в китайский «Гуандун Саузерн Тайгерс».

Шей Гилджес-Александер 🇨🇦

Шей Гилджес-Александер Фото: fiba.basketball

Защитник «Оклахомы» провёл невероятный сезон не только в НБА, где был включён в первую символическую пятёрку и попал на дебютный Матч звёзд, но и на чемпионате мира, где помог своей сборной Канады завоевать первую в истории медаль.

В восьми матчах Шей в среднем набирал по 24,5 очка, 6,4 подбора, 6,4 передачи и 1,6 перехвата, и в итоге вошёл в сборную лучших игроков турнира. Он также внёс огромный вклад в победу над сборной США, которая и принесла канадцам бронзовые медали, записав на свой счёт 31 очко, 12 передач и шесть подборов.

Дабл-дабл из 31 балла и 10 передач он сделал и в матче со Словенией, которую Канада обыграла на стадии четвертьфинала.

«Поздравляю Канаду, они играли здорово. У них есть один из лучших игроков в мире, и против него было очень трудно защищаться», – сказал звезда словенской команды Лука Дончич после той игры.

На турнире Шей показал довольно уверенную игру: без проблем проходил в краску, завершал атаки или находил открытых партнёров, вынуждал соперников фолить. Единственный аспект его игры, который теперь вызывает опасения у поклонников «Тандер» – это трёхочковый бросок. В восьми матчах Гилджес-Александер реализовал всего девять из 30 трёхочковых (30%).

Но правильно сказал Лука Дончич – на данный момент Шей действительно является одним из лучших игроков в мире. Благодаря ему Канада отобралась на Олимпиаду–2024, где однозначно войдёт в число главных претендентов на золото.

Диллон Брукс 🇨🇦

Диллон Брукс Фото: fiba.basketball

Вот он, лучший защитник прошедшего чемпионата мира. Давайте все вместе забудем о халтуре Диллона Брукса против Ягу душ Сантуша, стоившей Канаде победы над Бразилией, и порадуемся за «злодея», который на мировом первенстве превратился в героя.

Брукс имеет неоднозначную репутацию в НБА, что неудивительно – с таким поведением ему трудно симпатизировать. Вот и на ЧМ-2023 без выходок не обошлось. Так, Брукс удалился в матче против Словении, получив неспортивный и технический фолы, после чего поджидал напарников по команде в коридоре в боксёрских перчатках. Почему? И где он вообще взял боксёрские перчатки? Это вопросы риторические.

«Это просто образ. Людям это нравится. Я и сам полюбил его. Как Коби Брайант… Ему пришлось придумать, как создать «Чёрную Мамбу». Когда он выходил на площадку, все знали, что это совсем другой человек», – признался Брукс.

Чувство испанского стыда сменилось чувством гордости в матче за третье место со сборной США, когда Брукс набрал 21 очко в первой половине и ещё 18 – во второй. Он реализовал семь трёхочковых, и когда шестой залетел в кольцо соперника, трибуны, неоднократно освистывавшие игрока в ходе турнира, начали скандировать «MVP!» в его адрес.

Каким бы отталкивающим ни был образ Брукса, на прошедшем чемпионате мира он вписал своё имя в историю. Теперь у него есть не только бронзовая медаль, но и титул лучшего защищающегося игрока. Наряду с Шеем Диллон станет одним из ключевых игроков канадской сборной на Играх в следующем году.

Энтони Эдвардс 🇺🇸

Энтони Эдвардс Фото: fiba.basketball

Для американцев ЧМ-2023 завершился совсем не так, как им хотелось: США остались без медалей, в матче за третье место уступив соседям из сборной Канады. Но были, само собой, и некоторые позитивные моменты, среди которых – выступление Энтони Эдвардса.

Он завершил турнир с довольно скромной статистикой: 18,9 очка (48% с игры, 31% из-за дуги, 70% со штрафной), 4,6 подбора, 2,8 передачи и 1,1 перехвата. Но это во многом потому, что на групповом этапе Эдвардса берегли – ни в одном матче он не отыграл и 30 минут.

Зато в остальных встречах Энт был игроком, на которого сборная США полагалась в трудные моменты. Против Литвы, Германии и Канады он в сумме набрал 82 очка. Да, во всех трёх встречах американцам не хватило совсем чуть-чуть до победы. Но именно Эдвардс помог команде «дожить» до овертайма с Канадой. Именно он подарил ей шанс на камбэк в матче с Германией. Делал важнейшие попадания, набирал очки, когда его партнёры не справлялись в нападении, всегда включался в защиту и был, пожалуй, единственным игроком, который был стабилен в этом компоненте. В общем, был однозначным лидером для «Дрим-Тим».

По итогам турнира Энтони вошёл в символическую пятёрку. Он стал лучшим игроком в команде, которая традиционно считается сильнейшей везде, где принимает участие, потому и заслужил место в этом списке. Не за горами Олимпиада – 2024 – а туда, по слухам, поедет даже Леброн Джеймс. Ждём!

Деннис Шрёдер 🇩🇪

Деннис Шрёдер Фото: Ezra Acayan/Getty Images

«Деннис — спортсмен года! Никаких обсуждений».

Такое сообщение в социальных сетях оставил звёздный немецкий футболист Тони Кроос после финала чемпионата мира. Там сборная Германии, не потерпевшая ни одного поражения на турнире, впервые в истории завоевала золотые медали.

И к победе её, пускай и не в одиночку, привёл Деннис Шрёдер. Он провёл катастрофический матч против сборной Латвии в четвертьфинале, реализовав всего четыре из 26 бросков с игры, что даже привело к небольшой стычке с главным тренером Гордном Хербертом на скамейке. Но в остальных семи встречах Шрёдер набирал не менее 14 очков, в том числе в финале против Сербии. Там он стал самым результативным игроком матча с 28 баллами и оформил важнейший лэй-ап за 20 секунд до сирены.

Со средней статистикой в 19,1 очка, 6,1 передачи, 2,0 подбора и 1,4 перехвата Деннис был признан MVP турнира. Как и в случае с Гилджес-Александером, у Шрёдера есть одна проблема – бросок из-за дуги (32,7%). Но он был безоговорочным лидером сборной Германии и доказал, что является отличным финишёром, способным разобраться с любым защитником и «зарешать» в клатче.

Хочется напомнить, что незадолго до старта чемпионата мира он угодил в неприятную ситуацию. Деннис публично раскритиковал напарника по команде Макси Клебера, пропустившего чемпионат Европы в прошлом году, чем вынудил его отказаться от выступления на ЧМ-2023. Но и без него Шрёдер уезжает из Манилы с золотой медалью и наградой самому ценному игроку. Проявит себя в «Торонто»?