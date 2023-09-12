От восходящих звёзд НБА до свободного агента из Латвии. Топ-5 молодых игроков ЧМ-2023

На прошедший чемпионат мира по баскетболу приехала целая россыпь молодых талантов. Для тех, кто играет в НБА, это было отличной возможностью проявить себя на международной арене, для остальных — шансом заявить о себе на весь мир и, возможно, найти новый клуб или переехать в лигу покрупнее.

В этой статье мы расскажем о тех, кто справился с этой задачей лучше остальных. Представляем вам пятёрку лучших молодых игроков по итогам ЧМ-2023.

Хочется сразу сказать, что в этом списке не будет ни одного представителя сборной США. Но должное 22-летнему Энтони Эдвардсу мы отдали в предыдущем материале «Чемпионата»:

Хуан Нуньес — Испания

Хуан Нуньес Фото: FIBA

19 лет

Испания, победитель прошлогоднего Евробаскета и предыдущего чемпионата мира, осталась только девятой на ЧМ-2023. На результате в определённой мере сказалось отсутствие Лоренцо Брауна и Рики Рубио, но именно оно позволило 19-летнему Хуану Нуньесу поехать в сборную на мировое первенство.

В тренерском штабе Серджо Скариоло верят, что он будет основным игроком команды в следующие 10 лет:

«Мы доверяем ему как одному из столпов нашей команды в будущем. Мы недосчитались двух ветеранов-разыгрывающих, что помогло ему оказаться здесь, но он приспособился. Это немного ускорило процесс, который мы для него разрабатывали.

Нет никаких сомнений в том, что в ближайшие 10–12 лет он будет вести эту команду за собой, проявляя лидерские качества, скромность, желание совершенствоваться и играть за команду. Он будет строить тот мост, который мы пытаемся создать для новых молодых ребят», – заявил специалист.

На ЧМ-2023 Нуньес стал лидером испанской сборной по среднему количеству передач — 5,2. Всего он сделал больше результативных пасов, чем набрал очков (26 против 25). Набирая также 3,4 подбора за игру, Хуан был одним из претендентов на награду восходящей звезде турнира.

Франц Вагнер — Германия

Франц Вагнер Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

22 года

На ЧМ-2023 форвард «Орландо Мэджик» Франц Вагнер пропустил четыре матча из-за небольшой травмы голеностопа, но всё равно внёс огромный вклад в историческую победу сборной Германии.

В среднем набирая 16,8 очка, 6,5 подбора, три передачи и 1,3 перехвата, Франц стал вторым по результативности и эффективности в собственной команде, в обоих случаях уступая только MVP турнира Деннису Шрёдеру. В финале с Сербией он был признан лучшим игроком матча с 19 очками, семью подборами, двумя ассистами и тремя перехватами.

Вагнер — по-настоящему универсальный, двусторонний игрок. Он может исполнять любые задачи в обороне, при этом является способным плеймейкером и может как создавать моменты для одноклубников, так и самостоятельно атаковать кольцо, что даётся ему довольно легко благодаря росту и атлетизму.

В минувшем сезоне Франц был одним из лучших игроков второго года в НБА. На мировом первенстве он сумел проявить себя под большим давлением и теперь вернётся в «Орландо» с чемпионским настроем и наверняка продолжит прибавлять.

Артур Жагар — Латвия

Артур Жагар Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

23 года

Свободный агент Артур Жагар был одной из ключевых фигур в сборной Латвии, которая на своём первом чемпионате мира совершила настоящий прорыв, выйдя в четвертьфинал и заняв в итоге почётное пятое место.

Жагар — комбогард, который в основном играет на позиции разыгрывающего защитника. В нападении он может как набирать очки, так и создавать возможности для напарников, что было особенно заметно в ходе чемпионата мира. Кто бы ни противостоял ему в защите, Артур находил возможность организовывать атаки для своей команды.

В среднем он делал аж по 7,4 результативной передачи за игру, набрав 11 в первом же матче на турнире. А вот в заключительной встрече с Литвой, которая решала судьбу пятого и шестого мест, Жагар установил рекорд чемпионатов мира по количеству ассистов — 17.

«Я пасовал, а мои партнёры по команде реализовывали броски. Всё просто», – сказал он после той встречи.

Артур также был включён во вторую символическую пятёрку турнира и набрал 22 очка с Францией, 17 очков в важнейшем матче с Бразилией, и 24 – с Германией, где, несмотря на поражение, затмил Денниса Шрёдера.

В последние два года защитника мучили травмы, и до старта турнира Лука Банки, который, кстати, был назван лучшим тренером чемпионата мира, всерьёз опасался за его здоровье:

«Только в тренировочном лагере я понял, что его тело хорошо реагирует на нагрузки. До этого были вопросы, но парень серьёзно поработал летом и, наверное, достиг такого результата, которого сам от себя не ожидал. Он проделал хорошую работу».

Яркое выступление Жагара на чемпионате мира, по слухам, привлекло внимание команд НБА. Он пытался уехать в США в 2019-м, но был вынужден снять свою кандидатуру с драфта из-за перенесённой операции. Но теперь у него есть реальная возможность получить приглашение от большого клуба – если не из НБА, то из Европы точно.

Никола Йович — Сербия

Никола Йович Фото: Takashi Aoyama/Getty Images

20 лет

Дебютный сезон Йовича в «Майами» был омрачён проблемами со спиной, из-за которых он принял участие всего в 15 встречах, в среднем проводя на площадке по 13,5 минуты. Но на своём первом чемпионате мира игрок был неотъемлемой частью сборной Сербии, забравшей в итоге серебряные медали.

Йович принял участие во всех восьми встречах, где в среднем набирал 10,1 очка, три подбора и 2,6 передачи за 24 минуты на площадке. Он также стал третьим самым эффективным баскетболистом в своей команде (12,0). Своё лучшее выступление Никола показал в матче с Южным Суданом, где набрал 25 очков, реализовав 100% бросков с игры — девять из девяти (включая пять из пяти трёхочковых).

Серб играет на позиции большого форварда в современном её понимании, и отдельное внимание стоит уделить его проценту реализации — 56,6% с игры, 42,3% из-за дуги. На ЧМ-2023 он продемонстрировал универсальность в нападении, и в «Майами» верят, что у Йовича есть большой потенциал.

«Мы очень довольны выступлением Николы на чемпионате мира. Тренер Светислав Пешич предоставил ему отличную возможность. Мы видели, как усердно он работает. Он продемонстрировал большой потенциал. Йович демонстрирует большую универсальность, тренер использует его в нападении несколькими способами. Никола — один из самых молодых игроков на турнире, но он играет как ветеран», – сказал вице-президент «Хит» Адам Саймон.

Джош Гидди — Австралия

Джош Гидди Фото: Takashi Aoyama/Getty Images

20 лет

Для Австралии прошедший чемпионат мира закончился разочарованием. Команда отобралась на Олимпиаду-2024, но завершила турнир на десятом месте с тремя победами в пяти матчах. Зато 20-летний Джош Гидди добился индивидуального успеха и был удостоен награды восходящей звезде.

Комбогард из «Оклахомы» стал лидером сборной Австралии по очкам и передачам: в среднем он набирал по 19,4 балла, шесть результативных пасов и пять подборов за игру. Только Дражен Петрович, Вильфредо Руис, Кевин Дюрант, Яо Мин, Джон Лукас и Лео Ротинс имели бóльшую результативность на чемпионатах мира в возрасте до 22 лет.

Трёхочковые по-прежнему остаются слабым местом Гидди – на чемпионате мира он реализовал всего 2 из 12 дальних попыток. Однако свои сильные стороны Джош проявил во всей красе. Это качественный подбирающий и плеймейкер с высоким баскетбольным IQ, также способный завершать атаки и заставлять соперника фолить. Он также демонстрировал некоторые проблески игры в обороне, где молодому австралийцу всё ещё предстоит прибавить.

Несмотря на юный возраст, предстоящий сезон станет для Гидди третьим в НБА. Вместе с Четом Холмгреном и другой звездой прошедшего ЧМ-2023, Шеем Гилджес-Александером, он попробует вернуть «Тандер» в число сильнейших команд Западной конференции.