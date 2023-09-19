Не безработные, а свободные агенты! Шесть лучших игроков, всё ещё доступных на рынке в НБА

Чуть больше месяца остаётся до начала нового сезона в НБА. Через неделю команды смогут проводить предсезонные матчи за пределами США, а через две недели официально стартуют тренировочные лагеря. Однако ещё не все команды завершили формирование состава, а среди свободных агентов всё ещё присутствуют несколько достойных внимания игроков.

Представляем вам список шести лучших игроков, которые остаются доступными на рынке. Этот статус, кстати, не означает полное отсутствие спроса — многие из них, вероятно, просто не согласились на минимальные контракты.

Хочется отметить, что сюда обязательно вошёл бы Келли Убре, но менее чем за сутки до выхода материала Эдриан Войнаровски обрадовал нас новостью — игрок подпишет однолетний контракт с «Филадельфией». Кристиана Вуда и Пи Джея Вашингтона, дольше других остававшихся свободными агентами, забрали незадолго до этого.

Ти Джей Уоррен

Статистика в сезоне-2022/2023 (29 матчей в «Бруклине», 16 матчей в «Финиксе»): 7,5 очка, 2,9 подбора, 1,0 передачи за 16,4 минуты

Ти Джей Уоррен Фото: Christian Petersen/Getty Images

Почти два года Ти Джей Уоррен пропустил, восстанавливаясь после операции на левой стопе. Он вернулся на площадку в декабре прошлого года, но далеко не на том уровне, что был до серьёзной травмы. И в глазах команд НБА это, само собой, делает 30-летнего форварда достаточно рискованным приобретением.

В своём последнем полноценном сезоне (2019/2020) Уоррен набирал по 19,8 очка, 4,5 подбора, 1,5 передачи и 1,2 перехвата при 40,3% реализации из-за дуги. И поклонники «Санз» будут долго помнить его 53 очка против «Филадельфии» в «пузыре».

Но при своём росте он не является прямо очень хорошим подбирающим или защитником, хотя в «Финиксе» показывал проблески и того, и другого, когда регулярно выходил со скамейки. При этом Уоррен всё ещё может быть полезен в нападении. Он прославился своей способностью реализовывать сложные броски, особенно со средней, не имея в то же время серьёзной потребности в мяче. Он наверняка сможет обеспечить новой команде ветеранское присутствие на скамейке, играя на минимальном контракте.

Кэмерон Пэйн

Статистика в сезоне-2022/2023 («Финикс», 48 матчей): 10,3 очка, 2,2 подбора, 4,5 передачи за 20,2 минуты

Кэмерон Пэйн Фото: Christian Petersen/Getty Images

11 сентября 29-летний защитник был отчислен из «Сан-Антонио», куда «Финикс» отправил его и денежную компенсацию взамен на защищённый пик второго раунда в 2024-м. По сообщениям инсайдеров, теперь Пэйн попытается подписать контракт с командой-контендером, которая готова предоставить ему более важную роль на площадке.

В течение предыдущих двух сезонов Кэм провёл довольно много времени в лазарете, но в перерывах показывал проблески достойной игры в нападении – и как скорер, и как плеймейкер. Так, в отсутствие Криса Пола в ноябре прошлого года Пэйн вышел в старте на 14 матчей подряд, в среднем набирая по 15,1 очка и 7,3 передачи при 39,1% из-за дуги.

Это довольно средний защитник, но универсальный игрок в нападении (несмотря на спорный выбор броска), который может стать угрозой со скамейки или неплохим стартером в условиях ограниченного состава, а также добавить глубины на позиции разыгрывающего. При этом Пэйн является одним из тех парней, который заряжает своей энергией товарищей по команде, что однозначно создаёт более благоприятную атмосферу как на площадке, так и в раздевалке.

Уилл Бартон

Статистика в сезоне-2022/2023 (40 матчей в «Вашингтоне», 16 матчей в «Торонто»): 6,8 очка, 2,4 подбора, 2,0 передачи за 17,7 минуты

Уилл Бартон Фото: Mark Blinch/Getty Images

На протяжении семи с лишним лет Уилл Бартон был важной частью «Денвера». Но накануне сезона, ставшего для команды чемпионским, он был обменян в «Вашингтон», а уже оттуда — в «Торонто». И в отрыве от «Наггетс» (и, в частности, Николы Йокича) дела у Бартона складываются так себе.

В чемпионате-2022/2023 Бартон показал худший в карьере процент реализации с игры (37,9%) и низшую результативность с 2013 года. Хотя за время выступлений в «Денвере» он в среднем набирал по 14,2 очка, 5,0 подбора и 3,4 передачи за игру при 36,5% с дальней дистанции.

Причина частично заключается в том, что в прошлом году Бартон проводил всего по 17,7 минуты на площадке, отыграв бóльшую часть сезона в «Вашингтоне» — далеко не лучшей команде чемпионата. Но даже там нашлись баскетболисты, которые в итоге вытеснили его из ротации. Звучит довольно грустно, правда?

Уилл никогда не был первоклассным защитником, а также не обладает высоким баскетбольным IQ, но ещё в позапрошлом сезоне он отбегал 71 матч в стартовой пятёрке «Наггетс», в среднем набирая по 15 очков, пять подборов и четыре передачи. Не исключено, что Бартон ещё сможет «попылить» в НБА год-другой, обеспечивая ветеранское присутствие, как и многие другие в этом списке. В ближайшее время он будет тренироваться с «Пеликанс».

Терренс Росc

Статистика в сезоне-2022/2023 (42 матча в «Орландо», 21 матч в «Финиксе»): 8,3 очка, 2,4 подбора, 1,5 передачи за 21,1 минуты

Терренс Росс Фото: Christian Petersen/Getty Images

В феврале Росс договорился о выкупе контракта с «Орландо Мэджик», где выступал с 2017 года, и на правах свободного агента перешёл в «Финикс». Его контракт был рассчитан до конца сезона-2022/2023, и продлевать игрока в «Санз» не стали.

За свою карьеру 32-летний винг заработал прозвище Человек-факел за привычку резко «вспыхнуть» в нападении и начать отправлять в кольцо соперника один мяч за другим. Вот только Росс ну очень зависим от этих вспышек, ведь после них по традиции следуют два-три матча с 2/10 с игры.

Набор очков со скамейки — это, пожалуй, всё, что Терренс привносит в игру. Он может отдать красивую передачу от случая к случаю, но не более того. Росс выходит на площадку, чтобы бросать по кольцу. Он атлетичный, попадает открытые трёхочковые и имеет 36,2% из-за дуги по карьере, умеет растягивать площадку. Если кому-то в НБА вдруг потребуется ветеран, способный выйти на замену и повести за собой атаку, Росс будет одним из лучших доступных вариантов.

Хамиду Диалло

Статистика в сезоне-2022/2023 («Детройт», 56 матчей): 9,3 очка, 3,5 подбора, 1,0 передачи за 17,8 минуты

Хамиду Диалло Фото: Harry How/Getty Images

Этим летом к концу подошёл контракт, который два года назад Хамиду Диалло подписал с «Пистонс». И прошлый, и позапрошлый сезон он был вынужден завершить досрочно — оба раза из-за травм. Но 25-летний винг всё ещё может проявить себя в НБА.

Диалло — очень атлетичный и энергичный игрок, неплохой защитник и финишёр, который отлично двигается без мяча. В прошлом сезоне он стал вторым лучшим лёгким форвардом во всей лиге по защитной метрике RAPTOR. В нападении Хамиду хорошо «читает» площадку и может сделать своевременный подбор, но проблемы с броском не позволяют ему стать серьёзным кандидатом на место в ротации топовых команд.

При всём уважении «Детройт» — не то место, где Диалло мог бы по-настоящему раскрыться. У него довольно нетрадиционный стиль игры: несмотря на отсутствие броска, которое для игрока периметра может стать настоящим приговором, он делает большой акцент на мелочах, заставляя соперника почувствовать его присутствие на площадке.

Да, за пять лет в НБА Хамиду так и не прибавил в плане трёхочковых. Зато прошлый сезон он завершил с процентом реализации с игры в 57,3% — для его позиции это элитный результат. И тот факт, что Диалло по сей день остаётся без команды, удивляет.

Джейлен Ноуэлл

Статистика в сезоне-2022/2023 («Миннесота», 65 матчей): 10,8 очка, 2,6 подбора, 2,0 передачи за 19,3 минуты

Джейлен Ноуэлл Фото: Stacy Revere/Getty Images

Все четыре сезона в НБА Ноуэлл провёл, играя в «Миннесоте», которая этим летом решила не выдавать ему новый контракт. Теперь в команде есть другие молодые игроки с более высоким потолком, ну а Джейлен остаётся безработным.

Ноуэлл не обладает навыками игры в защите и остро нуждается в трёхочковом броске, вот только этот показатель на протяжении всех четырёх лет демонстрировал довольно серьёзные колебания: 11,5%, 33,3%, 39,4% и 28,9% соответственно. Серьёзное снижение в прошлом сезоне по сравнению с позапрошлым — главная причина, по которой Ноуэлл остаётся свободным агентом.

Будучи игроком скамейки запасных, получающим ограниченное количество минут, Джейлен может приносить своей команде пользу в нападении, как и было в «Миннесоте» в позапрошлом сезоне. Но для того, чтобы вернуться на этот уровень, ему позарез необходимо поправить ситуацию с дальним броском. И задача эта не относится к разряду невыполнимых, особенно если учесть, что в июле Ноуэллу исполнилось только 24 года.