От Карима до Роуза. Топ-5 самых молодых MVP в истории НБА

Выиграть награду MVP в НБА довольно сложно. Многие суперзвёзды годами идут к этому званию, поскольку для получения этой заветной статуэтки нужно сочетание множества факторов. Помимо великолепной индивидуальной статистики, требуется, чтобы твоя команда отлично выступила в регулярном сезоне. Звёзды, уходящие на драфте под первыми пиками, обычно попадают в команды не лучшего качества, находящиеся на стадии перестройки, потому им требуется время на развитие. Но, даже после того как достигли командного успеха, многим начинает не хватать цифр статистики, поскольку приходится делить броски с другими хорошими игроками.

Здесь мы поговорим о баскетболистах, которые смогли в самом раннем возрасте добиться звания «самого влиятельного игрока лиги». Вспомним, что заставило голосующих выбрать их, а не более опытных звёзд лиги.

Карим Абдул-Джаббар Фото: George Long/Getty Images

5-е место. Карим Абдул-Джаббар. 24 года и 18 дней

Этот список не мог обойтись без человека, который обладает наибольшим количеством MVP в истории — шестью. Самую первую подобную награду он получил за сезон-1970/1971. Это был его второй сезон в лиге — он тогда выступал за «Милуоки Бакс». С первого же года в лиге Абдул-Джаббар без всяких сюрпризов стал звездой НБА. Он был бы им, даже если бы пришёл в лигу на пару лет раньше, если бы тогда действовало современное правило «One-and-done», которое позволяет игрокам заявляться на драфт после одного года в студенческом баскетболе. Но в итоге это позволило Кариму стать, возможно, лучшим игроком в истории студенческого баскетбола.

Перед вторым сезоном в «Милуоки» пришёл Оскар Робертсон, и результаты стали ещё лучше. «Бакс» уверенно выиграли своё первое чемпионство в истории, а Карим взял MVP. Точнее, я вас немножко обманываю, тогда его ещё звали Лью Алсиндором. На следующий же день после взятия титула он принял своё новое мусульманское имя. За сезон он в среднем набирал 31,7 очка и 16 подборов. По результативности он занял первое место в лиге.

Боб Макаду Фото: Getty Images

4-е место. Боб Макаду. 23 года и 199 дней

В топе оказался также один из самых недооценённых MVP в истории лиги. В 1996 году он не попал в список 50 самых лучших игроков в истории лиги, будучи единственным MVP, кому это не удалось. Критическую ошибку исправили в 2021 году, когда его включили в обновлённый список 75 лучших баскетболистов.

Первый период своей карьеры Боб проводил в «Баффало Брэйвз». Практически сразу он стал одним из лучших скореров лиги, показывая уникальную скорость и ловкость при росте в 206 см. Ярчайшим проявлением его уровня стал сезон-1974/1975 — его третий год в лиге, где он в среднем показывал следующую статистику: 34,5 очка, 14,1 подбора и 2,1 блок-шота. Статистика настоящего центрового, который тогда исполнял роль тяжёлого форварда. Именно за этот сезон он получил звание MVP.

«Баффало», заняв третье место на Востоке, остановился на стадии полуфинала. В итоге чемпионства Макаду достиг только в начале 1980-х в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», будучи уже в намного более ограниченной, командной роли.

Боб Петтит Фото: Jack Zehrt/Getty Images

3-е место. Боб Петтит. 23 года и 98 дней

Переходим в совсем доисторические времена. Но опять же нужно учитывать, что тогда игроки приходили в лигу на порядок позже, чем сейчас, потому мы должны аплодировать тому, что баскетболисты добивались такого статуса в самые первые года в лиге. Например, Петтит взял свою первую награду MVP лишь в своём втором сезоне НБА — 1955/1956.

Он в среднем набирал 25,7 очка и 16,2 подбора, выступая за «Сент-Луис Хоукс». «Хоукс» не смогли выиграть титул, остановившись на стадии финала дивизиона. Своё долгожданное чемпионство Боб возьмёт только в 1958 году. А вот награду MVP он ещё возьмёт в 1959 году.

Вообще, карьера игрока состояла только из сезонов, где он в среднем набирал 20+ очков, будучи одним из самых доминантных игроков той эпохи. Когда мы вспоминаем всю историю лиги, мы делим эры на игроков, которые ассоциируются с тем или иным временем. Петтит — именно тот, кого большинство вспоминает, когда думают о самых первых годах существования НБА. А это многое значит.

Уэс Анселд Фото: Getty Images

2-е место. Уэс Анселд. 23 года и девять дней

Анселд – один самых уникальных MVP в истории. Первой причиной тому является то, что Анселд – единственный, кроме Уилта Чемберлена, кому удавалось взять эту награду в свой первый же сезон в лиге. Второй причиной является то, что он заслужил эту награду, не показывая поражающие цифры в нападении. Его статистика за сезон-1968/1969: 13,8 очка и 18,2 подбора.

Осмелюсь предположить, что восприятие вклада игрока было тогда под сильным влиянием Билла Расселла, который доминировал со своим «Бостон Селтикс» на протяжении всех 1960-х годов, не показывая статистику в стиле Чемберлена, который, наоборот, оказывался почти всегда в «лузерах». Невероятно интеллигентное понимание игры было в конце 1960-х годов, где ценился вклад игрока во всех стадиях игры, а не только по количеству набранных очков.

При росте лишь в 201 см Уэс шикарно исполнял работу настоящего классического бигмена: защита и подборы. Это помогло «Балтимор Буллетс» занять первое место в Восточном дивизионе. Но в плей-офф не задалось, и в первом же раунде команда уступила со счётом 0-4 «Нью-Йорк Никс». Однако Анселд смог в итоге помочь команде выиграть титул в 1978 году.

Деррик Роуз Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

1-е место. Деррик Роуз. 22 года и 191 день

Думаю, большинство любителей НБА прекрасно знали, кто займёт первое место. Многие из вас наверняка помнят тот сезон, и, думаю, почти все его вспоминают с ностальгией. С ностальгией грустной, ибо все знают, что произошло с карьерой Роуза дальше. Некоторые также вспоминают тот сезон с небольшой злостью, поскольку считают, что Леброн заслуживал этой награды больше. А ведь именно одна награда MVP отделяет Джеймса от Джордана.

Мы не будем рассуждать, насколько оправдан был выбор судей, но то, что Роуз провёл потрясающий сезон — в этом сомнений нет. На Востоке образовалось «Большое трио» в Майами, которое, как потом выяснилось, могло быть с большой вероятностью создано в Чикаго. «Буллз» упустили шанс гарантированно получить историческую команду, но решили строить её сами внутренними ресурсами.

В итоге в том самом сезоне-2010/2011 «Чикаго» завершил регулярку выше звёздных «Хит» и стал одним из главных соперников флоридской команды. Единоличным лидером чикагцев был Деррик Роуз, который в среднем набирал 25 очков и 7,7 результативной передачи.

Цифры не передают то, насколько неостановим был Роуз, его атлетизм позволял ему проходить любые сдваивания и заставлял бояться всех бигменов лиги, когда тот проходил в «краску». Помимо непосредственных баскетбольных навыков, Деррик проявил себя не по годам взросло и зрело, став настоящим ментальным лидером команды. А всё, что было дальше — тема для другого, очень тяжёлого разговора.

Виктор Вембаньяма Фото: Ethan Miller/Getty Images

Сможет ли кто-то опередить Роуза в будущем?

На ответ на этот вопрос влияет множество факторов. С одной стороны, в отличие от старых времён, игроки сейчас входят в лигу в намного более раннем возрасте. Но сама лига стала намного более конкурентоспособной, чем была в 1960-х или 1970-х. Потому достижение Роуза особенно велико.

Даже самые главные звёзды современности, такие как Леброн, Яннис, Дюрант или Йокич, получали свой первый MVP в 24 или 25 лет. Но всё-таки что-то подсказывает мне, что мы сможем увидеть того, кто опередит Деррика. Может быть, он уже задрафтован в лигу — вдруг это будет Виктор Вембаньяма?

Но вот что ещё сложнее будет повторить — это достижение Анселда и Чемберлена. Выигрыш MVP в свой первый же сезон в лиге кажется сейчас нереальным достижением.