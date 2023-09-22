И не только. Расскажем, кто отбыл самую долгую дисквалификацию, а кто провёл два месяца в тюрьме.

НБА прекратила проверки на марихуану. Вспоминаем тех, кого отстраняли за её употребление

«Все в НБА курят марихуану — это как вино». Такое заявление недавно сделал Кевин Дюрант — игрок, благодаря которому пункт о тестировании на каннабис был упразднён из нового коллективного соглашения.

В прошлом баскетболистов проверяли выборочно или в случае, когда они демонстрировали признаки употребления марихуаны. Если тест подтверждал наличие в пробе спортсмена запрещённой субстанции, его могли отстранить от матчей, удержав при этом заработную плату.

Теперь игроки могут делать что хотят. Ну а мы вспомним тех, кто в прошлом отбывал дисквалификацию за нарушение правил НБА, связанных с марихуаной.

О Джей Мэйо

1 июля 2016 года Мэйо, на тот момент выступавший за «Милуоки Бакс», был дисквалифицирован НБА за нарушение антинаркотической политики. Результат его теста на марихуану оказался положительным — в лиге также выяснили, что игрок злоупотреблял обезболивающими. Он мог подать заявку на восстановление в 2018-м, но в тот момент уже играл в чемпионате Тайваня.

О Джей Мэйо Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Сезон-2021/2022 он провёл в составе казанского УНИКСа, после чего перебрался в египетский «Замалек», а минувшим летом присоединился к «Аль-Фатеху» из Саудовской Аравии. По состоянию на сегодняшний день, О Джей так и не вернулся в НБА. Его первоначальная дисквалификация, которая охватывала два сезона подряд, считается самой продолжительной в истории НБА — 164 игры (без учёта 13 матчей в плей-офф).

Малик Бизли

25 февраля 2021 года Малик Бизли был отстранён на 12 матчей в качестве дисциплинарного наказания за его арест в сентябре 2020-го. Он не был напрямую связан с марихуаной, однако без неё не обошлось.

Сейчас Бизли является игроком «Милуоки», но в момент инцидента выступал за «Миннесоту». Рядом с его домом на окраине Миннеаполиса остановился автомобиль, в котором находилась семья из трёх человек. Тогда игрок подошёл к машине, постучал в окно и, направив на транспортное средство винтовку, в нецензурной форме попросил водителя покинуть его частную собственность.

Малик Бизли Фото: Alex Goodlett/Getty Images

Потерпевшие сразу же обратились в полицию, и офицеры, прибывшие на место происшествия в поиске подозреваемого, почувствовали запах марихуаны. Когда они вернулись в дом Бизли с обыском, там было обнаружено 800 г каннабиса, а также несколько единиц оружия, часть которого числилась украденной.

Изначально Бизли были предъявлены обвинения в хранении наркотиков и угрозах применения насилия, однако он заключил сделку с прокуратурой: признал вину взамен на смягчение приговора и тюремное заключение сроком в 120 дней. Летом 2021-го баскетболист провёл 78 дней за решёткой, досрочно выйдя на свободу за прилежное поведение.

12 пропущенных матчей стоили Бизли $ 1,1 млн.

Ларри Сандерс

16 января 2015-го Сандерс был отстранён на 10 матчей за повторное нарушение правил НБА в отношении наркотиков. Как и в апреле 2014-го, в его пробе были обнаружены следы употребления марихуаны.

Через две недели после окончания второй дисквалификации Сандерса в «Милуоки» объявили о выкупе его контракта. Спустя четыре дня игрок заявил, что присоединился к программе по лечению депрессии, тревожности и расстройств настроения.

Ларри Сандерс Фото: Tim Heitman/Getty Images for BIG3

По его словам, баскетбол отнимал у него слишком много времени и энергии, усугубляя проблемы с ментальным здоровьем.

Сандерс вернулся на площадку в 2017-м — он подписал контракт с «Кливлендом», но был отчислен спустя месяц. Игрока несколько раз отправляли в «Кантон Чардж», а за «Кавальерс» он в итоге провёл всего пять матчей. По слухам, Сандерсу было «трудно справляться с обязанностями на площадке и вне её». В 2019-м он выступал за команду 3 Headed Monsters в лиге BIG3.

Дион Уэйтерс

8 ноября 2019 года Уэйтерс, выступавший тогда за «Майами», был вынужден пропустить игру с «Лейкерс» из-за инцидента, произошедшего с ним в ходе перелёта в Лос-Анджелес.

В самолёте он испытал паническую атаку, которая была вызвана передозировкой тетрагидроканнабинола, употреблённого баскетболистом в форме жевательных конфет. Спустя два дня после случившегося «Хит» отстранили Уэйтерса на 10 матчей.

Дион Уэйтерс Фото: Michael Reaves/Getty Images

Через месяц игрока вновь отстранили от матчей «Майами». Он сообщил клубу, что заболел, а затем безо всякого зазрения совести выложил в социальные сети фотографию, на которой отмечает свой день рождения на яхте.

В феврале 2020-го Уэйтерса обменяли в «Мемфис», откуда он вскоре был отчислен. В качестве свободного агента Дион присоединился к «Лейкерс» — он провёл за команду всего семь матчей, но стал чемпионом НБА. После этого Уэйтерс взял трёхлетний перерыв из-за проблем с ментальным здоровьем.

Теперь Дион пытается вернуться в НБА — в июле он провёл частную тренировку перед скаутами, а в августе тренировался с «Голден Стэйт Уорриорз».

Это, пожалуй, самые примечательные случаи, в которых отстранение игроков было связано с марихуаной. Однако в XXI веке были и менее скандальные инциденты. Так, пять матчей без компенсации заработной платы пропустили Эл Джефферсон (сезон-2015/2016, «Шарлотт»), Джей Джей Хиксон (2014/2015, «Денвер»), Арнетт Моултри (2013/2014, «Филадельфия»), Террелл Харрис (2013/2014, «Портленд») и Морис Тэйлор (2006/2007, «Сакраменто»). Все они были наказаны за третий проваленный тест на каннабис.