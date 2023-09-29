«Ждём красивых игр!» Настроение болельщиков перед стартом нового сезона Единой лиги ВТБ

В «Зените» ждут второго титула, а в ЦСКА готовятся к серьёзной борьбе.

Уже завтра, 30 сентября, стартует регулярный чемпионат – 2023/2024 в Единой лиге ВТБ. Шесть команд, включая ЦСКА, УНИКС и «Локомотив-Кубань», проведут первые матчи на турнире и покажут свои обновлённые составы во всей красе. За четыре месяца межсезонья в лиге многое переменилось, так что интрига жива и продолжает расти.

Но чего от предстоящего чемпионата ожидают обычные зрители? Чтобы ответить на этот вопрос и оценить настроение перед началом нового сезона, мы собрали комментарии болельщиков из социальных сетей шести различных команд. Где всерьёз настроены биться за титул? Где недовольны перестройкой в клубе? Читайте в материале «Чемпионата».

ЦСКА

По итогам прошедшего сезона ЦСКА впервые в истории Единой лиги ВТБ не попал в финал турнира. Уступив «Локомотиву» в семи матчах, красно-синие «отвалились» на стадии полуфинала. И не сказать, что от предстоящего сезона поклонники команды ожидают лёгкой прогулки.

Я думаю, будет сложно. Но, с другой стороны, нас ждёт яркий сезон, так как несколько команд лиги ВТБ имеют равный состав.

Верю, что получится, а там посмотрим. В прошлом сезоне случился слишком болезненный облом по личным ощущениям и ожиданиям. Искусственная конкуренция за последние два сезона заметно подросла, что точно на пользу интересу внутри лиги, но точно не на пользу конкретно ЦСКА. Хотя сейчас появился шанс проявить себя для тех игроков, у которых раньше этого шанса просто не было — это из позитивного.

В межсезонье состав армейского клуба претерпел существенные изменения. Команду покинули Никола Милутинов, Девонте Кейкок, Даллас Мур, Деян Давидовац, и, конечно же, Алексей Швед. Отъезд последнего стал одной из главных новостей лета. Вот только болельщики уверены, что для ЦСКА он не стал существенной потерей.

Болельщики ПБК ЦСКА Фото: cksabasket.com

Без Шведа ЦСКА хуже точно не будет играть, а вот лучше? Реальная проблема в том, что ушли два хороших игрока-американца и один топ-игрок — Милутинов. И как теперь без этих трёх будет играть команда, вот в чём вопрос.

Думаю, в текущей ситуации Швед не даст ЦСКА импульс бороться за титул. Команда без него слабее не станет. Будем более «командной» командой, и всё! За два года с Шведом мы ничего не выиграли. Хотя и состав был более сильным. Прошлогоднее поражение «Локомотиву» со Шведом было просто за гранью. Здесь я больше виню главного тренера, но и Швед не взял на себя ответственность. Бояться и паниковать нечего. ЦСКА всегда будет бороться за титул!

Жаль, что ушёл Кейкок… В нынешней ситуации был бы основным игроком.

«Зенит»

А вот фанатам санкт-петербургского «Зенита» веры в команду не занимать. В Северной столице с нетерпением ждут начала сезона и верят — их ребята поборются за своё второе чемпионство.

С таким составом надо биться за чемпионство!

Состав хороший! Должны подраться за чемпионство! Удачи и боевого духа побольше! Досадно, что Хомсли не удержали.

Поскорее бы новый сезон.

Очень ждём сезон, главное без травм его провести!

Всей ВТБ Лиге от «Зенита» не жить.

Верю, что питерский «Зенит» вернёт себе и в Питер чемпионский титул. Состав боевой, один из лучших в лиге, на мой взгляд. Главные соперники — УНИКС и «Локо», а не ЦСКА вовсе. Ничего личного.

Что касается трансферной кампании клуба, то тут всё сложилось довольно позитивно. Отдельные игроки (Трей Томпкинс и Калеб Хомсли) всё же покинули команду, однако летом «Зениту» удалось сделать несколько важных подписаний. Так, выступление за клуб продолжат Томас Эртель и Трент Фрейзер, к которым присоединятся новички Боян Дублевич и Винс Хантер.

Болельщики «Зенита» Фото: bc-zenit.com

Томпкинс — игрок качественный, но ясно было, что ещё кто-то из иностранцев пойдёт на выход. Так-то Хомсли больше нравился, и возраст… Но их нет. Удачи!

Очень жаль Томпкинса, было много надежд, что он раскроется в следующем сезоне, но травмы взяли своё.

«Отличная селекция по Фрейзеру, одна из лучших со времен Бэрона, Пойтресса и Пангоса. Молодцы!

Ну если Эртель в команде, то тогда супер. И усиления не нужно к составу уже имеющемуся, все по позициям есть. Нормальные игроки, только поставить тактику игры и личное мастерство усилить.

Думаю, с Бояном и Хантером у нас теперь проблем в игре под кольцом не будет.

УНИКС

Смотреть на коней будем так, чтобы у тех копыта дрожали.

И этим всё сказано. В УНИКСе готовы!

Но по сравнению с чемпионским сезоном УНИКС уже не тот. Команду покинули Андрей Воронцевич, Георгий Жбанов, Дэрил Мэйкон, Винс Хантер, Станислав Ильницкий и не только. Да, команде удалось сохранить Маркоса Найта, Ненада Димитриевича, Луи Лабери и Джалена Рейнольдса, но вот усилениями вроде Исмаэля Бако и Эрика Грина казанские болельщики остались не особо довольны.

Если рассматривать Бако как замену Винсу Хантеру, то показатели соизмеримые. Приближённые. Но есть один момент. У всех наших легионеров-лидеров показатель по перехватам максимально приближен к единице в среднем за матч. У Исмаэля Бако — 0,2. У того же Винса Хантера — 1,4. У Перасовича это один из ключевых показателей оборонительных действий.

Как по мне, Грин слабее Мэйкона, а Бако не уровень Хантера, да и по россиянам УНИКС конкретно просел. Чемпионом в этом сезоне УНИКС не станет, можете скринить. Грин и Бако неплохие игроки, но они не лидеры, в защите ни тот, ни другой играть не умеют. У Бако по 6,5 очка за матч, у Хантера — по 10, могли бы и посильнее кого-то взять. В общем, увидим, но, как по мне, УНИКС ослаб.

Кто подменять того же Лабери будет? Бако? Задняя линия вроде бы неплоха. Впереди — так себе. Бако — Рейнольдс.

Болельщики УНИКСа Фото: unics.ru

Однако не все разделяют столь категоричную позицию.

На УНИКС в этом сезоне будет интересно посмотреть. Молодцы. Ждём начала сезона.

Неужели, выиграв чемпионат, решили сменить вектор развития и пойти по пути «Локо», а-ля своя молодёжь и качественные легионеры?!

Поздравляю УНИКС и болельщиков с подписанием сильного баскетболиста, Эрика Грина. Достойная замена Мэйкона. Я давно слежу за карьерой Эрика и каждое межсезонье надеялся, что он окажется в УНИКСе. Рад, что это произошло.

Помимо игровых навыков, Эрик очень коммуникабельный и отзывчивый парень. В течение последнего месяца, как появились слухи о переходе в УНИКС, общались с ним в социальных сетях. Он спрашивал про безопасность в России, про Казань. У Эрика было так же предложение от «Локо», но он выбрал УНИКС! Здорово, что этот игрок пополнил состав команды.

«Локомотив-Кубань»

Кстати, о «Локо». Действующий вице-чемпион Лиги ВТБ. В руководстве команды выразили доверие как тренерскому штабу Александра Секулича, так и основным игрокам, выходившим на площадку в прошлом сезоне. В «Локомотиве» остались Джейлен Бэрфорд, Девон Акун-Пёрселл, Крис Хортон, Окаро Уайт, Дмитрий Узинский, Андрей Мартюк и остальные.

Так, в новый сезон-2023/2024 краснодарский коллектив перенесёт почти весь прошлогодний состав.

Болельщики «Локомотива-Кубань» Фото: lokobasket.com

Итак, что мы имеем? Все на местах плюс новый разыгрывающий. Шлифуем прошлогодний состав до полного совершенства.

Я даже не вспомню сейчас, когда на следующий сезон оставался состав почти полностью с предыдущего сезона.

Фактически весь состав удалось сохранить! Офигеть!

Здорово! У нас сохраняется весь состав! Мы всех порвём в новом сезоне. «Локо», вперёд!

Атака в новом сезоне у нас будет мощной.

«Руна»

А вот и один из новичков предстоящего сезона Единой лиги — московская «Руна». Разговоры о возможном повышении команды из Суперлиги-1 ходили ещё в прошлом году, но выбор в пользу «викингов» был окончательно сделан только этим летом.

Команда два года показывает уровень игры как у второй пятёрки команд Единой лиги. Очень рад. Будет жадный интерес смотреть Лигу ВТБ.

Молодцы! Теперь весь вопрос – как влюбить в себя москвичей. Всё-таки столичная команда должна соответствовать статусу.

Поздравляю! Мы этого ждали ещё в том году. Но лучше поздно, чем никогда.

Болельщики настроены ходить на стадион и поддерживать команду:

Ждём красивых игр.

Стадик разнесëм.

Вот только есть одно «но». Кардинальному преображению «Руны» перед повышением в классе рады далеко не все. Перестройка состава началась ещё до того, как в команде сменился тренер. Коллектив покинули добрая половина игроков: Майк Дэвис, Виктор Заряжко, Максим Кривошеев, Максим Дыбовский, Евгений Карпенко, Михаил Карпачев.

Болельщики «Руны» Фото: pbcruna.ru

Дэвис — хороший игрок, только, видимо, новый тренер приведёт свою банду, в которой, боюсь, со временем не будет и места тем игрокам, которые остались в «Руне.

Дэвис — на мой взгляд, игрок, достойный лиги ВТБ.

Вообще не понимаю, что происходит.

От клуба такими темпами останется одно название.

Собирались сохранять костяк!

Ну а «вишенкой на торте» стало увольнение тренера Олега Бартунова, на место которого пришёл турецкий специалист Эртурул Эрдоган. Мнения по этому поводу предсказуемо разделились.

От:

Зачем все эти вложения в иностранных тренеров?

Что, своих нет тренеров?

Вопрос в студию — почему не дать работу отечественным специалистам?!

До:

А почему не иностранный специалист? Команде нужен европейский баскетбольный лоск. Тем более не все русские тренеры, будучи игроками, играли за границей. Уровень европейского баскетбола динамичнее и выше.

«Уралмаш»

Ещё одна команда-дебютант, которая готова покорять Единую лигу ВТБ и уже обыграла ЦСКА и «Локомотив» в предсезонных товарищеских матчах. В межсезонье екатеринбургский клуб провёл одну из лучших трансферных кампаний, значительно усилив состав накануне важнейшего сезона в своей истории. Так, к «Уралмашу» присоединились американцы Чед Браун, Джош Перкинс и Гарретт Невелс.

И болельщики команды верят, что в обновлённом виде «Уралмаш» будет всерьёз бороться с ведущими командами чемпионата за выход в плей-офф:

Болельщики «Уралмаша» Фото: bcuralmash.ru

Есть ощущение, что «Уралмаш» станет открытием сезона.

Ребята молодцы. Половина команды — новые игроки, сейчас нужно увидеть слабые места в игре, чтобы сделать работу над ошибками. Ну и ведро холодной воды — мы должны понимать, что это новый уровень для нас. И мы не будем всегда выигрывать. Поэтому все обязаны приходить на домашние матчи и орать за «Уралмаш».

Чувствуется, «Уралмаш» наведёт шороху в сезоне!

Команда воистину собралась боевая. Выход в плей-офф с таким составом должен быть главной целью.

Да что происходит? Менеджеры «Уралмаша», вы просто красавцы. Уже сейчас твёрдая пятёрка с плюсом за селекцию! Мощнее всех в ВТБ проводим трансферное окно.

Вот это да «Уралмаш», что ты себе позволяешь? Нельзя вам в дебютном сезоне игроков уровня Евролиги скупать!

Судя по трансферам, хорошая заявка на попадание в плей-офф. Пока что на рынке лучше всех работаем, состав собирается боевой, ещё бы полный ДИВС (Дворец Игровых видов спорта в Екатеринбурге, домашняя арена «Уралмаша». — Прим. «Чемпионата») на домашних играх гнал вперёд.

Шансы на победу в лиге ВТБ всё растут и растут.

Уралмаш» будет чемпионом Единой лиги ВТБ, уверен на 100 процентов.