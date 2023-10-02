Старт Евролиги и предсезонки НБА, ЦСКА — «Зенит». Главные матчи недели в баскетболе

Тут будут те встречи, которые совсем нельзя пропускать!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 5 октября, 19:00: «Пари Нижний Новгород» — УНИКС, Единая лига ВТБ

Интрига: сможет ли УНИКС отомстить «Пари НН» за поражение в Суперкубке?

Где смотреть: «Матч! Игра», сайт Единой лиги ВТБ

Противостояние данных команд мы дважды видели в сентябре. Первое из них состоялось на Кубке Кондрашина и Белова, где казанцы ожидаемо победили. А вот вторая встреча преподнесла сюрприз — УНИКС уступил нижегородцам в четвертьфинале Суперкубка. Весь тот турнир можно считать неудачным для действующих чемпионов Единой лиги, но в итоге в матче открытия с «Локо» они показали, что их не стоит списывать со счетов. Сможет ли «Пари НН» побороться уже с таким УНИКСом?

Дмитрий Кулагин Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

🏀 5 октября, 21:30: «Барселона» — «Анадолу Эфес», 1-й тур Евролиги

Интрига: как себя проявит новый молодой тренер «Барсы»?

Где смотреть: Okko

В каталонской команде закончилась эпоха Ясикявичюса, на его смену пришёл молодой наставник Роджер Гримау. Сам Гримау сразу заявил, что победа в Евролиге будет являться главной целью клуба. Противостоять им будет действующий чемпион Турции — «Анадолу Эфес». В минувшем сезоне команды встречались два раза в рамках регулярного чемпионата, и дважды турецкий клуб оказывался сильнее. «Эфес» стартовал в национальном чемпионате с победы, а «Барселона» 1 октября уступила «Реалу» после двух побед в начале турнира. Команды кажутся равными по силе, кто окажется сильнее?

Игроки «Барселоны» Фото: Официальный сайт БК «Барселона»

🏀 6 октября, 21:15: «Панатинаикос» — «Олимпиакос», 1-й тур Евролиги

Интрига: сможет ли «Панатинаикос» прервать доминирование заклятого соперника?

Где смотреть: Okko

Минувшие два сезона в греческом баскетболе прошли под доминацией «Олимпиакоса», который выиграл два последних национальных чемпионата. Апогеем этого периода стала финальная серия минувшего розыгрыша греческой лиги, где пирейская команда унизила столичную со счётом 4-0. Естественно, обошлось не без драк. Чтобы поменять ситуацию, «Панатинаикос» пригласил чемпионского тренера «Анадолу Эфес» Эргина Атамана. Оба дерби в Евролиге сезона-2022/2023 также оказались за «Олимпиакосом». Сможет ли афинский клуб наконец поменять расстановку сил?

Георгиос Папаяннис и Томас Уолкап Фото: Официальный сайт БК «Панатинаикос»

🏀 8 октября, 3:30: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», предсезонные матчи НБА

Интрига: увидим ли мы главных звёзд в деле?

На этой неделе стартуют предсезонные матчи НБА. Далеко не в каждом из них будут выступать все звёзды, а если и выступят, то, скорее всего, лишь в первой половине. В любом случае в таких встречах можно увидеть начальные тренерские наработки. Как «Лейкерс» интегрируют новичков в ротацию? Какую роль будет занимать Крис Пол в «Голден Стэйт»? Первые ответы на эти вопросы мы сможем увидеть уже на этих выходных. В любом случае каждое противостояние Леброна и Карри заслуживает нашего внимания, даже в предсезонке.

Клэй Томпсон и Леброн Джеймс Фото: Getty Images

🏀 8 октября, 16:00: «Зенит» — ЦСКА, Единая лига ВТБ

Интрига: отомстит ли «Зенит» армейцам за минувший плей-офф?

Где смотреть: «Матч ТВ», «Старт», «Мир Баскетбола», сайт Единой лиги ВТБ

После матча открытия с финалистами прошлого сезона именно эту встречу можно считать одной из центральных на старте Единой лиги. Так сложилось, что команды не пересекались в предсезонных турнирах, а значит, в последний раз противостояние клубов мы видели в серии за третье место минувшего плей-офф, где сильнее оказался московский клуб. «Зенит» смог выиграть и Кубок Кондрашина и Белова, и Суперкубок, тогда как ЦСКА пока что находится в более скромной форме. Увидим ли мы плотную концовку и настоящую борьбу команд, которые конкурируют с друг другом каждый сезон?