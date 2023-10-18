Предсезонная активность. Пять игроков НБА, которые могут сменить команду в ближайшие дни

До старта нового сезона в НБА остаётся всего неделя. При этом в лиге остаются игроки, для которых пока не существует уверенности относительно того, где они начнут предстоящий регулярный чемпионат. Так что обмен Дэмьена Лилларда может оказаться не последним громким событием нынешнего межсезонья.

В этом материале «Чемпионат» расскажет о пяти игроках, которые всё ещё могут сменить клубную прописку до начала турнира, назначенного на 24 октября.

Джеймс Харден («Филадельфия Сиксерс»)

Джеймс Харден Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Джеймс Харден пропустил медиадень, но продолжает готовиться к сезону-2023/2024 в составе «Сиксерс» и даже планирует принять участие в предсезонной встрече с «Атлантой», которая состоится в ночь с 20 на 21 октября. При этом «Филадельфия» не является для него желаемым направлением для продолжения карьеры – отношения игрока с руководством давно испорчены, поэтому ещё в июне он сделал запрос об обмене.

Больше всех от ветерана досталось Дэрилу Мори, которого он в ходе своего турне по Китаю публично назвал лжецом. Джеймс убеждён, что в руководстве ему изначально не собирались выдавать новый многолетний контракт. При этом сам он отказался от опции игрока на $ 47 млн и пошёл на значительное снижение зарплаты, чтобы присоединиться к «Филадельфии».

Теперь единственной командой, заинтересованной в приобретении игрока, остаются «Клипперс». И интерес между Харденом и «Лос-Анджелесом» взаимный – он хочет объединиться с Расселом Уэстбруком, с которым в своё время выступал за «Оклахому» и «Хьюстон». Но прийти к соглашению с «Сиксерс» у руководителей калифорнийской франшизы пока не получилось. По слухам, они не готовы включить в обмен Теренса Мэнна или дополнительные пики, но продолжают искать активы среди других команд, которые они могут подключить к сделке.

Некоторые инсайдеры предполагают, что Харден будет в составе «Филы» на первую игру сезона с «Бакс». Однако в момент написания этого материала Шэмс Чарания сообщил, что он пропустил сегодняшнюю тренировку команды и не пребывал в её расположении с воскресенья, 15 октября. Неужели обмен ближе, чем кажется? Или Харден просто нарывается на дисциплинарное наказание?

Малкольм Брогдон («Портленд Трэйл Блэйзерс»)

Малкольм Брогдон Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

В конце сентября лигу всколыхнули новости об обмене Дэмьена Лилларда из «Портленда» в «Милуоки». В результате этой сделки «Блэйзерс» привалило: они получили пики, Тумани Камару, Деандре Эйтона, а также Джру Холидэя, которого в итоге отправили в «Бостон». Компенсацией, полученной за него от «Селтикс», как раз таки стали Малкольм Брогдон и Роберт Уильямс.

Уильямса в «Портленде» планируют сохранить и ставить в пару с другим «большим» Эйтоном, а вот Брогдона удерживать не собираются. «Блэйзерс» отдают предпочтение своим молодым защитникам – Скуту Хендерсону (19 лет), Анферни Саймонсу (24) и Шэйдону Шарпу (20). Зато на 30-летнего Малкольма есть спрос со стороны других команд.

Летом в «Бостоне» пытались отправить его в «Клипперс» в рамках сделки по обмену Кристапса Порзингиса, однако в «Лос-Анджелесе» были обеспокоены состоянием здоровья игрока – на тот момент он восстанавливался после травмы локтя. К тому же у команды не было времени на проведение полноценного медицинского обследования, поэтому в руководстве приняли решение выйти из переговоров.

Но если «Клипперс» всё-таки не удастся достичь соглашения по Джеймсу Хардену с «Филадельфией», они смогут получить Брогдона, залечившего травму, за куда меньшее количество активов. К тому же следить за ситуацией с игроком продолжают в «Хьюстоне», однако там пока не начали диалога со фронт-офисом «Портленда».

Бадди Хилд («Индиана Пэйсерс»)

Бадди Хилд Фото: Justin Casterline/Getty Images

В конце сентября стало известно, что «Индиана» и 30-летний защитник Бадди Хилд не сумели договориться о продлении контракта. Игрока не устроило предложение, полученное от команды, и в результате его сделали доступным для обмена.

Предстоящий сезон является последним для Хилда по действующему соглашению, так что уже летом 2024-го он может стать одним из лучших неограниченно свободных агентов, доступных на рынке. Бадди является лидером лиги по количеству трёхочковых, реализованных за последние пять сезонов – 1381. Он значительно опережает ближайшего преследователя, Стефена Карри, на счету которого 1261 точный бросок из-за дуги.

В «Пэйсерс», конечно же, Хилда не захотят отпускать бесплатно. Однако, по свежим сообщениям инсайдеров, мало кто из функционеров в НБА верит, что трейд может состояться до старта чемпионата-2023/2024.

С того момента, как игрока выставили на обмен, серьёзных претендентов на него так и не появилось. Но он наверняка покинет «Индиану» в ближайшие месяцы – ведь даже если ветеран не сменит клубную прописку до начала сезона, ситуация наверняка наберёт обороты ближе к февральскому дедлайну.

Алек Бёркс («Детройт Пистонс»)

Алекс Бёркс Фото: Michael Reaves/Getty Images

31-летний Алек Бёркс является главным претендентом на выход в «Детройте». В составе команды уже есть юные защитники Кейд Каннингем (22 года), Джейден Айви (21) и Осар Томпсон (20) – ожидается, что с приходом Монти Уильямса на пост главного тренера «Пистонс» будут делать упор именно на молодое ядро.

Для Бёркса же сезон-2023/2024 станет последним гарантированным по действующему контракту, и о возможном продлении пока ничего не было слышно. Так что он заработает $ 10,5 млн, после чего станет неограниченно свободным агентом летом 2024-го.

Опять же, в «Детройте» наверняка попытаются получить за ветерана хоть какую-то компенсацию. На данный момент инсайдеры сообщают, что с «Пистонс» по поводу его обмена контактировал «Хьюстон». И хотя детали этого потенциального обмена не разглашаются, можно предположить, что в «Рокетс» за Бёркса предложат Виктора Оладипо.

Тут есть одна загвоздка. Предполагается, что в предстоящем сезоне Оладипо не будет получать достаточно игрового времени из-за травмы колена. Ничего нового – за последние три сезона он принял участие всего в 102 матчах. И хотя в здоровом виде Виктор оказывает куда большее влияние на площадке, нежели Бёркс, неизвестно, пойдут ли в «Пистонс» на такой риск.

Карл-Энтони Таунс («Миннесота Тимбервулвз»)

Карл-Энтони Таунс Фото: Francois Nel/Getty Images

Как выяснилось совсем недавно, одним из игроков, которые в самое ближайшее время могут сменить команду, оказался звезда «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс. За его ситуацией продолжают пристально следить в «Нью-Йорк Никс», сообщил один из местных обозревателей.

В прошлом сезоне «Тимбервулвз» показали, прямо скажем, неудовлетворительный результат. С приходом Руди Гобера от команды ожидали куда большего, чем восьмого места и вылета в первом раунде. Однако Таунс принял участие всего в 29 матчах регулярного чемпионата, что, безусловно, усложнило задачу для его команды.

Но на протяжении семи последних сезонов он в среднем набирал не менее 20 очков, а на минувшем чемпионате мира проявил себя в сборной Доминиканской Республики. Его приход в «Никс» может заметно разнообразить их нападение, которое было весьма действенным в ходе регулярного сезона, но затем «заглохло» на стадии плей-офф.

В это верит и Тим Тибодо – ныне главный тренер «Нью-Йорка», который с 2016 по 2019 год совмещал должности наставника и президента по баскетбольным операциям в «Миннесоте». Он уже успел поработать с Таунсом и знает его как никто другой.

«Наблюдая за тем, как он прогрессирует на протяжении всей своей карьеры, можно сказать, что он очень талантлив. Это атакующий игрок, «большой» с таким набором навыков – я думаю, мы все видели, как он выигрывает конкурс трёхочковых и тому подобное. Нет ничего, что он не мог бы сделать в нападении. Я думаю, что он продолжает становиться лучше», – заявил специалист.

Можно с уверенностью заявить, в «Нью-Йорке» были бы не против их воссоединения. И даже если обмена не состоится в ближайшее время, в зависимости от положения команд к дедлайну «Никс» могут вернуться к кандидатуре Таунса.