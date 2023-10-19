Россиянка Хэммон — лучший тренер и дважды чемпионка женской НБА. Время покорять мужскую?

Те, кто следил за женской сборной России по баскетболу, наверняка помнят Бекки Хэммон. Натурализованная американка играла за несколько российских команд, завершила карьеру в составе «Спарта&К», но всё это уже в далёком прошлом. Теперь Бекки – одна из самых востребованных наставниц в женской НБА (WNBA).

В качестве игрока она провела в этой лиге 16 лет, на протяжении которых шесть раз приглашалась на Матч всех звёзд и по два раза входила в первую и вторую символические пятёрки. Хэммон также была лидером чемпионата по передачам в 2007-м и включалась в юбилейные команды 15-, 20- и 25-летия WNBA, а прошедшим летом даже удостоилась включения в баскетбольный Зал славы.

Бекки Хэммон в сборной России Фото: РИА Новости

Свою тренерскую карьеру Бекки начинала под руководством настоящего гранда, Грега Поповича из «Сан-Антонио». Она проработала ассистентом Коуча Попа с 2014 по 2022 год и за это время стала первой женщиной (и россиянкой), которая тренировала в Летней лиге, на Матче звёзд и в самой НБА – такой шанс ей предоставился после удаления Поповича в одной из игр в 2020-м.

За эти восемь лет в лиге Хэммон завоевала большое уважение среди игроков. Леброн Джеймс, Пау Газоль, Кайри Ирвинг, Демар Дерозан, Деджонте Мюррей – все они публично выражали уверенность в том, что Бекки справилась бы с ролью главного тренера в мужской НБА. Её неоднократно приглашали на интервью, рассматривали на эту роль, но до фактического назначения дело так и не дошло. А вот из WNBA реального интереса поступало гораздо больше.

По словам самой Бекки, с предложениями из женской лиги к ней обращались буквально каждый год. Но всерьёз заинтересовать Хэммон получилось только тогда, когда в 2021-м ей позвонили из «Лас-Вегас Эйсес».

Она никогда не закрывала дверь в WNBA и приняла непростое решение оставить «Сан-Антонио», чтобы наконец возглавить собственную команду. В «Лас-Вегасе» Хэммон сделали самым высокооплачиваемым тренером лиги, и она без проблем оправдала этот статус. В первый же год под руководством Бекки «Эйсес» заметно прибавили в нападении, стали лучшей командой регулярки, а затем и победителями плей-офф, где потерпели всего два поражения.

Бекки Хэммон Фото: Sarah Stier/Getty Images

Это чемпионство стало первым в истории франшизы, существующей с 1997 года. Более того, «Лас-Вегас» забрал добрую половину наград, вручаемых по итогам сезона. Невероятная Эйжа Уилсон была признана MVP и лучшим защищающимся игроком, Челси Грэй стала MVP финальной серии, Джеки Янг – самым развивающимся игроком, ну а сама Хэммон – тренером года.

Но вот защита титула должна была стать для «Эйсес» куда более сложной задачей. Состав команды претерпел серьёзные изменения. В июле Рикуна Уильямс, один из ключевых игроков прошлого сезона, была арестована по подозрению в домашнем насилии. И хотя обвинения в итоге были сняты, девушку отстранили от выступления в WNBA до конца сезона. В том же месяце одна из лучших баскетболисток в истории лиги Кэндис Паркер, подписавшая контракт с «Лас-Вегасом» в межсезонье, получила травму стопы и также выбыла до конца турнира.

Затем был разгромный проигрыш в Кубке Комиссионера от принципиального соперника – «Нью-Йорк Либерти», команды, собранной с одной целью. «Свергнуть» действующих чемпионок из «Эйсес». Ради этого состав коллектива с Восточного побережья пополнили Джонквел Джонс (MVP-2021 и четырёхкратная участница Матча звёзд), Брианна Стюарт (MVP-2018, двукратная чемпионка и MVP финальной серии), а также разыгрывающая Кортни Вандерслут – чемпионка-2021, которая пять раз включалась в символическую сборную WNBA.

Стюарт, кстати, отобрала у Эйжи Уилсон награду MVP-2023, причём из-за единственного голоса от представителя СМИ, который поставил форварда «Эйсес» на четвёртое место. Эта новость пришла в конце сентября и стала настоящим разочарованием для всех, Уилсон и Хэммон в особенности. А уже в начале октября Дирика Хэмби, игравшая в стартовом составе «Лас-Вегаса» триумфальном сезоне-2022, подала на Хэммон и бывшую команду в суд – девушка утверждает, что была обменяна в «Спаркс» после того, как в руководстве узнали о её беременности.

Всё это не помешало «Эйсес» провести потрясающий сезон. Они одержали 34 победы в 40 матчах регулярки – это аж 85%. В первом раунде плей-офф был без проблем повержен «Чикаго» (2-0), а во втором – «Даллас» (3-0). Но настоящее испытание ждало команду в финале, где ей предстояло встретиться с «Либерти» в серии до трёх побед.

«Лас-Вегас» начал это противостояние довольно уверенно – с двух подряд домашних побед, в которых разница в счёте составляла 17 и 28 очков соответственно. А вот третья игра, которая могла стать для них заключительной, в итоге обернулась настоящей катастрофой.

Бекки Хэммон Фото: Sarah Stier/Getty Images

«Эйсес» не просто проиграли: они лишились лидера команды Челси Грэй, которая получила травму стопы в заключительной десятиминутке, а на следующее утро аналогичное повреждение обнаружилось у центровой Киа Стоукс. Впервые в истории финалов WNBA команда потеряла сразу двух игроков стартовой пятёрки на отрезке в один матч. К тому же на тот момент серия уже переехала в «Нью-Йорк», на «Барклайс-центр», где «Эйсес» отдали все три из трёх возможных встреч со средней разницей в 20 очков.

И вот пришло время важнейшей четвёртой игры. «Вегас», проигрывал «-10» в первой четверти, допустив восемь потерь, «-14» – в третьей. Казалось, что пятая решающая встреча уже не за горами. Но «Эйсес» не собирались сдаваться. Им удалось организовать рывок 9:0 под конец третьего отрезка и выйти вперёд, но за три минуты до финальной сирены Джонквел Джонс сравняла счёт – 64:64.

Затем «Эйсес», в частности Уилсон и Джеки Янг, набрали шесть очков подряд, сделав счёт 70:64 за полторы минуты до окончания встречи. Но в следующем же владении Вандерслут забросила трёхочковый, а затем отобрала мяч у Келси Плам, позволив напарнице Сабрине Ионеску реализовать «джампер» со средней. У «Лас-Вегаса» осталось минимальное преимущество и всего 42 секунды.

Уилсон могла укрепить позиции своей команды, но Стюарт заблокировала её бросок, подарив «Нью-Йорку» последний шанс и 8,8 секунды на его реализацию. «Либерти» довели мяч до Стюарт, но на ней уже «сдвоились» игроки «Эйсес», поэтому бросить на победу из угла попробовала Вандерслут. К сожалению «Нью-Йорка», её попытка обернулась довольно скверным эйр-боллом. 70:69, 3-1 – «Лас-Вегас» становится чемпионом WNBA во второй раз подряд.

«Эта победа слаще предыдущей. Это так. Нам было сложнее.

Мы очень быстро превратились из любимиц в злодеек. Наши имена, наши добрые имена были политы грязью. Но это помогло нам сплотиться. Вы спросите, почему я так уверена в себе. Потому что я точно знаю, кто находится в этой раздевалке. Это, наверное, самый сплочённый коллектив, в котором я когда-либо была. Это особенный коллектив. Я не знаю, что ещё можно сказать в их адрес», – заявила Хэммон после победы.

Бекки Хэммон Фото: Sarah Stier/Getty Images

В истории WNBA было всего шесть тренеров, которым удавалось завоевать два и более чемпионских трофеев. Теперь Бекки – один из них. Но достаточно ли этого, чтобы стать первой в истории женщиной, которая возглавит команду мужской НБА?

Сама Хэммон разрывается между двумя мнениями. Она верит, что первое назначение женщины в этой лиге может состояться как через год-два, так и через 10–15 лет. Но уже в этом году, до её второго триумфа в «Лас-Вегасе», Бекки называли кандидатом на роль главного тренера в «Торонто» и даже «Милуоки». Ну а защита титула в условиях серьёзных кадровых проблем теперь только укрепит её позиции. И если в НБА продолжится волна увольнений, к кандидатуре Хэммон наверняка обратится не одна команда. Так что если в лиге в ближайшее время появится первая женщина-тренер, то это точно будет Бекки.