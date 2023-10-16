Кому стоит опасаться за свою работу? Тренеры НБА, которые рискуют потерять должность

За историю НБА было не так уж много случаев, когда не происходило ни одной тренерской перестановки по ходу сезона. В последний раз такое было, кстати, относительно недавно — в сезоне-2016/2017. Что ещё больше удивило, так это то, что и летом 2017 года не произошло ни одного увольнения, и впервые с 1970-х каждый тренер, кто руководил командой в минувшем сезоне, продолжил работать и в следующем. Это учитывая, что в 1970-х было чуть ли не в два раза меньше команд, чем сейчас.

Но намного чаще тренерские перестановки всё-таки происходят. Организации стараются откладывать их на лето, чтобы у нового специалиста была возможность поработать с командой в предсезонке. Тем не менее очень часто мы видим, как ситуация в команде настолько ухудшается, что приходится делать срочную замену. Порой наставник напрочь теряет раздевалку или результаты становятся настолько ужасными, что нужно срочно спасать команду.

Есть у нас ощущение, что этот сезон не станет исключением и мы увидим, как люди будут покидать свои должности. Это может произойти совершенно неожиданно, но кое-что можно предсказать. Кто из наставников лиги находится в опасном положении и может быть уволен в самом скором времени? Предлагаю ознакомиться с нашими претендентами.

Джей Би Бикерстафф — «Кливленд Кавальерс»

Джей Би Бикерстафф Фото: Elsa/Getty Images

Бикерстафф многим не понравился ещё со времен «Хьюстона». Люди критиковали его за то, что он не является хорошим тренером, а получает свои должности лишь за счёт того, что является приятным человеком, хорош в коммуникации и ладит с игроками. После того как Бикерстафф превратил «Кливленд» в серьёзную команду на Востоке, что случилось раньше, чем многие предполагали, фанаты начали уважать Джей Би.

А когда был выменян Донован Митчелл, казалось, что «Кавальерс» были готовы сделать следующий шаг вперёд, но случилась катастрофическая серия первого раунда с «Нью-Йорк Никс», где «Кливленд», имея более звёздный состав, был абсолютно переигран настоящей тренерской командой. Том Тибодо преподал мастер-класс уже не самому молодому тренеру.

Увольнение Бикерстаффа во время регулярного сезона маловероятно, скорее всего, «Кливленд» будет уверенно идти в зоне плей-офф. А вот уже во время серий на вылет, если «Кливленд» снова не доберётся хотя бы до полуфинала конференции, стоит ожидать скорейшей смены наставника.

Джейсон Кидд — «Даллас Маверикс»

Джейсон Кидд Фото: Borja B. Hojas/Getty Images

Когда команда не может оправдать амбиции после того, как совершила крупный обмен или подписание — вину сначала перекладывают на тренера. С тех пор как звёздный разыгрывающий Кайри Ирвинг пришёл в команду, «Даллас» провёл ужасающий отрезок в конце сезона и даже не смог пройти в зону плей-ин.

Подходят ли Кайри и Лука Дончич друг другу? Какая разница, вложение уже сделано, контракт на большую сумму подписан, нужно давать результат. Такова судьба тренеров НБА. Тем не менее Кидд является знаковым игроком в истории организации и пользуется большой поддержкой владельца Марка Кьюбана. Останется ли Джейсон в команде, если, например, «Даллас» вылетит в первом раунде плей-офф? Вроде как это прогресс по сравнению с предыдущим сезоном, но когда в твоей команде есть такие яркие игроки — ждёшь куда большего. Однако способен ли «Даллас» составлять конкуренцию «Денверу», «Финиксу», да даже тем же «Уорриорз» и «Лейкерс»? Есть большие сомнения.

Кидд в своё время смог поднять «Милуоки» до команды уровня плей-офф и помог стать Яннису Адетокунбо звездой. Также все хорошо отзывались о его работе ассистентом в чемпионском «Лос-Анджелес Лейкерс». Но способен ли Джейсон стать главным тренером команды-претендента на титул? Этот сезон покажет многое.

Стив Клиффорд — «Шарлотт Хорнетс»

Стив Клиффорд Фото: Matt Kelley/Getty Images

Времена у «Шарлотт Хорнетс», прямо скажем, трагичные. Вы спросите, когда они такими не были? А вот как раз при Стиве Клиффорде, в его прошлый заход в команду из Северной Каролины. Те «Хорнетс» Кембы Уокера, Эла Джефферсона и Николя Батюма никогда не были героями заголовков статей и тем для обсуждений на телевидении. Тем не менее у команды были хорошие отрезки, особенно в сезоне-2015/2016, где они смогли добыть достойные 48 побед в регулярном сезоне и чуть не вышли в полуфинал конференции, уступив постлеброновскому «Майами» в семи играх.

Стив является настоящим олдскульным наставником, ценящим защиту и хороших бигменов, умеющих разобраться в лоу-посте. Именно поэтому его второй приход в уже совершенно обновлённый «Шарлотт» казался чем-то странным. Как Клиффорд подходит этому составу, наполненного кучей молодых игроков, которые предпочитают играть в быстрый баскетбол с множеством трёхочковых? Это назначение Джордана отображало всю тупиковость пути развития организации.

Джордан продал команду, и новые владельцы вряд ли будут иметь высокий кредит доверия к Клиффорду. Если «Хорнетс» не будут показывать яркий баскетбол, если Ламело Болл будет испытывать трудности в том, чтобы окончательно оформить статус звезды, следует ожидать довольно скорой отставки Стива.

Крис Финч — «Миннесота Тимбервулвз»

Крис Финч Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Финч оказался заложником неудачных решений по формированию состава. «Миннесота» выложила безмерное количество активов за Руди Гобера, и всё это для того, чтобы стать возможно даже более плохой командой, чем была в сезоне-2021/2022, когда героически пробилась в плей-офф.

Одновременное присутствие на паркете Карла-Энтони Таунса и Гобера ограничивает команду в нападении. Платёжная ведомость оказывается всё более забитой, учитывая огромные контракты Руди, Таунса и Эдвардса. В межсезонье не было сделано никаких крупных изменений. Гобер начал регрессировать, и каждый из двух звёздных бигменов чувствует себя лучше, когда играет один, а не вдвоём.

У «Миннесоты» есть два пути. Провернуть крупный обмен и разъединить дуэт Гобера и Таунса с целью передать бразды правления стремительно развивающемуся Энтони Эдвардсу. Либо же уволить Финча и пригласить кого-то, кто смог бы составить пазл с двумя бигменами.

Билли Донован — «Чикаго Буллз»

Билли Донован Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Донован является заложником даже не неудачного формирования состава, а трагичных обстоятельств. Главным фактором неудач «Чикаго» является катастрофичная ситуация со здоровьем разыгрывающего Лонзо Болла, который с большой вероятностью пропустит и следующий сезон.

«Чикаго» находится в возможно худшем статусе, который можно представить для организации НБА. «Буллз» — истинные середняки: 40-42 в минувшем сезоне. Эта команда имеет опытных звёзд, которые нацелены на то, чтобы добиваться успеха прямо сейчас, но до уровня контендера «Чикаго» слишком далеко.

А с Лонзо в составе были надежды. Пятёрка Болл — Карузо — Лавин — Дерозан — Вучевич имеет рейтинг «+12,5», но им удалось отыграть лишь 95 минут вместе. Что предпримет организация: решит уйти в полную перестройку, обменяв всех ветеранов, или продолжит пытаться ставить перед собой какие-то краткосрочные амбиции?

Если будет выбран второй вариант, то Донован может быть уволен в самом скором времени, если вдруг с «Чикаго» не случится чуда на старте сезона. Почему? Да потому что нужен тот, на кого можно повесить все грехи, чтобы зарядить игроков и болельщиков надеждой на изменения. Но поменяется ли в корне что-то из-за этого? Очень вряд ли.

Итог

Уилли Грин Фото: Cole Burston/Getty Images

Данный список не говорит, что это недостойные специалисты. В большинстве случаев наставники являются просто жертвами обстоятельств и теми, на кого легче всего перенести вину. НБА — это лига игроков, у которых есть большая власть. Владельцам и руководителям легче поменять тренера, чем пытаться портить отношения со звёздами, которые сидят на огромных многолетних контрактах. Ведь если им что-то не понравится, они просто могут не явиться работу. Таковы реалии НБА.

На самом деле, этот список мог бы быть ещё шире, но мы хотим оставить пространство для ваших мнений. Кому ещё светит скорая отставка? Поделитесь в комментариях. Также расскажите, если вы не согласны с нашим списком и видите, что кто-то из выше перечисленных тренеров может надолго остаться на своём месте.