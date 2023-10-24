186 млн причин остаться в «Милуоки»! Адетокунбо окончательно определился со своим будущим

Болельщики «Милуоки Бакс» проснулись с приятной новостью: тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо договорился с клубом из Висконсина о продлении контракта. Согласно условиям нового соглашения, греческий баскетболист заработает в течение трёх лет $ 186 млн, средняя зарплата, таким образом, составит $ 62 млн за сезон. Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски также отметил, что в сезоне-2027/2028 будет предусмотрена опция игрока. Само соглашение вступает в силу с сезона-2025/2026.

Примечательно, что, согласно условиям нового коллективного соглашения между Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) и профсоюзом баскетболистов лиги, Яннис Адетокунбо имеет право также заключить краткосрочный контракт в 2026 году, а уже через два года, в 2028-м, долгосрочный — на четыре года. Генеральный менеджер «Милуоки» Джон Хорст специально посетил Чикаго для встречи с Алексом Саратцисом, агентом тяжёлого форварда. Официально оформить сделку стороны могут до 23:59 понедельника по местному времени (или 6:59 мск вторника).

Интересно другое. Помните, как всё начиналось? Минувшим летом Яннис Адетокунбо отказывался продлевать контракт с «Милуоки», аргументировав это следующим образом: «Этим летом невыгодно с финансовой точки зрения было бы продлевать контракт с «Бакс». А вот в следующем году это имело бы смысл для всех сторон. Но я всё равно всё ещё не определился. Для меня победа в чемпионате ценится выше всего. Я не хочу в итоге сыграть 20 лет за одну команду, которая больше ни разу не выиграет титул. Нужно посмотреть на динамику развития, каким будет наш новый тренер. Все знают, чего я хочу, если организация покажет мне, что тоже желает этого, — я останусь».

С приходом в «Бакс» Дэмьена Лилларда, чей контракт рассчитан до конца сезона-2024/2025, в конце сентября, по всей видимости, всё поменялось — и, в частности, для Янниса Адетокунбо. Звёздный дуэт готов сделать как минимум два захода для чемпионского титула, а руководство клуба может не беспокоиться, останется ли греческий форвард в команде или нет. «Милуоки» разорвал это межсезонье — в случае приемлемых результатов генеральный менеджер Джон Хорст сможет претендовать на награду лучшему управленцу года, которую он также получал в 2019 году.