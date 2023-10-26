ЦСКА продолжает побеждать, проблемный «Зенит». Рейтинг силы команд Единой лиги ВТБ

«Чемпионат» представляет свой собственный рейтинг силы для команд Единой лиги ВТБ. Если в первом рейтинге сезона нужно было делать скидку на то, что разные команды провели разное количество матчей, порой недостаточное для общей оценки уровня, то уже на сегодняшний день прошло немало игр, чтобы мы смогли сделать вывод о том, какие команды находятся в хорошей форме, а кто испытывает серьёзные проблемы.

В нашем рейтинге, как и должно быть, теперь есть 14 мест, поскольку 14 октября в турнире начала выступать «Астана». Также мы отметим то, как изменились позиции команд по сравнению с прошлым топом. И да, наш список не обязан повторять турнирную таблицу, мы пытаемся распределить клубы по уровню игры на данный момент.

14-е место: «Минск» (в прошлом рейтинге — 13-е место)

Владислав Микульский Фото: Пресс-служба Единой лиги

Белорусская команда снова занимает последнее место в рейтинге, так и не сумев одержать первую победу в сезоне. За последний отрезок было унизительное поражение в матче с УНИКСом (49:97), затем проигрыш «Самаре» (78:91) и, наверное, самый близкий матч, что был у «Минска» — встреча с «Пармой» (73:78).

В прошлом сезоне минский клуб на первом этапе сумел удержать лишь одну победу в 22 матчах. Надежд на то, что будет серьёзный прогресс в данном розыгрыше Единой лиги, пока что не наблюдается.

13-е место: «Автодор» (в прошлом рейтинге — 10-е место)

Синдариус Торнвелл Фото: Пресс-служба Единой лиги

Скандал, связанный с президентом клуба Владимиром Родионовым, смог зарядить команду лишь на одну победу — в матче с «Уралмашем». Но это произошло ещё до составления первого нашего списка, а вот в последние две недели у саратовцев было три поражения подряд: в матчах с «Енисеем», ЦСКА и «Астаной». Если за близкий матч с красноярской командой и не самый провальный перформанс с армейцами ругать коллектив не стоит, то поражение с казахским клубом вряд ли можно занести «дорожникам» в актив.

Таким образом, саратовский клуб смог добыть лишь одну победу на старте сезона и уже поставил себя в серьёзную опасность раннего вылета из борьбы за выход в Группу А.

12-е место: «Парма» (в прошлом рейтинге — 4-е место)

Би Джей Джонсон Фото: Пресс-служба Единой лиги

Восторг от победы в матче с «Локо», финалистом минувшего сезона, уже давно рассеялся. На пермскую команду обрушилось не самое простое расписание, но было пару игр, где оправдаться за поражения коллективу Евгению Пашутина было очень сложно. Единственная добытая победа за две недели последовала во встрече с «Минском», что тоже вряд ли может особо впечатлить.

Если в начале сезона казалось, что пермяки смогут сделать ещё один шаг вперёд и побороться за первую половину таблицы, то сейчас кажется, что команда регрессирует. Один шаг вперёд, два шага назад.

11-е место: МБА (в прошлом рейтинге — 7-е место)

Евгений Минченко Фото: Пресс-служба Единой лиги

Одна из самых симпатичных команд прошлого сезона провела не самый удачный отрезок. Два поражения в матчах с «Зенитом» и «Самарой», за которыми тем не менее последовала эмоциональная победа во встрече с «Руной». Именно этот матч может вернуть игроков в хорошее ментальное состояние, чтобы повернуть сезон вспять. Если бы МБА проиграла тот матч, то повторение прошлогоднего успеха с выходом в группу А оказалось бы под угрозой.

Из положительных моментов стоит отметить хорошую адаптацию новичка команды Евгения Минченко, что не может не радовать болельщиков клуба.

10-место: «Локомотив-Кубань» (в прошлом рейтинге — 8-е место)

Джейлен Бэрфорд Фото: Пресс-служба Единой лиги

Проблемы кубанской команды со старта сезона продолжаются. После одной победы в первых трёх матчах сезона последовало два подряд обидных поражения с «Уралмашем» (78:84) и «Енисеем» (87:88). Перед матчем с «Зенитом» казалось, что «Локо» близок к пропасти, но они смогли одолеть гранда российского баскетбола, что может стать поворотной точкой в сезоне. Тем не менее переоценивать это достижение не стоит: петербуржцы сами играют пока что неубедительно, а проблемы в атаке железнодорожников никуда не делись. Хотя стоит отметить, что и умение эффективно командно защищаться тоже никуда не ушло.

В прошлом розыгрыше Единой лиги «Локомотив-Кубань» тоже тяжело приходил в свою форму, потому неудачи команды можно списать на этот фактор. Есть ощущение, что это будет самая низкая позиция клуба в наших рейтингах.

9-е место: «Астана» (в прошлом рейтинге — без места)

Ройс Хэмм Фото: Пресс-служба Единой лиги

Если отталкиваться только от результатов, то «Астану», может, стоит поставить и выше. Казахстанский клуб выиграл две встречи из первых трёх. Но нельзя убежать от воспоминаний прошлого сезона, где клуб из Астаны был предпоследней командой лиги.

Если победа с «Автодором» вряд ли многих удивила, то успех в матче с «Пари Нижний Новгород», думаю, впечатлил всех любителей отечественного баскетбола. С «Зенитом», даже проблемным, магии не случилось, но за это судить не стоит. В любом случае стоит ожидать прогресса у «Астаны» по сравнению с предыдущим розыгрышем Единой лиги, где они смогли добыть лишь четыре победы за весь первый этап. У этой команды есть пространство для роста и по игре, и в нашем рейтинге.

8-е место: «Уралмаш» (в прошлом рейтинге — 9-е место)

Октавиус Эллис и Антон Глазунов Фото: Пресс-служба Единой лиги

«Уралмаш» продолжает достойно держаться по результатам, но если внимательно смотреть их игры, то видно, что у команды на данный момент ограниченный потенциал. Выигрыш с проблемным «Локо» (84:78) и нелёгкая победа с «Пармой» (78:74), между которыми случилось унизительное поражение в Казани (67:94).

Регресс к среднему неизбежен, но в любом случае новичок лиги держится достойно и если и попадёт в группу Б, то там у него точно будут шансы побороться за плей-офф. А чего ещё можно желать сразу по приходу в главный турнир страны?

7-е место: «Руна» (в прошлом рейтинге — 2-е место)

Алекса Раданов Фото: Пресс-служба Единой лиги

Ещё одна команда, которая после неожиданного отличного старта начинает регрессировать к среднему по результатам. Тем не менее практически каждый матч московского клуба стоит смотреть, поскольку там всегда есть напряжённая борьба и весёлая концовка.

Два поражения и одна победа за последние две недели. Но зато радует то, что Джеремайя Хилл превращается в полноценную звезду лиги, в последних трёх матчах он в среднем набирает 19 очков за игру. Правда, то, сколько бросков ему приходится делать, свидетельствует о проблемах в атаке у его партнёров.

6-е место: «Пари Нижний Новгород» (в прошлом рейтинге — 3-е место)

Зоран Лукич Фото: Пресс-служба Единой лиги

Подопечные Зорана Лукича отлично смотрелись в первых трёх играх сезона, но затем последовало два обидных поражения во встречах с «Астаной» (73:78) и «Енисеем» (83:88). Тем не менее команда не проваливается по качеству игры и всё так же выглядит серьёзным претендентом на квалификацию в группу А.

5-е место: «Зенит» (в прошлом рейтинге — 6-е место)

Адриен Морман Фото: Пресс-служба Единой лиги

«Зенит» весь сезон критикуют со всех сторон, и нельзя не признать, что во многом заслуженно. Тем не менее стоит отметить некоторый прогресс в игре петербуржцев: достойная игра с МБА, где сине-бело-голубые великолепно разорвали «краску» оппонента, а также была обыграна «Астана». В драматичном матче с «Локо» важнейшим фактором являлось отсутствие французской звезды Томаса Эртеля, что можно принять как оправдание.

Тем не менее и так проблемная атака петеребургского клуба без Эртеля превращается в совсем посредственную. Зависимость от одного игрока — не лучший признак для клуба с высокими амбициями.

4-е место: «Енисей» (в прошлом рейтинге — 12-е место)

Ксавье Ратан-Мэйз Фото: Пресс-служба Единой лиги

Сибирская команда, возможно, сделала наибольший прогресс среди всех клубов лиги за последние две недели. То имя, о котором невозможно умолчать при обсуждении успехов «Енисея», — это Ксавье Ратан-Мэйз. На данный момент он набирает цифры звезды НБА — 25,8 очка в среднем, уже успев отметиться 38-очковым шоу во встрече с «Автодором».

Вопросы напрашиваются — как долго сможет удерживать такую форму Ксавье? Смогут ли в момент спада канадца включиться его партнёры по команде? Очевидно, что на протяжении всего долгого сезона Ратан-Мэйзу будет сложно тащить на себе команду в одиночку. А в плей-офф с таким подходом будет совсем тяжело.

3-е место: УНИКС (в прошлом рейтинге — 5-е место)

Исмаэль Бако Фото: Пресс-служба Единой лиги

У казанцев было довольно простое расписание на старте сезона, но затем случилась та самая встреча с «Самарой» (93:104), которая не позволяет нам пока что поставить УНИКС выше в рейтинге. Действующих чемпионов хочется видеть почаще с серьёзными соперниками, ближайший такой случай нам выдастся 5 ноября — встреча с «Зенитом» в гостях. Этот матч и станет лакмусовой бумажкой, которая нам покажет настоящую форму и потенциал команды.

2-е место: «Самара» (в прошлом рейтинге — 11-е место)

Игроки «Самары» во время матча с УНИКСом Фото: Пресс-служба Единой лиги

Возможно, мы слишком сильно впечатлены матчем с УНИКСом, но тот баскетбол, что показывали самарцы, являлся одним из лучших командных перформансов этого сезона Единой лиги ВТБ. У волжан серия из трёх побед, на очереди «Локо». Сможет ли переиграть уже второго финалиста минувшего сезона «Самара»?

Что особенно делает этот коллектив симпатичным и во многом отличает его от «Енисея» — так это то, что волжане показывают максимально коллективную, а не индивидуальную игру.

1-е место: ЦСКА (в прошлом рейтинге — 1-е место)

Самсон Руженцев Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

На старте сезона наш рейтинг ожидаемо крайне флюиден, но что остаётся стабильным — так это лидерство ЦСКА. Шесть матчей — шесть побед. Можно начать придумывать контраргументы, мол, расписание было слабое, а по игре проблемы есть, не всегда уверенно переигрывали андердогов и.т.д. Но на деле армейцы пока не дали ни одного повода, почему их нужно сдвинуть с вершины нашей горы.

В ноябре у красно-синих будет целый ряд серьёзных соперников — «Самара», «Локо», «Пари НН» и УНИКС. Крайне интересно, на каком месте в таблице будут москвичи к концу следующего месяца.