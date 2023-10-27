Как же так? Капитан ЦСКА Никита Курбанов приостановил карьеру в 37 лет

Сегодня, 27 октября, тревожные новости пришли из баскетбольного клуба ЦСКА. Там объявили, что капитан команды, 37-летний Никита Курбанов, принял решение о приостановке игровой карьеры по личным причинам.

Из уважения к игроку в клубе не стали раскрывать никаких подробностей – более того, в заявлении отчётливо дали понять, что ни ЦСКА, ни сам Курбанов не будут давать дополнительных комментариев по этому поводу. Возможно, в будущем Курби самостоятельно раскроет детали всего случившегося. Мы же оставим спортсмена в покое и пожелаем, чтобы всё закончилось хорошо.

При этом хочется надеяться, что это именно приостановка карьеры, а не полное её завершение. Ведь в этом сезоне у ЦСКА были реальные шансы вернуться на вершину Единой лиги ВТБ. На это накануне сезона был настроен и сам Курби:

«Вы же прекрасно знаете, что у ЦСКА цель – играть в финале. Получится удачный сезон, не получится… Любая команда хочет быть чемпионом. Так что цель – чемпионство, а там как сложится».

И вот, начав сезон с уверенных шести побед подряд, команда вдруг осталась без капитана. Теперь повязка, кстати, перешла к не менее опытному Семёну Антонову, а сокапитаном был назначен Каспер Уэйр.

В нынешнем сезоне Курбанов принял участие в четырёх играх, где в среднем набирал по 3,8 очка, 5,0 подбора и 1,3 передачи. Два последних матча ЦСКА, конечно, уже проводил без Курбанова, но соперниками москвичей были «Минск» и «Автодор», которые занимают последнее и предпоследнее места в турнирной таблице соответственно. И как на команде скажется отсутствие игрока, конечно, только предстоит оценить.

Но в прошлом Курбанов, безусловно, был ключевой фигурой в составе московского клуба. В ЦСКА он трижды выигрывал Евролигу (2006, 2016, 2019), семь раз становился победителем Единой лиги ВТБ (2010, 2012, 2016–2019, 2021) и пять раз – обладателем Кубка России (2005–2007, 2010, 2014). В 2019 году Курбанов получил награду самому ценному игроку плей-офф Единой лиги ВТБ.

Никита Курбанов Фото: БК «Зенит»

Курби также является рекордсменом клуба по количеству проведённых матчей – за долгие годы, проведённые в составе основной команды, он принял участие в 732 встречах.

Минувшим летом баскетболист продлил контракт с ЦСКА на один год, пойдя на существенное снижение зарплаты. И ещё тогда, в июле вице-президент клуба Наталья Фураева заявила, что в голову игрока закрадывались мысли о завершении карьеры:

«Долго не объявляли о новом контракте Курбанова, потому что сложно шли переговоры? Переговоры шли не очень сложно. Просто мы дали друг другу тайм‑аут. Никита должен был для себя понять, готов ли он продолжать. Всё‑таки в начале сезона ему исполнится 37 лет. И мы, и он хотели остаться вместе. Просто нужно было получше оглядеться вокруг, но прежде всего ему».

Никита Курбанов Фото: ПБК ЦСКА

Но раз уж игрок решил задержаться на один год и начал новый сезон в составе армейцев, он наверняка верил, что ещё может принести пользу родной команде. Это также заставляет думать, что обстоятельства, по которым была так внезапно была приостановлена его карьера, были непредвиденными.

Мы будем верить, что с Никитой и его семьёй всё будет хорошо, и в то же время продолжим следить за ЦСКА. Уже завтра, 28 октября, клубу предстоит провести очередной матч в Единой лиге ВТБ – соперником красно-синих станет «Астана».