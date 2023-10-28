Испания господствует в Евролиге. За «Реалом» с «Барселоной» теперь гонится и «Валенсия»

Господство испанских команд в европейском баскетболе, кажется, выходит на новый уровень. К непобеждённому «Реалу» и догоняющей «Барселоне», которые в таблице Евролиги занимают первое и второе места соответственно, вскоре может приблизиться и «Валенсия». В матче 5-го тура, состоявшемся 27 октября, эта команда на выезде одолела «Жальгирис» и теперь занимает пятое место на турнире с балансом 4-1.

Так уж получилось, что «Валенсия» по традиции хорошо выступает в матчах с «Жальгирисом». Интересный факт – именно во встречах с этим соперником были установлены все три основных индивидуальных рекорда испанцев:

по очкам (30 очков, Антуан Ригодо, 1 апреля 2004-го);

подборам (15, Деян Томашевич, оба – 1 апреля 2004-го);

передачам (12, Омар Кук, 24 февраля 2011-го).

Однако подпортить гостям настрой на игру должна была атмосфера на стадионе в Каунасе, которая была просто потрясающей – как обычно. Это уже 19-я подряд домашняя игра «Жальгириса», все билеты на которую были распроданы.

Трибуны в Каунасе Фото: Imago/TASS

Стартовые пятёрки команд выглядели следующим образом:

«Жальгирис»: Кинан Эванс, Довидас Гедрайтис, Эдгарас Улановас, Роландс Шмитс, Кеварриус Хэйс;

«Валенсия»: Крис Джонс, Кассиус Робертсон, Виктор Клавер, Дамьен Инглис, Брэндон Дэвис.

Хозяева начали игру довольно беспечно, за первые две минуты допустив четыре потери, две из которых вылились в перехваты «Валенсии». Таким образом, гости стартовали с небольшого рывка (4:0), а особенно удачным отрезок получился для Криса Джонса – к третьей минуте он имел пять очков и два результативных паса.

В целом игра в первой четверти проходила на высоких скоростях, но в то же время на площадке было много борьбы, что однозначно сказалось на результативности. И хотя у обоих коллективов также наблюдались проблемы с реализацией, у хозяев дела обстояли куда хуже – точными оказались лишь 4 из 12 бросков. Но ближе к концу отрезка команды всё-таки обменялись рывками: на 5:0 от «Жальгириса» гости ответили своим 7:0, уйдя на вторую четверть с отрывом в «+8» (20:12).

Вторая десятиминутка целиком и полностью прошла под диктовку «Валенсии». Начав её с рывка 12:3, гости завладели комфортным двузначным преимуществом в «+17». Уже к тому моменту набранными очками отметились сразу восемь игроков команды, включая новичка Бубакара Туре, который был одним из лучших на площадке. В целом подопечные Алекса Мумбру доминировали во всём: в защите, на подборе, в нападении. Когда в кольцо «Жальгириса» влетел баззер Стефана Йовича с середины площадки, преимущество испанского коллектива достигло отметки в «+22» – 52:30. «Валенсия» повторила собственный рекорд по результативности за первую половину.

Кинан Эванс и Крис Джонс Фото: Imago/TASS

После большого перерыва «Жальгирис» не преобразился. Он начал третью четверть с трёх подряд потерь и нескольких промахов, потратив три минуты на то, чтобы набрать первые очки. Спустя ещё минуту отрыв «Валенсии» составлял целых 29 очков, и гости немного расслабились, в то время как соперник нарастил темп в обороне. Так, литовской команде удалось выдать рывок 12:2, но тайм-аута и пары замен хватило, чтобы остановить наступление. 72:53 в пользу испанского коллектива – с таким счётом завершилась третья четверть. Интересный факт – на тот момент в матче не было ни одного промаха со штрафной линии (при 23 попытках).

Отставание «Жальгириса» опустилось ниже отметки в 20 очков только тогда, когда до конца матча оставалось четыре минуты, но только до «-18». Да и «Валенсия» быстро вернула себе «+21», несмотря на промахи с дальней. А вот Лукас Лекавичюс оказался точен, отправив в кольцо соперника два трёхочковых за заключительные полторы минуты. Это, конечно, не спасло его команду от поражения – 72:87.

«Тренер дал нам отличный план на игру. Мы вышли и выполнили его. Защита была самой важной частью. Мы останавливали игру, уходили в быстрые отрывы. Немного разрядили обстановку на стадионе. Я чувствовал, что это было очень важно – не давать зрителям участвовать в игре», – сказал Крис Джонс.

Лучшим игроком матча стал Кинан Эванс – у него 18 очков, три подбора, четыре передачи и три перехвата. 11 очков и шесть подборов на свой счёт записал Роландс Шмитс. В составе «Валенсии» очки набрали все 12 баскетболистов заявки, но больше всех было у Джонса – 16 (плюс два подбора и четыре передачи).

Теперь «Валенсия» занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги, уступая «Виртусу» и «Фенербахче» только по разнице набранных и пропущенных очков. Свой следующий матч эта команда проведёт 2 ноября – соперником будет берлинская «Альба». В тот же день «Жальгирис», опустившийся на восьмую строчку, примет на своей площадке АСВЕЛ.