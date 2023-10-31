«Денвер» идёт ко второму титулу подряд? Как обстоят дела у действующих чемпионов НБА

Несмотря на доминирующий перформанс в минувшем плей-офф, «Денвер» не считался главным фаворитом на титул перед сезоном. На это есть множество причин: довольно тихое межсезонье, уход некоторых ключевых игроков ротации, а также понимание того, насколько сложно два раза подряд выиграть чемпионство. Игроки «Голден Стэйт» в деталях рассказывали, как сложно сохранять прежнюю мотивацию и настрой после того, как уже добился того, к чему стремился.

Тем не менее «Наггетс» выглядят доминантно на старте сезона, напомнив всем, почему не стоило про них забывать. Давайте поговорим про то, как играет сейчас высокогорная команда из штата Колорадо и какие изменения произошли по сравнению с прошлым сезоном.

«Денверу» удалось перестроить скамейку

Зеке Ннаджи Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Не знаю, как у вас, но главным сомнением насчёт перспектив «Денвера» я считал то, что летом от них ушли Брюс Браун и Джефф Грин, которые являлись ключевыми игроками ротации на протяжении всех стадий плей-офф. Одним из факторов чемпионства «Наггетс» и так стало везение со здоровьем игроков, что в итоге позволило им играть привычной ротацией от серии к серии. Эта удача также прикрыла факт того, что на самом деле у коллектива были некоторые проблемы с глубиной, о которых не так часто говорилось. Играли строго восемь-девять человек, и любая выбывшая часть могла бы разрушить весь пазл.

Проблемы с глубиной отныне будут всегда преследовать колорадскую организацию из-за массивных контрактов Николы Йокича, Джамала Маррея и Майкла Портера. В таких случаях «контендеры» начинают опираться на ветеранов, которые согласны подписать минимальный контракт с командой, чтобы побороться за чемпионство. Но фактор того, что Денвер не является весёлым, ярким, крупным городом, в итоге отталкивает многих игроков, особенно тех, которые привыкли к модному лайфстайлу.

В итоге «Наггетс» удалось решить проблему глубины за счёт внутренних ресурсов, что удивляет больше всего. Кто же является новыми лицами ротации команды?

Кристиан Браун Фото: Justin Tafoya/Getty Images

Кристиан Браун активно был задействован уже в прошлом постсезоне, проводя на паркете в среднем 13 минут. Но его роль в нападении была совсем уж ограниченной (3,5 очка в среднем) — Браун был полезен как «черновой» трудяга, который активно защищался, цеплялся за мячи и просто дисциплинированно выполнял установки Майка Мэлоуна. В этом же сезоне роль игрока увеличилась: теперь он проводит на площадке по 22 минуты и набирает по восемь очков. Он всё так же не является серьёзной угрозой с дальней дистанции. Но, в отличие от плей-офф, где он вообще не выполнил ни одного трёхочкового броска, в этом же сезоне Кристиан потихоньку пробует себя, однако выходит пока так себе — 22% реализации. Тем не менее Кристиан приносит пользу в другом: он активно перемещается по площадке, хорошо понимая игру, подстраиваясь под передачи Йокича внутрь «краски». Также баскетболист обладает неплохим атлетизмом, чтобы на скорости и силе плеч самому с мячом прорываться под кольцо.

Настоящим «шестым парнем» в этом сезоне стал Реджи Джексон. В отличие от Брауна, Реджи вообще практически не играл в плей-офф. Тем самым удивила новость ещё с самого старта межсезонья, когда стало известно, что он переподписал контракт с командой. Казалось, что разыгрывающий, который буквально недавно был основным в «Лос-Анджелес Клипперс» и разбивал сердца поклонникам Луки Дончича своими нереальными бросковыми перформансами, всё ещё заслуживает видного места в лиге, а не статус резервного игрока. Но в этом сезоне всё происходит по-другому. 21 минута на паркете, 8,3 очка в среднем и 3,5 передачи. Цифры не сводят с ума, но Джексон занимает видное место в ротации Мэлоуна, отлично демонстрируя себя на позиции запасного разыгрывающего. Без сомнений, будут игры, где Джексон сможет стать икс-фактором в победе команды, где у него хорошо полетит бросок.

А ещё стоит поговорить о Зеке Ннаджи и Пейтоне Уотсоне. Но их упомянем в следующей части статьи.

Защита «Денвера» сделала шаг вперёд

Кентавиус Колдуэлл-Поуп и Ксавьер Тиллман Фото: Justin Tafoya/Getty Images

В прошлой регулярке у «Наггетс» была довольно средняя по лиге защита: 15-е место по оборонительному рейтингу в НБА. В этом же сезоне сразу видно улучшение в этом аспекте. Этот прогресс произошёл благодаря целому ряду игроков. Аарон Гордон, который идеально вписался в дуэт с Николой Йокичем, прикрывая все слабые стороны серба, в этом сезоне сделал шаг вперёд и выглядит как претендент на включение в защитные символические пятёрки. Кентавиус Колдуэлл-Поуп всё так же является идеальным ролевым игроком для любой системы, великолепно обороняясь на периметре и стабильно эффективно демонстрируя себя с дальней дистанции.

Пейтон Уотсон, задрафтованный «Денвером» в 2022 году, почти не использовался командой в прошлом сезоне, которая предоставляла ему практику в Лиге развития НБА, здесь же стал стабильной частью ротации. 16,5 минуты на паркете, 8,5 очка в среднем, причём пока что игрок демонстрирует отличную эффективность «трёшек» — 40%. Вряд ли он сможет держать подобный процент на протяжении всего сезона, поскольку видно, что бросок – это пока что далеко не самая развитая его черта, но прогресс радует. Удивительно, как быстро у Уотсона нашлась «химия» с Йокичем, будто бы они играют уже несколько лет вместе.

Но главное, что даёт 203-сантиметровый Уотсон вместе с 206-сантиметровым Зеке Ннаджи — это защита, это атлетизм, это подборы. То, в чём «Наггетс» было куда расти. После первых четырёх матчей, которые, напомню, завершились победами для команды, «Денвер» занимает уже четвёртое место по защитному рейтингу в лиге. Опять же, не будем делать далеко идущих выводов, но любой прогресс в оборонительном плане будет ключевым фактором в сериях с теми же «Санз» или «Уорриорз», где есть множество элитных баскетболистов в плане набора очков.

Никола Йокич — всё ещё номер один

Никола Йокич Фото: Justin Tafoya/Getty Images

Чемпионство наконец дало повод обществу признать, что серб является лучшим игроком мира. Когда он получал два подряд MVP регулярного сезона, у него всё ещё было немало критиков или хотя бы тех, кто считал, что его переоценивают. Какой-то молчаливый, неуклюжий, большой серб, играющий в провинциальной команде, которую не так уж и часто смотрят рядовые фанаты НБА, получает тут свои награды, но в командном плане пока ничего не добился. Но сейчас уже никаких контраргументов не осталось.

Никола был звездой мемов на протяжении всего лета. Его равнодушное отношение к выигрышу титула настолько удивило зрителей, что теперь все шутки и все ассоциации с Йокичем связаны с тем, что ему на самом деле наплевать на баскетбол, он это воспринимает как работу с девяти до пяти, а ему на самом деле интересно смотреть лошадиные скачки или потусить где-нибудь у себя на Балканах.

Но если опустить шутки, то у некоторых людей закрались сомнения — а как он будет играть после того, как добился чемпионства? Ему же больше нечего доказывать. Страсти к этому виду спорта у него нет, да и вообще он, скорее всего, поиграет ещё с пяток лет, заработает кучу денег и закончит карьеру.

В общем, мы не знаем что творится в голове у центрового, но мы точно можем судить о его игре. И он всё так же шикарен. 26,5 очка, 12,3 подбора и 8,5 результативной передачи. Если бы его волновали цифры так же, как Рассела Уэстбрука, он с лёгкостью мог бы заканчивать сезоны, в среднем набирая трипл-дабл. Но это вряд ли произойдёт, учитывая, как игрок неоднократно проявлял отсутствие интереса к подобным достижениям.

Ждём второго титула?

«Денвер Наггетс» празднует чемпионство Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Целью данного материала является не преждевременная выдача титула «Денверу», а, скорее, напоминание о том, что эту команду всё так же стоит воспринимать как главных фаворитов сезона, пока не будет доказано обратное. Если в каких-то очных встречах с сильными соперниками «Наггетс» продемонстрируют плохую игру, можно будет думать, рассуждать и писать новые статьи.

Но благодаря великолепной тренерской работе и выстроенной системе игры колорадский коллектив продолжает доминировать в НБА. И, прежде чем говорить о том, как будет опасен «Милуоки Бакс» с Дэмьеном Лиллардом, как, наконец, «Бостон Селтикс» сможет добиться своего чемпионства, им нужно доказать, что они лучше действующих чемпионов. «Денвер» — всё ещё номер один, это та команда, которую остальным предстоит пройти, если они хотят добиться заветной цели.