Из Испании — в США! Перспективный россиянин из «Басконии» дебютировал в Лиге развития НБА

На протяжении последних пяти лет в НБА не присутствовало ни одного баскетболиста из России. Некоторые молодые ребята побывали на драфте, другие играют в студенческой NCAA, но ближе всех к попаданию в главную лигу мира теперь находится 21-летний Павел Савков. После нескольких лет успешных выступлений в Испании ему представился шанс поиграть в «младшем» баскетбольном турнире — Лиге развития.

Начнём с начала. Савков оказался в структуре «Басконии» в возрасте 16 лет: свой дебютный сезон-2018/2019 он провёл в третьей испанской лиге, выступая за «Басконию-2», а два последующих — в «Ираурги СБ», которому помог подняться во второй дивизион. Там он принял участие в 60 матчах, в среднем набирая по 12,6 очка (39,7% из-за дуги), делая 2,5 подбора и 1,6 передачи, и был одной из главных атакующих опций команды.

В прошлом сезоне Павел дебютировал в главном баскетбольном первенстве Испании — Лиге АБК. Для набора опыта «Баскония» отправила его в аренду в «Фуэнлабраду», но там с приходом нового тренера у россиянина не задалось: он сыграл всего 11 матчей и в среднем получал всего по пять минут на площадке, набирая 1,2 очка.

Павел Савков Фото: acb.com

«Когда был в «Фуэнлабраде», ментально очень прибавил. Потому что было сложно. До этого я постоянно получал игровое время, играл важную роль в команде во второй, в третьей лиге, по юношам когда играл. А этот год первый, когда так не было.

Был момент, когда ментально было очень тяжело, потому что не понимал, почему не играю. Просто не мог понять, что не так делаю. Но приходилось тренироваться. Когда, например, была одна тренировка в день, я вечером брал видео от индивидуального тренера из «Басконии» и тренировался один в зале. Потому что отдыхать все выходные после командных тренировок нет смысла», — сказал Савков в одном из интервью.

В «Басконии» приняли решение забрать Павла из аренды. Он вернулся во вторую команду, где установил карьерный рекорд по результативности (31 очко), после чего даже удостоился вызова в основу. И хотя в клубе приняли решение продлить контракт с перспективным россиянином аж до сезона-2027/2028, там всё ещё считают, что ему пока недостаёт игрового опыта. И получать его Савкова отправили не куда-то к аутсайдерам Лиги АБК, а в Лигу развития НБА.

До этого Павел уже пытался пробиться в США: он выставил свою кандидатуру на драфт–2021, но позднее снялся с него. Несмотря на это, спустя несколько месяцев авторитетный портал Eurohopes поставил россиянина на третье место в списке лучших европейцев 2002 года рождения. Тогда Савкова опередили только первый номер драфта–2022 в НБА Паоло Банкеро и хорват Роко Пркачин, который теперь выступает за «Гран Канарию».

Савков также был заявлен на драфт–2022, но, увы, так и не был выбран. Как заявил отец баскетболиста, у него была договорённость о переходе в «Нью-Орлеан Пеликанс», но клуб своего обещания не сдержал. Зато теперь, в новом сезоне-2023/2024, Павел будет выступать в фарм-клубе «Нового Орлеана» в G-лиге — «Бирмингем Скуадрон».

28 октября Павел был выбран этой командой под шестым номером на драфте Лиги развития. И простые болельщики «Скуадрон» положительно встретили его подписание:

«38,6% из-за дуги в «Ираурги»? Похоже, он развивающийся шутер. Мне нравится».

«Сильный выбор».

Согласно официальному заявлению «Басконии», по окончании чемпионата в США Павел вернётся в Испанию. Но до этого ещё далеко — розыгрыш G-лиги стартовал только 10 ноября, и он уже успел провести свой первый матч за «Скуадрон».

Павел Савков Фото: acb.com

Савков вышел на паркет в игре с «Остин Спёрс» (фарм-клубом «Сан-Антонио Спёрс»), где «Бирмингем» одержал разгромную победу со счётом 130:90. Павел провёл на площадке восемь минут и набрал четыре очка (2/6 с игры, 0/3 из-за дуги), а также сделал один перехват.

Во втором матче «Бирмингема» с «Мехико-Сити Капитанес» россиянин участия не принимал. Поэтому судить о его выступлениях в США пока что придётся только по коротенькому отрезку встречи со «Спёрс».

Из позитивного хочется отметить, что Павел не боится атаковать кольцо. Он активно перемещается по площадке, ищет позицию и, получив передачу, не стесняется расстаться с мячом, даже если бросать приходится с сопротивлением. Несмотря на промахи, Савков не выглядел так, будто они пошатнули его уверенность.

Что касается игры в обороне, то тут россиянину как-то недоставало агрессии и упорства. Хотя единственный перехват был исполнен довольно качественно — Савков увидел возможность и без промедлений воспользовался ею, пускай и не сумел отправить мяч в кольцо в последовавшем быстром отрыве.

Индивидуальные действия Павла Савкова:

Свой следующий матч «Скуадрон» также проведут с «Мехико-Сити» в рамках бэк-ту-бэк. Игра состоится в ночь на 14 ноября, начало — в 5:00 мск. Для Савкова пребывание в США станет отличной возможностью зарекомендовать себя — если не среди скаутов НБА, то уж точно для Европы, и у него всегда будет шанс вернуться в «Басконию» играть в Евролиге. Пожелаем молодому спортсмену удачи!