Джеймс — главный в «Монако», а «Реал» не знает поражений. Итоги старта сезона в Евролиге

Евролига по-прежнему живёт без участия российских команд. ЦСКА как один из учредителей турнира участвует в голосованиях и обсуждениях дистанционно, однако говорить о возвращении к полноценному участию пока не приходится. Но турнир, в котором ещё совсем недавно выступали сразу три команды из России, идёт и выдаёт продукт высокого качества.

После семи туров в турнире не осталось команд, которые не выигрывали. Последним клубом, который закрыл «ноль» в графе «поражения», стал АСВЕЛ, успевший уволить с поста главного тренера родного брата владельца клуба Тони Паркера. Пришедший на его место Джанмарко Поццекко разбудил своих парней и огорчил «Жальгирис» на его же площадке.

Но зато в Евролиге по-прежнему есть команда, которая не проигрывает. И это «Реал», только укрепившийся по сравнению с предыдущим сезоном, который оказался для мадридцев чемпионским. Назвать главную звезду «сливочных» непросто. Огромный Уолтер Тавареш, получивший звание MVP в «Финале четырёх» – 2023, всё ещё в деле, но и его сменщик Венсан Пуарье набрал отличную форму. А ведь в колоде звёзд Чуса Матео есть ещё Марио Хезонья, Габриэль Дек и Факундо Кампаццо. Последний находится чуть ли не в лучшей форме и показывает баскетбол уровня MVP регулярного чемпионата.

Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.

Собственно, о претендентах на награду говорили комментаторы Оkko в новом выпуске баскетбольной программы. Каждому из них было предложено назвать пятёрку претендентов на звание самого ценного игрока. И с минимальным преимуществом победу в импровизированном голосовании одержал экс-игрок ЦСКА Майк Джеймс, нашедший свой дом в Монако и ставший там главной звездой.

Среди лидеров также стоит отметить Торнике Шенгелию. Грузин получил почётный приз MVP октября, продуктивно выступая за «Виртус». Вместе с Шенгелией в пятёрке рейтинга оказались вышеупомянутый Кампаццо из «Реала», защитник «Барселоны» Николас Лапровиттола и форвард «Милана» Никола Миротич.

Видео можно посмотреть на канале Okko Спорт | Обзоры в YouTube.