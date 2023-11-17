Как дела у Этторе Мессины? Именитый экс-тренер ЦСКА испытывает проблемы в Италии

Мессина тренирует «Олимпию» с 2019 года, после того как проработал пять лет ассистентом у Грега Поповича в «Сан-Антонио Спёрс». Сам Этторе отзывался об этом опыте крайне позитивно и с пониманием относился к тому факту, что в НБА не очень любят назначать европейцев главными тренерами. Он вернулся в Европу, на свою Родину, и начал тренировать миланский клуб. Первые годы работы специалиста можно назвать успехом, но второй сезон подряд команду преследуют серьёзные проблемы. В нынешнем розыгрыше Евролиги итальянский коллектив располагается на 16-м месте, а в национальном чемпионате – на восьмом. Так что же там происходит?

Титулы клубу Этторе начал приносить почти сразу. В 2020 году был выигран Суперкубок Италии. В 2021 году удалось выиграть национальный кубок, что получилось сделать и в 2022 году, вместе с долгожданной победой в Серии А. В 2023 году, несмотря на начавшийся кризис, миланцы сумели повторить успех в национальном чемпионате.

Что касается европейской арены, то в 2021 году итальянцу удалось довести клуб до «Финала четырёх», а в следующем году – до четвертьфинала. Достойнейшие результаты, за которыми последовал большой спад в минувшем розыгрыше, где миланская команда заняла лишь 12-е место. Именно тогда пошли разговоры о том, что команда находится в кризисе. Подписанный по ходу минувшего сезона Шабазз Напьер помог команде взять чемпионат, но «Олимпия» не смогла его сохранить, поскольку разыгрывающий хотел троекратного увеличения зарплаты.

Шабазз Напьер в период выступлений за «Олимпию» Фото: LightRocket via Getty Images

В межсезонье была приобретена настоящая суперзвезда европейского баскетбола — Никола Миротич. Но клуб не сильно нуждался в усилении на этой позиции, а вот проблема с разыгрывающим не была решена. Сам Мессина указывает именно на этот фактор как на причину провального старта сезона для итальянцев. Кевин Пангос настолько не устраивает специалиста, что тот не принимает участия в матчах с конца октября.

«Главной причиной наших неудач является отсутствие водителя для нашей машины. Пангос — не тот человек, который может заставить играть команду определённым образом. Я не смог сделать правильные корректировки, чтобы ему было легче играть. Я признаю, что допустил ошибку. Возможно, я должен был это предвидеть, учитывая, как быстро Пангос превратился из запасного игрока «Кливленда» в того, кто там не попадал в ротацию», — приводит слова Мессины Il Foglio.

За Пангоса вступился разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс, который имеет зуб на Мессину за то, что тот прямо в 2019 году заявил, что не хочет видеть игрока в своей команде. В своей лавине твитов Майк заявлял, что Этторе утопил Пангоса, что тренеру нужно больше сфокусироваться на себе, а не обвинять других.

Майк Джеймс в период выступления за «Олимпию» Фото: Emanuele Cremaschi/Getty Images

Президент организации Панталео Делл'Орко защищает Мессину в сложный период и заявляет о том, как финансовые ограничения Евролиги сковывают возможности клуба решить все проблемы сразу.

«Мессина выиграл нам два чемпионата и выводил нас в «Финал четырёх». Мы не можем просто взять и забыть об этим достижениях.

Изначально мы хотели переподписать Напьера, но мы не смогли выдать ему желаемую сумму. Мы и так проинвестировали много денег в Миротича, хотя «Барселона» до сих пор ему платит часть зарплаты», — приводит слова Делл'Орко La Gazzetta Dello Sport.

Загвоздка заключается в том, что, скорее всего, «Олимпии» не удастся найти своего спасителя, как Напьера, по ходу нынешнего сезона. Среди свободных агентов нет тех, кто хорошо бы встроился в систему команды, отметил сам Мессина.

«Мы не должны брать кого попало, просто чтобы было. Мы стремимся к тому, чтобы получить того, кто подойдёт именно нам. На данный момент на рынке нет подходящих для нас опций. Мы следим за парой игроков, но там ситуации непростые.

Нам нужен тот, кто будет предоставлять отличные навыки плеймейкинга, кто обладает хорошими физическими данными и может хорошо защищаться. У нас есть баскетболисты, которые умеют набирать очки, нам нужен тот, кто будет им доставлять мячи», — сказал Мессина в послематчевом интервью.

Этторе Мессина Фото: Emanuele Cremaschi/Getty Images

Грозит ли Мессине увольнение? Несмотря на катастрофические результаты, у специалиста есть кредит доверия из-за прошлых результатов. Это если не говорить уже об общих заслугах, итальянец — один из самых именитых тренеров Европы XXI века. Он пользуется уважением не только своего президента, но и игроков. Собственный статус Мессина подтвердил в одной из недавних пресс-конференций.

«Иногда мне хочется поступить как Жозе Моуринью и при возникновении определённых ситуаций напомнить об одной цифре — 35. Ровно столько титулов я выиграл за свою 30-летнюю карьеру»

Мы привыкли видеть Мессину эмоциональным, эксцентричным, но за этим можно не заметить, что он специалист, умеющий работать с людьми, умеющий к ним прислушиваться. Отличным тому примером послужил тайм-аут из недавнего матча с «Анадолу Эфес», где Этторе абсолютно наравне общался с игроками, спрашивал их мнения, не возвышаясь над ними. Чувствуется, что, несмотря на все проблемы, единение в коллективе есть.

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