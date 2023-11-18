Три клуба Единой лиги ВТБ, которые показали значительный прогресс в новом сезоне

Если для НБА отметка в первые 10 матчей ничего не значит, то в Единой лиге ВТБ это практически треть первого этапа регулярного чемпионата. Уже аккуратно можно делать какие-то выводы, выделять фаворитов, а также сравнивать результаты команд с прошлым сезоном.

«Чемпионат» подготовил материал о трёх командах, которые в этом чемпионате точно радуют своих болельщиков больше, чем в прошлом первенстве.

«Енисей»

Ксавье Ратан-Мэйз (слева) и Джеремайя Мартин Фото: БК «Енисей»

Результаты команды на 18 ноября 2022 года: 2-8

Сейчас: 7-3

В сезоне-2023/2024 на один из первых планов вышел «Енисей», и это точно не случайность. Конечно, по большей части это связано с мегаперформансами американского защитника Ксавье Ратан-Мэйза, который уже взял награду MVP октября в Единой лиге ВТБ. Но нельзя недооценивать и работу нового главного тренера команды — Йовицы Арсича.

Сербский специалист кардинально сменил рисунок игры по сравнению с прошлым сезоном, конечно, сменились и исполнители.

В первую очередь бросается в глаза грамотная работа с мячом, как итог — 15,9 потери за игру (в прошлом сезоне) превратились в 9,8. Сейчас красноярцы вторые по наименьшему количеству потерь за игру (у УНИКСа — 9,3). Однако справедливости ради нужно сказать, что по всей лиге количество потерь резко снизилось.

При этом стоит отметить, что движение мяча — это не равно количество передач. По этому аспекту красноярцы занимают последнее место по лиге. Очевидно, что это связано с тем, что лидеры команды — Ратан-Мэйз и Джеремайя Мартин — берут игру на себя и часто завершают атаку благодаря индивидуальным действиям.

«Енисей» показывает очень симпатичный баскетбол и готов спустя два года вернуться в плей-офф.

«Астана»

Игрок «Астаны» Ройс Хэмм (с мячом) Фото: БК «Астана»

Результаты команды на 18 ноября 2022 года: 1-7

Сейчас: 5-4

Ещё одним приятным сюрпризом в новом сезоне является выступление казахстанской «Астаны». Стоит отдельно выделить правильные решения руководства клуба. В первую очередь в команде не стали устраивать чехарду тренеров и оставили Олега Киселёва на посту главного, несмотря на крайне неудачный результат по итогам минувшего сезона.

Также была проведена блестящая трансферная работа. В межсезонье команду пополнили Ройс Хэмм, Карвел Андерсон, Адам Канкел, Фелипе Хаасе, Девин Дэвис, а также Вадим Третьяк — и это заработало. Параллельно с этим руководству удалось сохранить одного из лидеров команды прошлого сезона — Маркелла Джонсона.

«Астана» после девяти матчей уже одержала пять побед. Попытаетесь угадать, сколько всего было побед в прошлом сезоне? Правильно — пять.

Главный тренер Олег Киселёв проводит грамотную работу в этом году. Он нашёл удачные сочетания, помимо этого, специалист, очевидно, доверяет своим лидерам — Хэмму, Джонсону и Андерсону — и предоставляет определённый карт-бланш. Конечно, есть определённые недочёты и нюансы, но то, что команда преобразилась и выглядит намного свежее и эффективнее — факт.

Последний раз казахстанский коллектив играл в плей-офф Единой лиги ВТБ в далёком 2019 году. Сейчас у клуба есть всё, чтобы вернуться в заветную восьмёрку по итогам регулярного чемпионата.

«Руна»

Кэмерон Янг Фото: ПБК «Руна»

Результаты команды на 18 ноября 2022 года: Суперлига

Сейчас: 6-3

«Руна» ещё год назад обивала паркеты Суперлиги, а уже сейчас входит в пятёрку лучших команд Единой лиги ВТБ, поэтому нельзя было не отметить такой скачок московского коллектива. Если всё же сравнить «Руну» с выступлением дебютантов прошлого сезона — «Самары» и МБА — то у «викингов» результат точно не хуже. У «Самары» на аналогичный отрезок был результат 5-5, у МБА — 7-3.

В межсезонье команда очень сильно обновилась. Из прошлого сезона в ростере осталось лишь пять человек. Пополнили же клуб сразу семь человек, в том числе с опытом игры в Евролиге и Лиге развития НБА, а также сменился главный тренер. В первом сезоне в Единой лиге ВТБ «Руной» руководит турецкий специалист Эртугрул Эрдоган. Отсюда и типичный турецкий рисунок игры: быстрые атаки, много передач и загрузка мяча в «краску» соперника.

«Викинги» точно не робкого десятка и совсем не стесняются играть против более опытных команд. «Руна» уже преподнесла сюрприз, переиграв в гостях действующего чемпиона — казанский УНИКС. Однако главные испытания команды Эрдогана впереди, уже в следующих встречах москвичи встретятся с ЦСКА, «Локомотивом» и «Зенитом».