«Пусть волнуется ЦСКА — не мы уступили в полуфинале». Интервью с Окаро Уайтом из «Локо»

«Локомотив-Кубань» давно стучался в элиту российского баскетбола и в прошлом сезоне окончательно застолбил за собой статус топ-команды, выйдя в финал Единой лиги ВТБ, где уступил казанскому УНИКСу в пяти матчах. Так или иначе, пробиться в такую важную часть сезона, будучи не топ-3 клубом регулярки — это не просто успех или счастливое стечение обстоятельств.

Одним из незаменимых элементов краснодарцев является американский форвард Окаро Уайт, который был подписан по ходу прошлого чемпионата. «Чемпионат» поговорил с 31-летним баскетболистом, затронув самые интересные и актуальные темы — от отечественного баскетбола до баскетбола мест, откуда родом сам Уайт.

Почему выбрал баскетбол, хотя занимался легкой атлетикой и американским футболом

— Ты очень редко давал интервью за время карьеры в России, и болельщики не так много знают о тебе. Расскажи, как попал в баскетбол?

— Первыми видами спорта, которыми я начал заниматься, были американский футбол и лёгкая атлетика. А в баскетбол я пришёл поздно — в 13 лет. Местный баскетбольный тренер увидел, как я бегаю, и пригласил на занятие.

— Какой разновидностью лёгкой атлетики занимался?

— Бегал на 100, 200 и 400 м. Как мама — она в этих дисциплинах даже на Олимпиаде выступала. Поэтому отдала нас с братом и сестрой на занятия бегом.

— И как получалось?

— Отлично получалось. Я с самого детства очень быстрый. Но при этом терпеть не мог лёгкую атлетику.

— Почему?

— Скучно — один сплошной бег. Когда занимаешься практически любым видом спорта, то ты немного бегаешь в начале тренировки, чтобы размяться. А тут ты побегал для разминки — и бегаешь дальше. Меня это раздражало.

— А в американском футболе на какой позиции играл?

— В свой первый год занятий в атаке играл квотербека, в защите — сэйфти. На второй — уайд-ресивера и сэйфти. А на третий год бросил это дело.

— В связи с чем?

— Потому что начал расти, но не в ширину. Когда ты худой и длинный, в американском футболе тебе туго приходится. К тому же у меня как раз начало хорошо получаться в баскетболе, так что я особо не переживал.

Окаро Уайт в составе Университета Флорида Стэйт Фото: Streeter Lecka/Getty Images

— В NCAA ты все четыре года отыграл за «Флориду Стэйт». Почему именно за этот университет? Ведь были же предложения и от других программ: «Флориды Гейторс», «Индианы Хузерс», «Майами Харрикейнс».

— Во «Флориде Стэйт» был тренер очень хороший. И обстановка, конечно. Может, я немного предвзят в пользу колледжа, который закончил, но в США спроси любого — в Калифорнии, Нью-Йорке, где угодно — любой скажет, что Флорида Стэйт — самый классный университет во всей стране.

— В плане образования?

— Не совсем (смеётся). В плане всего, что тебя там окружает. В Джексонвилле, помимо Флориды Стэйт, ещё два крупных колледжа. И студенты составляют процентов 80 населения. Так что там очень, очень весело.

— В колледже ты был в одной команде с Крисом Синглтоном, который впоследствии играл за «Локомотив-Кубань». Спрашивал у него совета перед тем, как подписать контракт с краснодарским клубом?

— Мы с Крисом остаёмся на связи — недели две назад созванивались. Но советовался перед переходом в Краснодар я не с ним, а с Аланом Уильямсом — он тоже поиграл за «Локо».

«Детройт» обещал подписать после драфта, но не сделал этого

— В нынешней Единой лиге ВТБ ты один из немногих игроков с опытом игры в НБА. При этом после колледжа тебя не задрафтовали. Что чувствовал в тот момент?

— Грустно было. Я понимал, что по своему потенциалу, возможно, не являюсь игроком первого раунда драфта НБА. Но во втором-то меня должны были выбирать железно! К тому же люди из «Детройт Пистонс», у которых был 48-й или 52-й пик, сказали мне, что обязательно подпишут меня, если я останусь незадрафтованным. А сами выбрали кого-то другого.

Ну что ж! Я поехал играть в «Болонью» и, откровенно говоря, совсем не был этому рад. Но сейчас, когда вижу, как всё сложилось потом, я доволен развитием своей карьеры: через чемпионаты Италии и Греции я всё же попал в НБА, притом в команду своей мечты — «Майами Хит».

— Что почувствовал, когда подписал гарантированный контракт с «Майами»?

— Я был в восторге! Сразу позвонил маме, написал лучшим друзьям. Не то чтобы подписание контракта стало большим сюрпризом — я видел, что всё к этому идёт. В Греции за право меня подписать сражались «Панатинаикос» и «Олимпиакос». Помню, я только что провёл встречу в Лас-Вегасе с менеджерами одной из этих команд, и они согласились дать мне контракт, который я хочу — как вдруг в дело вступает «Майами»: нет, этот парень будет играть за нас! Да, классное было время.

Окаро Уайт и главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра (справа) Фото: Gregory Shamus/Getty Images

— В «Майами» твоим тренером был Эрик Споэльстра, который является одним из лучших тренеров в истории НБА. Что можешь рассказать о нём как о специалисте?

— Хорошее слово — «специалист». Как раз про него. Для меня он один из лучших тренеров, с которыми я работал, если не самый лучший. Если он что-то говорит, он это и имеет в виду.

«Майами» вообще отличается от остальных команд НБА — это реально как одна большая семья. Споэльстра работает там тренером уже 15 лет, но он ведь и до этого был в структуре клуба. Без сомнения, это будущий член Зала славы НБА.

— Он больше мотиватор, аналитик или кто?

— Мотиватор. Эдакий крутой парень. Помню, я ещё только перешёл в команду, прихожу на тренировку пораньше, чтобы размяться на тренажёрах — а Спо со всем тренерским штабом уже там: потеют на беговой дорожке, тягают веса. Потом уже понял, что они это делают каждый день. Когда ты молодой игрок и видишь, что тренеры сами любят и умеют впахивать — это очень мотивирует.

— Ещё одна знаковая личность в истории «Майами Хит» и всей НБА — Пэт Райли. Ты знаком с ним?

— Пэт очень крут! Обожаю его. Он из тех людей, которые прямо тебе высказывают всё, что думают, без малейшей лжи и тем более пощады. Пэт почти всегда был на тренировках, но в процесс никогда не вмешивался. Думаю, это потому, что Споэльстра всему научился у него. Так что тренировки всегда вёл Спо, а Пэт только изредка брал слово в конце, чтобы толкнуть мотивационную речь. И мы все стоим с разинутыми ртами, а он пошёл себе дальше по другим делам.

«Денвер», эмо-Батлер и возвращение в НБА

— Много у тебя друзей среди игроков НБА?

— Да, много. Самые близкие — Джош Ричардсон и Родни Макгрудер, правда, он в этом сезоне пока без команды. И, конечно, Джеймс Джонсон — он мне как старший брат.

— Как тебе образ, в котором Джимми Батлер пришёл на медиадень НБА — с эмо-чёлкой и накрашенными ногтями?

— Джимми забавный. Было бы интересно поиграть с ним в одной команде, а то я только против него играл. Здорово, что он пришёл в «Майами», потому что он поднял команду на ступеньку выше. Но этот его образ, конечно… Я бы так точно не пришёл ни на медиадень, ни куда бы то ни было вообще. А он… наверное, просто прикалывается.

— Как тебе финал прошлого сезона, в котором «Майами» уступил «Денверу»?

— А что тут сказать? Сейчас в лиге нет равных «Денверу», надо честно в этом признаться. Наверняка они и второй титул подряд выиграют. Сейчас на планете нет игрока, который способен остановить Николу Йокича.

— Мечтаешь о возвращении в НБА?

— Сейчас? Да не особо уже. Если бы мечтал, играл бы где-нибудь в Евролиге или Лиге развития, где больше шансов, что скауты НБА обратят на тебя внимание. Думаю, у меня там состоялась неплохая карьера — четыре сезона, за которые я набрал достаточно матчей, чтобы получать от НБА пенсию. Так что ни о чём не жалею.

Первое впечатление о России: «бескрайние просторы, пустошь»

— А как ты решил перебраться в Россию?

— Исключительно благодаря Димитрису Прифтису. Он был моим тренером в «Панатинаикосе», и я ещё тогда решил, что если и вернусь в Европу, то только в его команду. И после того, как я в «Вашингтоне» получил травму колена, прооперировался и понял, что снова готов играть, мой агент позвонил Прифтису, а тот отвечает: «Конечно, ждём Окаро в УНИКСе».

— Каковы были твои первые впечатления о России?

— Помню, самолёт начинает снижаться перед посадкой в Казани, а я смотрю в окошко — и вижу одни только бескрайние просторы. Только иногда какая-нибудь маленькая деревушка — а так всё пустошь и пустошь. И ещё меня предупреждали, что в России холодно, но я не думал, что настолько. Однако вскоре мне всё начало нравиться. Казань — красивый город. К тому же в то время была пандемия, и в России было гораздо меньше ограничений, чем в США. Например, можно было сходить в ресторан — такое мне по душе.

Окаро Уайт на встрече с болельщиками перед сезоном-2023/2024 Фото: lokobasket.com

— А в Краснодаре тебе как?

— Погода здесь гораздо лучше, чем в Казани. Здесь много хороших ресторанов и в целом адекватные люди. А вот пробки — с этим в Краснодаре просто ужас. Поэтому я бóльшую часть времени провожу в квартире. Но в целом мне тут нравится. Если бы ещё аэропорт работал, вообще отлично было бы.

— Неужели совсем не выходишь прогуляться по Краснодару?

— Если честно, в своё свободное время я предпочитаю просто валяться дома и смотреть ТВ. Особенно если выходной выпадает на воскресенье и есть возможность посмотреть американский футбол. Я гораздо больше люблю смотреть американский футбол, чем баскетбол.

— За кого болеешь?

— За «Нью-Йорк Джайантс», я же из Бруклина родом.

— Бывал на их матчах?

— Да, два раза. Правда, оба на выезде, когда они приезжали в Тампу, где я сейчас живу.

— Тампа — это разве не хоккейный город?

— Чисто хоккейным я бы его не назвал, хоть «Лайтнинг» и очень круты. На их матчи я раз пять ходил. А так в Тампе сразу три сильные команды — по хоккею, американскому футболу и бейсболу.

— Как тебе бейсбол?

— Его, на мой взгляд, можно смотреть только вживую. Мой друг детства сейчас играет за «Янкис», но по телевизору это всё равно смотреть невыносимо. На стадионе — ещё куда ни шло.

УНИКС — самый принципиальный соперник, Лабери специально выбил несколько зубов в финале

— Кто в Единой лиге ВТБ для тебя самый принципиальный соперник?

— С одной стороны, за последнее время мы много напряжённых матчей сыграли с ЦСКА. С другой — есть УНИКС, с которым мы встречались в финале, делим почти одни и те же цвета, ещё и арены по одинаковому проекту выстроены. Так что, наверное, УНИКС.

— В минувшем финале Луи Лабери из УНИКСа выбил тебе сразу несколько зубов. Как думаешь, он специально это сделал?

— Я уверен в этом. Но не злюсь на него.

— Правда?

— Ну да. Мы с ним оба прекрасно понимаем, что, если бы это произошло на улице, я бы быстро его уделал. Но там, где я рос, принято вступать в драку только с тем, кто тоже хочет драться. А он как раз таки честной драки не хотел — ему надо было вывести меня из игры тем или иным способом. Я это воспринимаю как проделки несмышлёныша. Поэтому кулаком бы его бить не стал, но подзатыльник бы отвесил.

Отсутствие волнения, пусть оно будет у соперников

— Почему «Локомотив-Кубань», который менее полугода назад играл в финале Единой лиги ВТБ, начал новый сезон так слабо?

— Хотел бы я сам знать. Никаких идей. Мы ведь и состав сохранили практически без изменений, так что взаимодействия почти все должны быть налажены. Может, дело в том, что теперь на нас начали настраиваться по-другому. И уровень лиги в новом сезоне очень хорош. Так что нам надо заново, практически с нуля, доказывать, что мы сильнее всех.

— Проиграв «Астане», в следующем матче «Локо» нанёс первое в сезоне поражение ЦСКА. Что изменилось в команде между этими матчами?

— Да особо ничего. Мы ведь и матч с «Астаной» начали хорошо. А потом произошло то, чего со мной за всю карьеру не бывало.

— Ты имеешь в виду четыре очка, набранные командой за всю третью четверть?

— Да. Необъяснимо, как мы позволили «Астане» нас победить. Тут ведь даже соперника особо не за что хвалить — мы сами отдали им этот матч. Ну что ж, теперь с большим нетерпением ждём «Астану» в гости на ответный матч.

— Сильно волновался по ходу четвертой четверти с ЦСКА, по ходу которой лидер менялся 10 раз?

— Вообще ни капли. Пусть волнуется ЦСКА — это ведь не мы уступили в седьмом матче полуфинала перед своими трибунами. И не мы три матча подряд в этом противостоянии проиграли. У нас нет причин нервничать.

Главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Александр Секулич (в середине) Фото: БК «Локомотив-Кубань»

Секулич готов к НБА?

— Мог бы главный тренер «Локо» Александр Секулич работать в НБА? В сборной Словении он тренирует звезду «Далласа» — Луку Дончича.

— Вполне. Ведь НБА — это лига игроков, а Секулич — игроцкий тренер.

— Это как?

— Есть много тренеров, которые воображают, что знают о баскетболе всё. Как правило, это те, кто уже лет 30 работает. Они считают, что всё надо делать точно так, как они сказали — и никак иначе. Мне такие тренеры не нравятся, да и не только мне.

А бывают тренеры, которые всегда готовы выслушать игрока и не устраивать из этого скандал. Да, последнее слово всё равно остаётся за тренером, но, когда он принимает решение, ты понимаешь, что к тебе прислушались, что человек не упорствует в каких-то догмах, в которых застрял ещё в прошлом веке.

В НБА большинство тренеров слушают игроков. Потому что, откровенно говоря, баскетболисты получают на порядок больше денег, и руководители команд гораздо охотнее увольняют тренеров, нежели звёзд. Я думаю, что Секулич хорошо бы себя чувствовал в НБА.

Молодые игроки — это одновременно и благословение, и проклятие

— В «Локомотиве» на большие минуты выходит очень много молодых игроков: Владислав Емченко, Александр Щербенёв, Андрей Мартюк, Кирилл Елатонцев. Как тебе с ними играется?

— Это одновременно и благословение, и проклятие. Я никогда раньше не играл в команде, где было бы столько молодёжи. Привык, что я в любой команде примерно посередине по возрасту. А тут старше меня только Джордан Морган и Григорий Шуховцов.

Но это здорово, потому что у молодых горят глаза, много энергии и энтузиазма, они прогрессируют у тебя на глазах.

— А проклятье почему?

— Ну не то чтобы совсем проклятье, это просто поговорка такая — «a gift and a curse». Молодые могут ошибаться в ситуациях, которые кажутся тебе элементарными, не знать каких-то тонкостей игры. Но, в конце концов, я сам ещё недавно был юнцом. Так что всё нормально — пусть учатся.

— Что им нужно сделать, чтобы прогрессировать быстрее?

— Слушать меня (смеётся). Шучу. На самом деле, надо смотреть очень много видео. Абсолютно копировать кого-то не нужно, но почерпнуть что-нибудь полезное у более опытных коллег по амплуа можно всегда. Ещё нужно внимательно слушать, что тебе говорят старшие игроки и тренеры — тем более что у «Локо» очень толковые тренеры.

— Что нужно сделать «Локо», чтобы выиграть титул?

— Играть на максимуме каждую игру, оставаться полностью сфокусированными каждую секунду, играть командой. Ни в коем случае не надо забивать себе голову вот этим «а сколько у меня сейчас в среднем очков, а сколько подборов». Думать надо только о том, как отразить следующую атаку соперника в соответствии с планом, который нам дал тренер. И потом убежать в быструю атаку, ведь быстрые атаки — это наш козырь.

Не стал бы играть за сборную России

— Суммарно ты провел в РФ почти 2 года. Согласился бы выступать за сборную России, если бы предложили?

— Спасибо, но нет. Я ямаец, мои родители — ямайцы, поэтому единственная сборная, за которую я готов играть — это сборная Ямайки.

— Ты чувствуешь, что публика в Краснодаре тебя любит? Когда ты получил травму в финальной серии, на домашних матчах было столько плакатов со словами поддержки.

— Чувствую. В Краснодаре разбираются в баскетболе. Думаю, они видят, насколько я отдаюсь игре каждую секунду, и ценят это. Вообще, меня любили фанаты всех команд, за которые я играл. Кроме, может быть, болельщиков «Панатинаикоса», но там никого не любили, потому что мы плохо выступали в Евролиге. Думаю, если человек понимает, каким должен быть баскетбол, как в него нужно играть, то он просто не может не любить Окаро Уайта.