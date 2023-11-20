Испанские команды доминируют в Евролиге! Главенствующая нация европейского баскетбола

Действующий чемпион «Евролиги» «Реал» Мадрид продолжает доказывать свой статус главного фаворита турнира. Восемь матчей — восемь побед. Но вместе с успехами «Королевского клуба» поднялся весь уровень испанского баскетбола. Обновлённая «Барселона» и симпатичные «Валенсия» и «Баскония». На данный момент создаётся такая ситуация, что все четыре испанских команды претендуют на выход в плей-офф. Ни одна другая страна даже близко не может похвастаться подобным.

Что касается Италии, то только одна команда претендует на выход в четвертьфинал — «Виртус Болонья». «Олимпия» Этторе Мессины второй сезон подряд проваливается на европейской арене и уже находится в критической ситуации. У Израиля одна команда в турнире, у Франции есть отличный «Монако», но бедствующий АСВЕЛ, у Сербии и «Партизан», и «Црвена Звезда» находятся вне первой десятки в таблице, у Греции только две команды, у Германии обе команды — аутсайдеры, у Турции достойный «Фенербахче» и потерявший былой уровень «Анадолу Эфес», у Литвы единственный клуб находится на 12-м месте.

Не будет преувеличением сказать, что Испания — столица европейского баскетбола на данный момент с самой сильной по уровню лигой. Давайте отдельно рассмотрим успехи каждого клуба.

Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.

«Реал» Мадрид

Игроки БК «Реал» Мадрид Фото: Pedro Castillo/Getty Images

Место в Евролиге: 1-е.

Матчи с не испанскими командами: шесть побед и 0 поражений.

«Реал» — единственная команда турнира, которая не потерпела ещё ни одного поражения в турнире. И что самое удивительное — самые близкие матчи у «сливочных» были только с другими испанскими командами. Матчи с остальной Европой можно было назвать или разгромами или как минимум очень уверенными победами.

На перформанс команды даже не повлиял спад формы Уолтера Тавареша, считающегося одним из лучших игроков Европы. У мадридцев настолько глубокий состав, что как только у кого-то происходит травма или плохой период, у них есть игроки на скамейке, которые всегда готовы взять инициативу на себя. Таким баскетболистом в этом году стал Венсан Пуарье, который в некоторых матчах демонстрировал себя как лидер команды.

«Барселона»

Роджер Гримау Фото: Rodolfo Molina/Getty Images

Место в Евролиге: 2-е.

Матчи с не испанскими командами: пять побед и ноль поражений.

Возрождение «Барселоны» при новом тренере — одна из главных тем нынешнего сезона. Далеко не все верили в тренера, который не имел опыта на таком уровне, но ясно было одно — эпоха Ясикявичюса пришла к тупику в прошлом сезоне. И теперь видно, что руководство сделало правильное решение.

Фактором успеха стала и отличная работа в межсезонье. И Вилли Эрнангомес, и Джабари Паркер отлично выступают, добившись статуса важных игроков ротации. Особенно удивляет быстрая адаптация Паркера, который засиял в своём первом же матче с «Анадолу Эфес».

«Валенсия»

Брэндон Дэвис, Уолтер Тавареш, Дамьен Инглис и Стефан Йович Фото: Juan Navarro/Getty Images

Место в Евролиге: 9-е.

Матчи с не испанскими командами: пять побед и два поражения.

Перед сезоном эксперты воспринимали «Валенсию» как аутсайдера турнира, который не сможет побороться за плей-офф. Уже можно сказать, что коллектив превосходит ожидания. Клуб мог бы занимать место куда выше, если бы не два подряд обидных поражения с двумя грандами испанского баскетбола.

Несмотря на то что «Валенсия» не сравнится по уровню с «Реалом» и «Барселоной», своей игрой она может доставить проблемы любому сопернику. Добиваются этого валенсийцы не атакой, которая по цифрам находится на последнем месте среди всех клубов Евролиги, а своей оборонительной системой и отличной работой на подборах.

«Баскония»

Чима Монеке, Коди Миллер-Макинтайр и Крис Кьоцца Фото: Aitor Arrizabalaga/Getty Images

Место в Евролиге: 10-е.

Матчи с не испанскими командами: четыре победы и три поражения.

С уходом Дариуса Томпсона и Рокаса Гедрайтиса казалось, что «Баскония» сделает шаг назад после того, как чуть не вышла в плей-офф предыдущего розыгрыша Евролиги. Так и казалось по первым играм Евролиги, когда испанский клуб проиграл четыре из пяти матчей на старте сезона. Руководство не стало долго ждать и уволило Жоана Пеньярройю, после чего был приглашён обратно Душко Иванович, тренировавший команду с 2019 по 2021 год.

И это сработало. На данный момент у команды серия из четырёх побед. Оказался повержен не только аутсайдер АСВЕЛ, но и знаковые клубы, такие как «Партизан», «Олимпиакос» и «Барселона».