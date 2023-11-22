Жизнь после победы на ЧМ-2023. Как начали новый сезон игроки «золотой» сборной Германии

Мировое первенство по баскетболу, которое в этом принимали Филиппины, Япония и Индонезия, завершилось настоящей сенсацией — сборная Германии, которая до этого никогда не поднималась выше третьего места на турнире, неожиданно завоевала чемпионский трофей. Но с тех пор прошло уже больше двух месяцев, и 12 парней, которые уезжали домой с золотыми медалями, вернулись к выступлениям на клубном уровне: в НБА и Евролиге.

В этой статье «Чемпионат» расскажет, как на сегодняшний день обстоят дела у каждого из них.

Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.

Исаак Бонга («Бавария»)

Статистика в сезоне-2023/2024 Евролиги: 8,3 очка (46,7% с игры, 35% из-за дуги), 5,7 подбора, 1,7 передачи, 1,1 перехвата за 23.04.

24-летний Исаак Бонга, который ещё в прошлом году выступал в НБА в составе «Торонто Рэпторс», проводит свой второй сезон в мюнхенской «Баварии». Он является стартовым форвардом немецкого коллектива и третьим самым эффективным игроком (11,1 PIR).

На прошлой неделе Бонга пропустил два матча в Евролиге из-за травмы паха, но 19 ноября вернулся в строй и отыграл 14 минут во встрече чемпионата Германии. Там у его команды дела получше, чем на европейской арене, где «Бавария» занимает только 16-е место с балансом 3-6.

Сборная Германии — чемпионы мира 2023 Фото: fiba.basketball

Андреас Обст («Бавария»)

Статистика в сезоне-2023/2024 Евролиги: 6,1 очка (26,3% из-за дуги), 1,9 подбора, 0,6 передачи, 0,3 перехвата за 19.43.

Ещё один чемпион мира в составе «Баварии» Андреас Обст на данный момент находится в лазарете. 27-летний защитник, который стал настоящим героем полуфинального матча с США (и даже уложил на паркет Тайриза Халибёртона), травмировал стопу и не появлялся на площадке с 12 ноября. Сроки его восстановления неизвестны.

Как и Бонга, он заработал повреждение накануне матча 8-го тура Евролиги с «Партизаном». И хотя оба являются ключевыми игроками стартовой пятёрки, именно в их отсутствие клубу удалось прервать серию из четырёх поражений в еврокубках.

Нильс Гиффей («Бавария»)

Статистика в сезоне-2023/2024 Евролиги: 3,9 очка (40,7% с игры, 29,4% из-за дуги), 2,4 подбора, 0,4 передачи, 0,4 перехвата за 16.01.

А вот и третий чемпион мира, который защищает цвета мюнхенской «Баварии». Нильс Гиффей проводит в команде свой второй год по трёхлетнему контракту и по большей части появляется в матчах чемпионата Германии. Не сказать что там он выступает намного лучше, но всё-таки получает чуть больше игрового времени.

В Евролиге Гиффей выходит со скамейки на свои 15-20 минут, но отметка в пять очков покорилась ему только дважды: в первых двух матчах сезона.

Сборная Германии — чемпионы мира 2023 Фото: fiba.basketball

Маодо Ло («Олимпия Милан»)

Статистика в сезоне-2023/2024 Евролиги: 8,2 очка (40% из-за дуги), 2,2 подбора, 3,3 передачи, 0,5 перехвата за 22.45.

Незадолго до старта чемпионата мира, в июле этого года, Маодо Ло подписал двухлетний контракт с «Миланом». Он дебютировал в составе итальянской команды в начале октября и сразу же повредил мышцу бедра, из-за чего был вынужден пропустить три недели.

Его первый матч за «Олимпию» в Евролиге состоялся 26 октября — Ло вышел на площадку против бывшей команды, берлинской «Альбы». С тех пор он продолжает регулярно появляться в стартовой пятёрке и делит первое место по количеству результативных передач с Йоханнесом Фойгтманом.

Йоханнес Фойгтман («Олимпия Милан»)

Статистика в сезоне-2023/2024 Евролиги: 9,1 очка (55,7% с игры, 32% из-за дуги), 3,8 подбора, 3,3 передачи, 0,4 перехвата за 21.16.

Бигмен Йоханнес Фойгтман выступает за «Милан» с тех пор, как покинул московский ЦСКА в 2022 году.

Второй сезон в итальянской команде получается для Фойгтмана довольно необычным: он набирает рекордные для себя 3,3 передачи в среднем за матч, а от проблем с реализацией, которые наблюдались в прошлом сезоне, не осталось и следа — его процент попаданий с игры вырос с 40,7 до убедительных 55,7. Теперь он является третьим в «Милане» по результативности и рейтингу PIR (11,2).

Юстус Холлац («Анадолу Эфес»)

Статистика в сезоне-2023/2024 Евролиги: 0,5 очка, 0,3 подбора, 0,3 передачи за 3.45.

В июне 22-летний Юстус Холлац договорился о переходе в «Цедевиту» из Любляны (Словения), но в итоге оказался в Турции — игрока в аренду взял «Анадолу Эфес».

Пока он получает больше времени в матчах национального чемпионата, а не в Евролиге, в играх которой тренеры отдают предпочтение более опытным защитникам. В рамках европейского турнира Холлатц провёл шесть матчей, в сумме проведя на площадке менее 23 минут и набрав всего три очка.

Йоханнес Тиман («Альба» Берлин)

Статистика в сезоне-2023/2024 Евролиги: 14,2 очка (36% из-за дуги), 6,2 подбора, 1,3 передачи, 0,7 перехвата за 26.34.

Йоханнес Тиман — один из тех игроков, кто в новом сезоне Евролиги заметно прибавил по сравнению с предыдущим. Теперь он получает в «Альбе» по 27 минут, чаще бросает, набирает больше очков, собирает больше подборов и занимает седьмое место в лиге по рейтингу PIR (18,6).

Стоит ли говорить, что он является не только одним из лучших «больших» в нынешнем сезоне, но и абсолютным лидером «Альбы». Вот только этого, увы, пока недостаточно, чтобы вытащить берлинский клуб с последнего места в турнирной таблице (1-8).

Сборная Германии — чемпионы мира 2023 Фото: fiba.basketball

Давид Кремер («Гранада»)

Статистика в сезоне-2023/2024 Лиги АБК: 9,2 очка (34,9% с игры, 29,2% из-за дуги), 3,4 подбора, 0,8 передачи, 1,0 перехвата за 21.56.

Давид Кремер, который получал меньше всех минут в составе сборной Германии на чемпионате мира, с недавнего времени выступает в испанской лиге. Увы, не в составе одной из команд, которые теперь доминируют в Евролиге, а в скромной «Гранаде», на данный момент занимающей 16-е место в турнирной таблице.

Тем не менее в этом сезоне Кремер уже провёл несколько неплохих матчей и даже оказался лучшим в составе своей команды в противостоянии с грозным «Реалом» (16 очков). Защитник был бы куда успешнее, если бы не его чудовищные проблемы с реализацией с игры — в 10 встречах он реализовал только 30 из 86 попыток.

Франц Вагнер («Орландо Мэджик»)

Статистика в сезоне-2023/2024 НБА: 18,5 очка (41,8% с игры, 29,2% из-за дуги), 5,6 подбора, 3,1 передачи, 1,2 перехвата за 32.48.

22-летний Франц Вагнер, который на ЧМ-2023 вошёл во вторую символическую пятёрку, оправдывает ожидания болельщиков «Орландо» на старте нового сезона НБА. По итогам 13 матчей «Мэджик» занимают пятое место на Востоке с балансом 8-5.

Сам же Вагнер проводит не менее достойный сезон, чем прошлый. Он убедительно выглядит в нападении и периодически даже затмевает Паоло Банкеро. Отметка в 20 очков покорилась Францу в 6 из 13 матчей нового сезона, однако ему ещё предстоит поработать над реализацией бросков. Она заметно снизилась по сравнению с предыдущим сезоном, когда немец реализовывал 48,5% с игры и 36,1% из-за дуги.

Мориц Вагнер («Орландо Мэджик»)

Статистика в сезоне-2023/2024 НБА: 11,8 очка, 4,4 подбора, 1,2 передачи, 0,5 перехвата, 0,5 блока за 19.30.

А вот и старший из братьев Вагнеров, которые в нынешнем сезоне НБА представляют «Орландо». 26-летний Мориц продолжает выступать в роли запасного центрового «Мэджик», в среднем получая на площадке под 20 минут игрового времени и являясь при этом лучшим игроком на скамейке.

В отличие от Франца, Мориц в нынешнем сезоне начал больше и точнее бросать и, как следствие, прибавил в плане результативности. В этом сезоне он набирает 11,8 очка при отличных 63,4% с игры и 36,4% из-за дуги — это лучший результат в карьере немецкого центрового за пять с лишним лет в США.

Даниэль Тайс («Лос-Анджелес Клипперс»)

Статистика в сезоне-2023/2024 НБА: 7,7 очка (58,8% с игры, 33,3% из-за дуги), 3,3 подбора, 0,7 передачи, 0,7 перехвата за 13.18.

На прошедшем мировом первенстве «большой» Даниэль Тайс был, пожалуй, четвёртым лучшим игроком в составе сборной Германии. И под впечатлением, судя по всему, остались даже «Клипперс», которые недавно подписали его на замену травмированному Мэйсону Пламли.

На днях 31-летний Тайс договорился о выкупе контракта с «Индианой» и с тех пор уже успел провести два матча в составе «Клипперс». В первом он отыграл только 10 минут и особо ничего не показал, а вот во втором набрал 19 очков (8/10 с игры) и собрал семь подборов за 21 минуту против «Спёрс». Более того, связка немца с Расселом Уэстбруком во второй пятёрке уже выглядит довольно впечатляюще.

Сборная Германии — чемпионы мира 2023 Фото: fiba.basketball

Деннис Шрёдер («Торонто Рэпторс»)

Статистика в сезоне-2023/2024 НБА: 15,6 очка (43,5% с игры, 34,8% из-за дуги), 3,0 подбора, 7,3 передачи, 1,0 перехвата за 31.18.

MVP чемпионата мира — 2023 Деннис Шрёдер проводит свой лучший сезон за последние три года. Набирая по 15,6 очка и аж 7,3 передачи за игру, он является основным пасующим в «Торонто», а также занимает восьмое место по этому показателю во всей лиге.

Летом Шрёдер подписал с «Рэпторс» контракт на два года и $ 25,4 млн и пока оправдывает ожидания, отлично дополняя Паскаля Сиакама со Скотти Барнсом. Да, недавно он провёл пару неудачных матчей (с «Вашингтоном» и «Милуоки»), но тут же реабилитировался в игре с «Бостоном», в которой приблизился к трипл-даблу: 23 очка, семь подборов и шесть передач.