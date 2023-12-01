Жара на трибунах и нервы на площадке. «Партизан» спасся в концовке и прервал серию ПАО!

Вчера, 30 ноября, в рамках 11-го тура Евролиги состоялся огненный матч между сербским «Партизаном» и греческим «Панатинаикосом». В нём подопечным Желько Обрадовича удалось отыграться с «-10», перевести игру в овертайм и прервать четырёхматчевую победную серию соперника под рёв переполненной домашней арены.

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На старте первой четверти «Панатинаикос» делал то, что делает лучше всего – вынуждал соперника фолить. Представители греческой команды то и дело отправлялись на штрафную линию, обеспечивая себе небольшое преимущество, а несколько точных попаданий Марюса Григониса довели отрыв до «+6». Но к хозяевам быстро подоспело подкрепление. В стартовой десятиминутке на площадку вернулись и Алекса Аврамович, и Кевин Пантер. Первый не так давно заработал перелом носа, из-за чего теперь вынужден играть в маске, а второй отсутствовал из-за повреждения колена ещё с 5-го тура. Они помогли Бруно Кабокло набрать его первые очки в матче и сократить отставание до минимального – 20:21 по итогам первого отрезка.

Однако в начале второй четверти гости вновь увеличили разницу в счёте. Пока Кендрик Нанн и Александр Бальцеровски набирали очки, «Панатинаикос» также затмил соперника на подборе. А вот нападение «Партизана» выглядело не так уверенно, и наблюдать за этим было довольно непривычно. Ведь чёрно-белые занимают второе место в Евролиге по результативности за игру, уступая по этому показателю только мадридскому «Реалу». И хотя оба коллектива испытывали сложности с исполнением трёхочковых, суммарно реализовав всего 5 из 21 попытки за половину, именно дальний бросок Зака Ледея положил начало рывку 11:0, вернувшего «Партизан» в игру. Вплоть до этого момента гости куда лучше смотрелись в обороне, но в итоге посыпались. 39:38 после первой половины.

К Ледею быстро подключились Ален Смайлагич и Джеймс Нанналли, но в «Панатинаикосе» набирать очки вдруг начал Матиас Лессор. Нанналли, кстати, является любимчиком фанатов «Партизана». Недавно в его честь даже выпустили рэп-трек, разошедшийся по социальным сетям. Его отрывок, из которого гласит: «Джеймс – это Нанналли, я не знаю, кто такой Леброн». Но и Лессор, ныне выступающий в Греции, занимает в сердцах белградских фанатов особое место.

Матиас Лессор на матче с «Партизаном» Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Как только он появился на разминке, переполненная «Штарк Арена» начала заряжать его имя. Лессор провёл в «Партизане» последние полтора сезона и обрёл настоящее признание среди местных болельщиков: особенно после того, как вошёл в первую символическую пятёрку Евролиги, а также помог коллективу вернуться в плей-офф турнира и завоевать трофей в Адриатической лиге. В январе Матиас даже побывал свидетелем на свадьбе поклонника «Партизана», сделавшего своей избраннице предложение в перерыве одного из матчей.

Игра с «Панатинаикосом» стала для него первой против бывшей команды. По итогам встречи хозяева вручили баскетболисту небольшой подарок: мегафон и холст с фотографией самого Лессора, «заряжающего» вместе с фанатами «Партизана». Он также тепло пообщался со своими бывшими напарниками и главным тренером, Желько Обрадовичем.

Вернёмся к игре. Несмотря на усилия Лессора, белградский коллектив некоторое время оставался впереди. «Партизан» уверенно набирал очки с двухочковой дистанции, Зак Ледей был в огне. Но «Панатинаикос» не собирался сдаваться. На площадке было много физической борьбы, много контакта, при этом обе команды собирали подборы под своим кольцом. За минуту до окончания третьего отрезка счёт был равный, но на последней секунде в кольцо хозяев влетел баззер от Константиноса Митоглу. 54:56, впереди «Панатинаикос».

Безответные восемь очков, набранные зелёными в первые минуты четвёртой четверти, помогли гостям завладеть двухочковым преимуществом. «Партизану» же на то, чтобы успешно атаковать кольцо, потребовалось целых 176 секунд – таковой была цена за ошибки Пантера и Огнена Ярамаза. К середине отрезка «Панатинаикос» продолжал удерживать «+10», но затем хозяева при сумасшедшей поддержке родных трибун начали сокращать. Несколько попаданий от Кабокло, трёхочковый от Пи Джей Дозьера, лэй-ап и ещё одна «трёшка» от Пантера – и вот, на табло красуется счёт 76:78 за 79 секунд до окончания матча. Эргин Атаман на послематчевой пресс-конференции сказал, что его команда играла практически идеально на протяжении 38 минут, а в последние две запаниковала и перестала обороняться. Так, благодаря раннеру Пантера за 34 секунды до сирены игра перешла в овертайм.

Кевин Пантер Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Последующая потеря Пантера чуть не стоила чёрно-белым победы, но «чуть» не считается. В овертайме подопечным Обрадовича удалось быстро выйти вперёд – при этом они защищались так, как будто это финал Евролиги, а не матч 11-го тура в регулярке. Чего стоили хотя бы два блока от Кабокло. «Штарк Арена» сходила с ума, пока Дозьер с Пантером вели за собой нападение. И хотя рывок 10:2 обеспечил хозяевам комфортное преимущество, «Панатинаикосу» удалось подобраться к сопернику благодаря трёхочковому Нанна и двум попаданиям с линии. Но аллей-уп Пантера и Ледея за 15 секунд до сирены фактически поставил точку в матче. Разница превратилась в «+5», и в итоге «Партизан» одержал победу со счётом 92:87.

Ледей стал самым результативным игроком встречи, набрав 23 очка, пять подборов и две передачи. Дозьер записал на свой счёт 16 баллов, семь собранных отскоков, четыре передачи, а также три перехвата. У Пантера – 13 очков и три ассиста, у Кабокло – 12 баллов, пять подборов и по два перехвата и блока.

Лучшим в составе «Панатинаикоса» был Кендрик Нанн: у него 19 очков, пять подборов, три результативных паса и два перехвата. Лессор набрал против бывшей команды 16 баллов, шесть подборов и три блок-шота.

Теперь «Партизану» предстоит провести ещё две домашних встречи, которые могут переломить ход сезона для этой команды. Чёрно-белые примут в Белграде «Монако» и «Олимпию» из Милана. Эти матчи состоятся 5 и 7 декабря соответственно и начнутся в 22:30 мск.

«Панатинаикос» же отправится в гости к «Анадолу Эфес» 5 декабря. Начало – в 20:30 мск.