Триллер в Краснодаре. «Локо» отыграл у УНИКСа 22 очка и героически обыграл чемпиона

«Локомотив-Кубань» на характере обыграл казанский УНИКС в матче первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 82:75.

Самым результативным игроком встречи стал защитник железнодорожников Девон Акун-Пёрселл, набравший 19 очков. Примечательно, что краснодарцы на своём паркете уступали ещё в третьей четверти 22 очка, но в итоге нашли в себе силы догнать и обыграть соперника.

«Чемпионат» подготовил материал по итогам матча недели, который, возможно, на данный момент стал лучшим в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ.

Предисловие

Трибуны Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

Обе команды перед матчем находились в топ-6 турнирной таблицы. УНИКС располагался на второй строчке, «Локомотив» — на четвёртой. У казанской команды было не всё гладко — в пяти последних встречах команда Велимира Перасовича уступила в двух, причём в одном — на своей площадке дебютанту «Руне». Второе поражение также было в Казани, но в матче с ЦСКА.

У кубанцев же ситуация была более радужная — четыре победы подряд, в том числе и над ЦСКА.

Очевидно, что дополнительной мотивацией для «Локомотива» являлась память о первом матче сезона с УНИКСом, в котором краснодарцы не смогли навязать борьбу действующим чемпионам и уступили -18.

Перед стартовым вбрасыванием второй игры между коллективами болельщики были в предвкушении не только тренерского противостояния, но и между игроками. В частности, между Ненадом Димитриевичем (УНИКС) и Девоном Акун-Пёрселлом («Локомотив-Кубань»). Также ожидалась битва «больших» — Джалена Рейнольдса (УНИКС) и Окаро Уайта («Локомотив-Кубань»).

Главный тренер «Локо» Александр Секулич перед матчем признавался, что к его команде едет одна из сильнейших команд лиги с составом уровня плей-офф Евролиги, также он отметил, что красно-зелёным нельзя терять концентрацию по ходу встречи.

Провальная первая половина «Локо»

«Локомотив-Кубань» – УНИКС Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

Команды на удивление начали матч очень осторожно, как минимум об этом говорил счёт. Почти за шесть с половиной минут первой четверти коллективы на двоих набрали лишь 15 очков. Однако после этого пошёл более открытый баскетбол, в котором убедительнее выглядел УНИКС.

Эта же тенденция продолжилась во второй четверти, и как итог — команды уходили на большой перерыв с преимуществом УНИКСа в 20 очков, а комментаторы встречи невзначай советовали главному тренеру «Локо» Александру Секуличу уже думать о следующей встрече.

Кубанцам дико не везло с трёхочковыми — 1/11 (9%) за 20 минут игрового времени. УНИКС также был лучше на подборе (24 против 20), по передачам (10-6) и совершил меньше потерь (4-5).

Нельзя сказать, что «Локо» был плох, просто многое не получалось, плюс действительно было несколько совсем ненужных потерь, которые привели соперника к набору очков. Действующий чемпион играл более дисциплинированно, особенно в защите, и этого хватало для создания гандикапа.

Если Перасовичу в перерыве нужно было лишь указать своим игрокам на то, как не растерять преимущество, то перед Секуличем стояла куда более тяжёлая задача — найти ключи к обороне казанцев и воодушевить подопечных, чтобы они не опустили руки раньше времени.

Разворот ситуации на 180 градусов и героическая вторая половина от «Локомотива»

На первой же минуте третьей четверти УНИКС увеличил преимущество до 22 очков, и казалось, что казанцы своего не упустят. Да, «Локо» стал играть активнее, инициативу на себя взял Джейлен Бэрфорд, но действующий чемпион продолжал набирать свои очки.

Однако затем у УНИКСа сбился прицел и случился провал в концентрации — несколько потерь и промахов, после чего Перасовичу пришлось взять тайм-аут, а «Локо» сократил отставание до 15 очков. Краснодарцы продолжили гнуть свою линию, у них наконец-то полетели «трёхи». Три попадания подряд, и третья четверть закончилась с преимуществом УНИКСа лишь в 10 очков. «Локо» оставался в игре.

Заключительная десятиминутка началась обескураживающе для краснодарцев — УНИКС вернул преимущество в 15 очков, а лидер «Локо» Акун-Пёрселл поймал четвёртый фол и сел на скамейку. Казалось, что кубанцы уже не смогут вернуться, и сокращение отставания до 10 очков так и останется главным достижением по итогам встречи. Очевидно, что у Секулича на это были другие планы, и он взял очередной тайм-аут с целью попытаться еще раз взломать оборону УНИКСа.

«Локо» вышел с минутного перерыва как будто с лозунгом «Всё или ничего». На обеих сторонах площадки команде очень помогал Андрей Мартюк, а Джейлен Бэрфорд уже традиционно проводил вторую половину намного ударнее первой. То ли УНИКС не ожидал такого сопротивления от «Локо», во что трудно поверить, то ли казанцы просто расслабились, видя на табло двузначное преимущество.

Кубанцы защищались очень агрессивно, и это дало свои плоды. УНИКС совершил пять потерь за четыре минуты, а «Локомотив» магическим образом сократил отставание до двух очков. Перасович экстренно взял тайм-аут, но железнодорожники уже почувствовали запах крови. Бэрфорд сначала совершил красивый проход, а затем загрузил «трёху», которая будто заколотила гвоздь в крышку гроба УНИКСа. Ещё важные два очка добавил Акун-Пёрселл, и «Локо» было уже не догнать. 82:75 — команда Секулича отыграла 22 очка и стала лучшей по этому показателю в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. УНИКС уступил во втором топ-матче за две недели, и у Перасовича точно есть претензии к своим игрокам.

Этот матч на что-то повлиял?

Александр Щербенёв и Андрей Мартюк Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

Глобально исход этой игры ничего не решил. Впереди ещё куча матчей, а самые главные — в плей-офф. Безусловно, нельзя делать выводы по одной-двум играм, но некие тенденции отследить можно. Например, УНИКС буксует, когда их передняя линия не является первой опцией в матче.

Это было и в матче с ЦСКА, и в матче с «Локо». Причём нельзя сказать, что казанцы проиграли сегодня именно из-за этого. Они вели с преимуществом в 22 очка благодаря усилиям защиты и набору очков игроками задней линии. «Большие» не сильно-то и влияли на нападение. Но во второй половине, очевидно, команде Перасовича как раз не хватило более активных и агрессивных действий фронт-корта. Как и в матче с ЦСКА, сегодня скамейка УНИКСа помогла основе намного хуже, чем соперник.

У «Локомотива», конечно же, нужно отметить молодёжь. Кирилл Елатонцев, Андрей Мартюк и Захар Ведищев сыграли выше всяких похвал, а двое последних в некотором роде так вообще стали своего рода Х-фактором в четвёртой четверти. Команда действительно не опустила руки, и получила своё. Джейлен Бэрфорд в очередной раз показал свой класс, а Девон Акун-Пёрселл подтвердил, что награда MVP ноября была получена не просто так.

«Локомотив» и УНИКС сейчас находятся в разных ситуациях, но очень интересно посмотреть, в каких кондициях они подойдут к плей-офф.