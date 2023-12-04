«Самара» 2.0. У команды с берегов Волги есть шансы пробиться в плей-офф?

Руководство клуба в межсезонье решило начать всё с нуля, и это даёт свои плоды.

В 2022 году баскетбольный клуб «Самара» официально пополнил состав участников Единой лиги ВТБ и сразу закрепился в статусе команды, способной навязать борьбу каждому сопернику.

Первый сезон в лиге получился неоднозначным, однако после него клуб сделал выводы и сейчас выглядит совсем иначе.

«Чемпионат» подготовил материал о становлении команды, а также о её изменениях и перспективах.

С чего всё начиналось

БК «Самара» образца сезона-2014/2015 Фото: БК «Самара»

Де-факто историю «Самары» можно разделить на три этапа — создание команды на базе «Строителя»; объединение с ЦСК ВВС; отдельное возрождение.

В 1976 году по инициативе заслуженного тренера СССР Генриха Приматова ещё в Куйбышеве была создана команда «Строитель». В 1995 году клуб возглавил Камо Погосян, в том же году «Строитель» был переименован в БК «Самара».

В 2002 году губернатор Самарской области Константин Титов объявил о возрождении команды ЦСК ВВС и объединении его с «Самарой». Коллектив просуществовал до 2009 года, после чего признал себя банкротом. Однако на базе клуба буквально через несколько месяцев были созданы «Красные Крылья». Их история продлилась всего шесть лет, но была такой яркой, что стоит отдельного материала.

«Красные Крылья» – отдельная организация, не имевшая ничего общего с «Самарой». В 2011-м на базе Самарского государственного экономического университета клуб был возрождён под названием БК «Самара-СГЭУ», а уже в следующем году он получил профессиональный статус и заявился в Высшую лигу — третий по силе чемпионат. Таким образом, на тот момент в городе было две профессиональные команды: «Самара» и «Красные Крылья», выступавшие в Единой лиге ВТБ.

В 2013 году «Самара» поднялась в Суперлигу — второй по значимости дивизион российского баскетбола, а уже спустя два года, как говорилось выше, «Красные Крылья» прекратили своё существование. Таким образом, в городе осталась одна команда — «Самара».

Клуб планомерно развивался, и всё это закончилось чемпионством в Суперлиге в 2019 году. Параллельно были созданы аналогичные проекты в женском баскетболе, детско-юношеском и 3х3. Поползли слухи о возможном принятии команды в состав участников Единой лиги ВТБ, но всё упиралось в отсутствие арены, соответствующей для подачи заявки. Однако в «Самаре» и самой лиге знали, что она уже строится. Принятие команды в Лигу ВТБ было лишь вопросом времени.

В начале 2022 года «Самара» провела финальную встречу в рамках Кубка России уже в новом Дворце спорта. На игру приехала делегация из Единой лиги, которую возглавил президент Сергей Кущенко. «Самара» выиграла тот матч и титул, а после этого губернатор региона Дмитрий Азаров вышел к журналистам и сообщил, что с сезона-2022/2023 команда станет участником Единой лиги ВТБ. Скорее всего, этому также поспособствовало то, что состав участников покинули польская «Зелёна-Гура» и эстонский «Калев», так как в тот момент разговоры именно о расширении лиги не шли.

Первый в истории сезон в Единой лиге ВТБ

БК «Самара» образца сезона-2022/2023 Фото: БК «Самара»

Если МБА, ещё один дебютант того сезона, хотела просто закрепиться в лиге, подписав российских игроков и отказавшись от иностранцев, то руководство «Самары» точно поставило себе цель зайти в сезон с ноги. Был приглашён бывший главный тренер сборной России Сергей Базаревич, который за несколько лет до этого уже работал в Самаре — как раз с теми самыми «Красными Крыльями». Помимо этого, были подписаны легионеры с громкими именами, имеющие опыт игры в НБА и Евролиге. На бумаге всё выглядело слишком хорошо, и казалось, что «Самара» в первый же сезон сможет замахнуться на плей-офф.

Базаревич умеет и любит работать с легионерами, причём высокого класса. Но сложилось такое впечатление, что конкретно та трансферная кампания была сделана как раз ради громких имён, а не ради практичности и подбора игроков под определённую систему. Как итог — 19 поражений в 32 встречах и досрочное завершение сезона без плей-офф.

Камо Погосян президент БК «Самара» «Первый сезон для «Самары» можно оценить точно как позитивный: мы одержали 13 побед, к тому же в первый же сезон мы заняли третье место в маркетинговом чемпионате, получив за это премиальные. У нас была хорошая посещаемость, по проценту заполняемости арены мы точно в пятёрке лучших команд лиги — это, конечно, не может не радовать. Осталось только подтянуть в новом сезоне спортивные результаты, и мы к этому сейчас активно готовимся».

После дебютного сезона произошли кардинальные изменения: в команде остались лишь два баскетболиста — Юрий Умрихин и Никита Зверев. Также клуб покинул и главный тренер — Сергей Базаревич. Руководство «Самары» решило вновь строить команду с нуля, но при этом исходить от системы, которой не хватало в первом сезоне.

Новый сезон, новая «Самара»

Игрок БК «Самара» Джеймс Томпсон Фото: БК «Самара»

Место Базаревича занял хорватский специалист Дражен Анзулович, который до этого несколько лет работал в «Енисее». С ним же из Красноярска в Самару переехали сразу три баскетболиста — Александр Гудумак, Джеймс Томпсон и Иван Викторов. У новичков имена были не такие громкие, как год назад, но сразу было понятно, что руководство клуба даёт новому тренеру карт-бланш и возможность на построение своей команды.

«Самара» преобразилась. Может, по турнирной таблице это не сильно заметно: в прошлом году после 14 матчей у команды было шесть побед, в нынешнем после такого же количества матчей — семь. Однако прошлогодняя «Самара» и образца этого сезона — это две кардинально разные команды, и, смотря на нынешнюю, кажется, что у неё-то как раз есть шанс попасть в плей-офф.

Сейчас «Самара» чётко знает, что делать на паркете, Анзулович уверенно руководит игроками. Если год назад игра скатывалась к индивидуальным действиям баскетболистов, то в этом клуб является именно тренерским, со своей мыслью и философией. Получается не всё, но гораздо больше и лучше, чем в дебютном сезоне. При этом со стороны кажется, что самарцы ещё не до конца выкристаллизовали свою игру и не вышли на пик.

В ближайший месяц коллектив Анзуловича сыграет сразу с тремя топ-командами Единой лиги ВТБ – «Зенитом», УНИКСом и ЦСКА. Может, именно в этих встречах «Самара» сможет по-настоящему показать себя и сделать серьёзную заявку на плей-офф. Болельщики с берегов Волги точно заждались матчей на выбывание, и в этом году шансы на постсезон есть.