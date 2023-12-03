УНИКС забуксовал в матчах с фаворитами. Болельщикам казанцев стоит переживать?

Накануне казанский УНИКС растерял 22-очковое преимущество над «Локомотивом-Кубань» и после поражения опустился на третью строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

За последние две недели команда Велимира Перасовича проиграла в двух топ-матчах с прямыми конкурентами в борьбе за первую шестёрку.

«Чемпионат» подготовил материал о том, как команда изменилась после чемпионства и стоит ли болельщикам казанского клуба бить тревогу.

Осталась эйфория от чемпионства?

Игрок БК УНИКС Маркос Найт Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

В мае УНИКС впервые в своей истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ. До этого клубу не удавалось стать чемпионом России, победы были только в Кубке страны, а также в еврокубках. Казанская команда практически всегда была в числе фаворитов, но, как правило, оставалась в тени московского ЦСКА.

Все успехи в истории команды на данный момент непосредственно связаны с бессменным президентом — Евгением Богачёвым, который стал руководить клубом в 1998 году на общественных началах. До этого он занимал должность председателя Национального банка Татарстана.

Богачёв — яркий пример того, каким и должен быть руководитель. Он по возможности максимально находится с командой, даже во время предсезонных матчей, которые ничего не решают.

УНИКС всегда выступал в роли «правильного» клуба: чёткая система, отсутствие скандалов, прагматизм и далее по списку. Поэтому долгожданное чемпионство было очень важно и ценно не только для Богачёва, но и для всей Республики.

Евгений Богачёв президент УНИКса «Появилось чувство глубокого морального удовлетворения. Это счастье! Действительно, если ты хочешь быть счастлив один день, то напейся, если месяц — напейся. А если хочешь счастья всю жизнь, то надо иметь много друзей и вот такие моменты. Это счастье».

Летом казанцам во чтобы то ни стало нужно было сохранить костяк для защиты титула, и это практически удалось сделать. Да, команду покинули несколько важных игроков, в частности Дэрил Мэйкон, Винс Хантер, Георгий Жбанов, но куда важнее, что были продлены контракты с Ненадом Димитриевичем, Маркосом Найтом, Джаленом Рейнольдсом, Луи Лабери и, конечно же, с главным тренером Велимиром Перасовичем. Помимо этого, команда усилилась, в частности Дмитрием Кулагиным, Исмаэлем Бако и Эриком Грином. С этим составом точно можно работать и действительно защищать титул. Не факт, что команда стала сильнее, но точно не стала слабее.

Сезон в качестве действующего чемпиона

Тренерский штаб БК УНИКС Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Предсезонка прошла для болельщиков со смешанными чувствами. В Нижнем Новгороде был выигран Кубок Хайретдинова, но в Петербурге команда в финале уступила в Кубке Кондрашина и Белова. А в Суперкубке Единой лиги ВТБ дела были совсем плохи — два поражения в трёх матчах и лишь седьмое, предпоследнее место.

Со старта регулярного чемпионата УНИКС решил успокоить своих болельщиков — были одержаны уверенные победы над «Локомотивом», «Минском» и «Уралмашем», а игровые взаимодействия выглядели более чем убедительно. Затем произошло неожиданное поражение в Самаре, причём казанцы пропустили непривычные для себя 104 очка. Последний раз такое с ними случалось более полугода назад в матче с «Зенитом». После этого были ещё пять побед в шести встречах, в том числе всё над тем же «Зенитом» в гостях, и ко встрече с ЦСКА, лидером чемпионата, УНИКС подходил на второй строчке с двумя поражениями.

В матче с армейцами команда Перасовича сыграла ниже своих возможностей и уступила практически без борьбы.

Потом была непростая победа над МБА, а затем тот самый матч с «Локо», в котором казанцы упустили преимущество в 22 очка.

Однако главный посыл состоит в том, что действующий чемпион уступил в двух топ-матчах подряд, и это произошло небезосновательно.

Это серьёзный сигнал и можно переживать?

Игроки БК УНИКС Исмаэль Бако (слева) и Эрик Грин Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Нельзя сказать, что эти поражения сильно на что-то влияют, но всё же пищи для размышлений дают. В матчах с ЦСКА и «Локомотивом» полностью провалилась передняя линия казанцев, хотя именно наличие хороших «больших» является визитной карточкой УНИКСа. Да, есть Димитриевич и Найт, но, как показала практика, если у казанцев впереди не всё чётко и стабильно, то далеко не факт, что защитники смогут принести победу. В том же матче с «Локо» Ненад Димитриевич в четвёртой четверти, когда краснодарцы начали догонять УНИКС, несколько раз потерял мяч и совершил неточные броски. Поэтому, кто бы что ни говорил, но действующий чемпион очень зависит от хорошей игры «больших».

Времени до старта плей-офф ещё много, не стоит сомневаться в опыте Велимира Перасовича, который точно должен найти ключи к тому, чтобы в следующий раз настроить свою команду, и в частности «больших», к матчу с прямыми конкурентами. Также иногда казанцам не хватает поддержки со скамейки, поэтому задач, которые нужно решить хорватскому специалисту, предостаточно. У болельщиков УНИКСа пока нет веских оснований для переживаний, но легко точно не будет.