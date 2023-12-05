Леброн тайно занимается ставками? Менеджер игрока признался в нелегальном беттинге

На днях стало известно, что менеджер Леброна Джеймса Мэверик Картер занимался ставками через нелегальных букмекеров. Об этом Картер сообщил властям в ходе допроса ещё в 2021 году. Это произошло в рамках расследования дела бывшего бейсболиста Уэйна Никса, который в ноябре прошлого года признался в собственном участии в незаконной игорной деятельности. Уэйн не просто занимался ставками, а организовал собственную схему, по которой искал других людей из спорта, которые хотят втайне сделать ставки.

Сам Мэверик не был объектом расследования, и ему не было выдвинуто никаких обвинений. Но тесные связи с одним из самых статусных игроков НБА вызывают некоторые этические вопросы. Отметим, что НБА запрещает игрокам, официальным представителям команд и судьям делать ставки на матчи лиги. Профсоюз игроков запрещает также делать ставки и агентам. При этом менеджеры не включены ни в одну из групп.

Нельзя также не учесть то, что в США действует довольно либеральное законодательство в отношении ставок. Букмекеры напрямую сопряжены со спортивными лигами. Наблюдая за анонсами событий в UFC или НФЛ, мы сразу видим линии ставок, предлагаемые беттинг-компаниями. Но зачем Картеру нужно было пользоваться нелегальными методами? Это вызывает подозрение.

Рич Пол и Мэверик Картер Фото: John Salangsang/Getty Images

Картер родился в одном городе с Леброном, играл с ним вместе в одной школе и является ему другом с детства. Уже в 2006 году Мэверик стал заниматься делами Джеймса, помог ему приобрести акции «Ливерпуля» и участвовал в создании второй части «Космического Джема».

Делал ли Мэверик ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс»? Сам Картер заявил, что не помнит об этом. Вопрос этот был задан неспроста. В конце 2019 году Уэйну Никсу пришло сообщение от его бизнес-партнёра о том, что тот может увеличить сумму ставок на НБА до $ 25 тыс. Произошло это прямо во время чемпионского сезона «озёрников». Понятное дело, что, если бы менеджер решил защитить определённое лицо в НБА, это осуществлялось бы именно таким образом.

Сколько вообще было ставок? Мэверик заявил, что в течение года осуществил порядка 20 транзакций на события в НФЛ и НБА. Сумма ставок составляла от $ 5 до $ 10 тыс. Каким образом тут замешан Леброн? Об этом ничего не известно. Также неизвестно, допрашивали ли его по этому поводу.

Мэверик Картер, Леброн Джеймс и Брайан Грейзер Фото: David Livingston/Getty Images

Были ли замешаны другие люди в этом деле? Совершенно точно да. Ещё один бывший игрок МЛБ Ясиль Пуиг признался, что соврал следствию. Он рассказал, что занимался беттингом через нелегальных букмекеров, вследствие чего потерял потерял порядка $ 282 тыс. Ясиль — единственный из «партнёров» Никса по нелегальным схемам, кто в итоге понёс наказание. Тем не менее в одном из отчётов портала Washington Post была указана информация о том, что легендарный игрок Скотти Пиппен тоже был в этом замешан. Скотти не скрыл, что сделал по крайней мере одну ставку через Уэйна.

Никс активно вёл свой маленький нелегальный «бизнес». У него был список из атлетов и прочих людей, связанных со спортом, которые могут стать его потенциальными клиентами. Он был даже замечен на эксклюзивном гольф-турнире, организованном Майклом Джорданом. Об отношениях Никса и Майкла ничего не известно.

Является ли это всё достаточным, чтобы предъявлять какие-либо обвинения? Нет, даже не близко. Но это в очередной раз напомнило, что в большом спорте есть немало скрытых вещей, о которых мы даже и не задумываемся. А если и задумываемся, то не можем предполагать, кто в этом замешан. Уверен, есть многое, что ещё неизвестно публике. И так будет всегда. Не в первый раз мы видим подобные скандалы и не в последний. Удивляет лишь то, что, несмотря на то, какими большими контрактами стали обладать атлеты с годами, спрос на то, чтобы заниматься ставками, всё ещё сохраняется. Нельзя не вспомнить и о недавнем скандале с футболистом Сандро Тонали и прочими итальянскими игроками, вследствие чего полузащитник «Ньюкасла» был дисквалифицирован на год и не сможет летом сыграть за сборную на чемпионате Европы. Атлеты готовы рисковать даже подобным.