Юбилей победы сборной СССР на Олимпиаде. В США пытаются отобрать то золото уже 50 лет!

50 лет назад в Мюнхене состоялись Олимпийские игры, на которых мужская сборная СССР по баскетболу сенсационно завоевала золотые медали. В финале советские спортсмены обыграли США – 51:50. Но сколько бы лет ни прошло с того дня, за океаном никогда не признают, что в том матче они потерпели поражение. Спорный исход решающей встречи до сих пор беспокоит участвовавших в ней американцев. И да, спустя целых пять десятилетий они всё ещё борются за справедливость и требуют вернуть им золото Игр-1972.

Роковая встреча состоялась 9 сентября 1972 года. В ходе матча советская команда, без проблем добравшаяся до финала баскетбольного турнира, уверенно опережала соперника – её преимущество достигало отметки в 10 очков. Но судьба золотых медалей решалась в самой концовке встречи, когда американцам всё-таки удалось сократить разрыв в счёте до минимального.

Александр Белов в атаке Фото: Rich Clarkson/Getty Images

За несколько секунд до финальной сирены защитник сборной США Даг Коллинз отравился на штрафную линию. После первого броска, который Коллинз успешно реализовал, главный тренер сборной СССР Владимир Кондрашин запросил тайм-аут. Всё по правилам, однако и судьи, и игроки просьбу наставника полностью проигнорировали. В это время Коллинз реализовал свой второй бросок, а игрок сборной СССР Алжан Жармухамедов даже успел ввести мяч в игру. Однако встреча сразу же была остановлена.

В сборной СССР пытались выяснить, почему запрос их тренера так и остался без внимания. Помощник главного тренера Сергей Башкин с претензиями отправился к судейскому столику, а вот Юрий Озеров, бывший наставник команды, принял более радикальные меры. Он обратился к присутствовавшему на матче генеральному секретарю ФИБА Уильяму Джонсу. В результате тот лично попросил арбитров дать советской сборной запрошенный тайм-аут. Подопечным Кондрашина предоставили заветную паузу, после которой успешно атаковать кольцо у них всё равно не получилось. Команда была в шаге от поражения – сборная США вела в счёте впервые по ходу матча.

Финальный матч Олимпиады 1972 года Фото: Rich Clarkson/Getty Images

А когда Иван Едешко ввёл мяч в игру и отдал пас на Модестаса Паулаускаса, на площадке вдруг прозвучала сирена. Принято считать, что раздалась она раньше положенного времени – завершать встречу было ещё рано. У сборной СССР оставалось три секунды на атаку. И хотя американцы уже начали праздновать победу, Джонс снова вмешался в ход встречи и настоял, чтобы команде Кондрашина дали доиграть положенное ей время.

При этом судьи утверждали, что на секундомере якобы оставалась всего одна секунда, а не три. Но раз уж сигнал об окончании встречи всё равно подали слишком рано, матч пришлось возобновить. Таймер открутили на три секунды, как того хотел Джонс. Едешко получил ещё один шанс ввести мяч в игру и отдал пас через всю площадку на Александра Белова, стоявшего под щитом соперника. Тот без проблем положил мяч в кольцо и добыл историческую победу для советской сборной.

Радость сборной СССР после решающего броска Фото: Rich Clarkson/Getty Images

Американцы, само собой, от произошедшего остались не в восторге. Сразу после матча они подали протест, который был в срочном порядке рассмотрен комиссией ФИБА. Однако заседатели приняли решение не в пользу сборной США, и запрошенная переигровка так и не была назначена. В знак протеста американцы пропустили церемонию награждения, отказавшись от серебряных медалей. Награды команда не получила до сих пор – они по сей день хранятся в Лозанне, в офисе Международного олимпийского комитета.

На днях победе советской сборной стукнуло 50 лет. И это, конечно же, породило целую волну громких заявлений от американских экс-баскетболистов, принимавших в той встрече непосредственное участие.

Так, 70-летний Том Макмиллен всё ещё надеется, что со временем МОК отдаст американцам золотые медали той Олимпиады:

«Если Джиму Торпу (американский многоборец, которому МОК вернул золото Олимпиады-1912 спустя 110 лет. – Прим. «Чемпионата») официально вернули титул чемпиона посмертно, то я всё ещё надеюсь, что вскроются ранее неизвестные и важные обстоятельства, которые позволят вернуть нам золото. Надеюсь, это случился не после моей смерти, а в ближайшем будущем».

Вот что по этому поводу сказал 72-летний Эд Рэтлефф:

«Баскетболисты СССР знают, что финал на самом деле выиграли не они, а США. И мы это тоже знаем. Просто тогда, во времена холодной войны, для них было важно одержать победу над нами. Когда они возвращались домой, для них не имело значения, как именно добивались этой победы. Им было всё равно, в своей стране они стали королями.

В США если мы вернулись бы с золотой медалью, то это было бы обычным делом. На следующий день начинается обычная жизнь.

Чиновники из Олимпийского комитета сказали, что для получения медалей все должны принять результат. Но я знаю, что никогда это не приму. Кенни Дэвис, наш капитан, даже в своём завещании написал, чтобы никто в его семье не принимал медали.

Я всем людям говорю одно: «Мама в детстве научила не брать то, что мне не принадлежит». Эта серебряная медаль не принадлежит мне, поэтому я не могу её взять».

А это – цитата 71-летнего Дага Коллинза:

«Мы были командой, связанной с болью. Это то, с чем мы столкнулись, и то, чего, как мы чувствовали, с нами не должно было случиться. Медаль, ради которой мы так усердно работали, была у нас отнята».

В общем, позиция у американцев принципиальная, и риторика с годами не меняется. Год за годом в США продолжают пережёвывать события того злополучного финала. Однако сейчас сложилась очень подходящая ситуация для того, чтобы в очередной раз пожаловаться на ФИБА. На Евробаскете-2022, плей-офф которого сейчас проходит в Берлине, один за другим возникают судейские скандалы. А уровень арбитров, назначенных организацией на чемпионат Европы, откровенно говоря, низкий. И на фоне общей волны критики притянуть за уши можно что угодно, даже если так называемая судейская ошибка произошла полвека назад.

К тому же решение комиссии ФИБА по финалу Игр-1972 часто называют политизированным. По одной из версий, за присуждение победы сборной СССР якобы проголосовали представители стран социалистического блока, которых на заседании было преобладающее число. Тот же Макмиллен считает, что и Уильям Джонс был в «сговоре» с СССР. Так что сейчас, на фоне обострившейся политической обстановки в мире, решение вдруг отдать американцам победу на Играх в Мюнхене вряд ли бы кого-то удивило.

Но для нашего баскетбола 50-летие того золота – знаменательная дата. Это были первые медали высшего достоинства, которую мужской сборной удалось завоевать на Олимпийских играх. Имена баскетболистов, принимавших участие в том первенстве, навсегда вошли в историю. Заявления американцев, конечно, добавляют ложку дёгтя в бочку мёда. Но переписывать историю уже поздно. Хотя американцы, наверное, и спустя другие 50 лет продолжат стоять на своём.